“สบายอารมณ์” ชวนมาฮีลใจด้วยพลังจากกลิ่นน้ำมันหอมระเหย ในงาน We’re Being Mental Health : เป็น อยู่ คือ (เรา)

“สบายอารมณ์ (Sabai arom)” แบรนด์ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Thai Home Spa และ Aromatherapy ที่มุ่งเน้นศาสตร์ธรรมชาติช่วยบำบัดอารมณ์ด้วยพลังจากกลิ่นน้ำมันหอมระเหย (Essential Oil) บริสุทธิ์ ภายใต้ Concept “Pamper your Mood, Sooth Your day” ชวนทุกคนมาสำรวจสุขภาพใจ เชื่อมต่อและเข้าใจความรู้สึกของตัวเอง ในงาน We’re Being Mental Health : เป็น อยู่ คือ (เรา) เทศกาลเพื่อสุขภาพใจ โดย “สบายอารมณ์ (Sabai arom)” ได้จัด Zone พิเศษ Interactive Exhibition พลังบำบัดอารมณ์ผ่านกลิ่นหอม ออกเป็น 2 ห้อง คือ 1. “NO-OK Room สำรวจความรู้สึกตัวเองผ่านกลิ่นหอมของ Essential Oil และ 2. “Insomnia Room สัมผัสกลิ่นเพื่อประสบการณ์นอนหลับที่มีประสิทธิภาพ ด้วยพลังบำบัดจากธรรมชาติ Sabai arom Sleep Well” พร้อมด้วย Workshop คลาส Essential Oil for Mental Well-Being & Self-Care มาเรียนรู้วิธีใช้ Essential Oil เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจและช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้น (Workshop วันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 16.30 – 18.00 น. ห้อง Energy Space ชั้น 2) พบกันที่งานช่วงวันที่ 23-24 และ 30-31 มี.ค. 67 เวลา 10.00-20.00 น. ณ Slowcombo สามย่าน ซอยจุฬาลงกรณ์ 50

We’re being Mental Health Festival : เป็น อยู่ คือ (เรา) จัดโดย The NOOK by Love Frankie เป็นเทศกาลเพื่อสุขภาพใจที่เปิดพื้นที่ให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเอง ภายในงานพบกับนิทรรศการด้านสุขภาพใจ นำโดยผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้มาร่วมพูดคุยผ่าน Workshop และ Main Stage รวมถึง Panel ต่างๆ ที่จะเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับความเข้าใจ ของคำว่า ‘SELF’ ‘SENSE’ ‘SOUL’ และ ‘SOCIAL’ สุขภาพจิต โดยจะมี 4 โซน ไฮไลท์ คือ Wellness Workshop, Interactive Exhibition, Marketplace และ Talks & Panels ซึ่งพบกับ “สบายอารมณ์ (Sabai arom)” ได้ที่โซน Interactive Exhibition และ Marketplace และสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษพลังบำบัดผ่านกลิ่นหอมได้ตลอดทั้ง 4 วัน ที่ห้อง “No-OK Room” ห้องที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของน้ำมันหอมระเหย รู้จักศาสตร์ของ Aromatherapy บำบัดอารมณ์และจิตใจผ่านกลิ่นจากธรรมชาติ อาทิ กลิ่น Calm down, Free heart, Cheer up, Stress away, Clear mind , Charge up เป็นต้น และ “Insomnia Room” ห้องที่จะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์การนอนหลับที่ประสิทธิภาพ ด้วยพลังบำบัดจากพืชพรรณธรรมชาติของ Sabai arom Sleep Well Collection นอกจากนี้ยังมี Workshop พิเศษ จาก “สบายอารมณ์ (Sabai arom)” กับคลาส Essential Oil for Mental Well-Being & Self-Care นำโดย Karma Break ที่จะชวนคุณไปสัมผัสประสบการณ์ของศาสตร์ Aromatherapy เรียนรู้วิธีใช้ Essential Oil เพื่อดูแลสุขภาพจิตใจ บำบัดอารมณ์ ลดความเครียด และช่วยให้คุณภาพการนอนดีขึ้น โดย Workshop จะจัดวันที่ 31 มี.ค. 67 เวลา 16.30 – 18.00 น. ห้อง Energy Space ชั้น 2 (พิเศษ!!เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม 15 คน เท่านั้น) นอกจากนี้ยังมี NGO Market ตลาดสำหรับสินค้าและบริการที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพดีให้ผู้มาเข้าร่วมได้มาเลือกช้อปฮีลใจกัน โดย “สบายอารมณ์ (Sabai arom) ได้ออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ Essential Oil , Essential Oil Roller, Essential Oil Mist รวมถึง Sabai Arom Sleep Well Collection ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบรรเทาปัญหาเรื่องการนอนหลับ เป็นต้น สามารถเจอกันได้ที่บูธ No. 3 บริเวณชั้น 1

คุณมีนา อัครพงศ์พิศักดิ์ ผู้ช่วยประธานบริหารด้านการตลาด บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ “สบายอารมณ์ (Sabai arom)” กล่าวว่า “ด้วยสบายอารมณ์ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตผ่านศาสตร์แห่งธรรมชาติบำบัดมาโดยตลอด เราสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Essential Oil ที่เป็นสารสกัดจากพืชพรรณธรรมชาติ เพื่อให้ได้กลิ่นหอมที่ช่วยในการปรับอารมณ์ ช่วยให้ผ่อนคลาย และช่วยการนอนหลับ เพราะเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดี โดยการได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน We’re being Mental Health Festival ที่เป็นเฟสติวัลเพื่อสุขภาพจิต จึงเป็นพื้นที่ที่ตรงกับตัวตนของสบายอารมณ์ที่จะนำกลิ่นของ Essential oil ที่มีหลากหลายกลิ่นมาช่วยฮีลใจและใช้กลิ่นหอมในการช่วยบำบัดอารมณ์และความรู้สึก ซึ่งสบายอารมณ์ได้นำ Essential Oil เข้าไปอยู่ในนิทรรศการที่เลือกใช้กลิ่นหอมในการบำบัดที่ห้อง Insomnia เพื่อให้ทุกคนเข้าใจในกลิ่นที่ช่วยในการนอนหลับได้ดีขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ในคอลเลคชั่น Sabai arom Sleep Well ซึ่งได้รับรางวัลน้ำมันหอมระเหยเพื่อความผ่อนคลายที่ดีที่สุดแห่งปีจาก Good Life Award 2023 และสำหรับห้อง NO-OK จะเป็นได้เรียนรู้ศาสตร์ของกลิ่นบำบัดจาก Essential Oil ด้วยกลิ่นที่เป็นสารสกัดจากพืชพรรณและดอกไม้ธรรมชาติโดยเฉพาะ อาทิ Stress Away กลิ่นหอมอโรมาและมีความสดชื่นของพืชตระกูลมิ้นท์ ช่วยลดความตึงเครียดแบบฉับพลัน , Sleep Well กลิ่นหอมของดอกไม้ 3 ชนิด ลาเวนเดอร์ กระดังงา และคาโมมายด์ ช่วยคลายกังวล พร้อมเข้าสู่โหมดพักผ่อน หลับลึก ตื่นมาสดชื่น โดยการทำงานของ Essential Oil นั้น เมื่อเราสูดดมเข้าไปกลิ่นจะซึมผ่านเข้าสู่สมองส่วน Limbic ที่ควบคุมอารมณ์ จิตใจ และการนอนหลับ ก่อนออกฤทธิ์ไปยังทุกระบบทั่วร่างกาย จึงสามารถช่วยให้เรานอนหลับได้สบายมากขึ้น ซึ่งเราหวังว่าสบายอารมณ์จะเป็นตัวช่วยฮีลใจ เป็น Emotional Pamper ที่จะคอยดูแลและคอยใส่ใจให้ทุกคนมีอารมณ์ดีๆ ในทุกๆวัน”

แล้วพบกันที่งาน We’re being Mental Health Festival : เป็น อยู่ คือ (เรา) วันที่ 23-24 และ 30-31 มี.ค. 67 เวลา 10.00-20.00 น. สถานที่ Slowcombo สามย่าน ซอยจุฬาลงกรณ์ 50

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆของสบายอารมณ์ได้ทาง Facebook : Sabai arom https://www.facebook.com/SabaiAromNaturals , ช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ Shopee : Sabaiarom_officialstore Lazada: Sabai-arom และ Website : https://sabaiarom.com/