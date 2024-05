อินิชิเอทีฟ คว้า MEDIA AGENCY OF THE YEAR เป็นสนามที่ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่4 ครองความเป็นผู้นำเรื่อง Disruption

อินิชิเอทีฟ คว้ารางวัล Agency of the year จากงาน MAAT Media Awards 2024 พร้อมได้รับรางวัลพิเศษ Grand Prix ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการภายใต้โจทย์ Disruption ต่อเนื่องจากการที่ได้รับเกียรติให้เป็น Media Agency of the Year จากสนาม AdMan 2023 และจากสนามของ Campaign Asia 2022 และ 2021

อินิชิเอทีฟตีโจทย์และมองโอกาสของงานจาก cultural insight โดยมีแนวทางการทำงานแบบองค์รวมที่ไม่ใช้แค่สื่ออย่างเดียว แต่ขับเคลื่อนแบรนด์ด้วยมุมมองที่ควบ branding ไปพร้อมกับสื่อ หรือที่ทางอินิชิเอทีฟเรียกว่า Fame & Flow ที่ทำให้แบรนด์เข้าไปอยู่ในวิถีการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในตลาดและ disrupt purchasing journey เดิมๆของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ให้กับแบรนด์ได้อย่างน่าสนใจ

โดยในสนาม MAAT Media Awards 2024 นี้ ทางอินิชิเอทีฟได้รับรางวัล เข้ารอบมากถึง 22 ผลงาน โดยแบ่งเป็น Gold 3 รางวัล, Silver 5 รางวัล, Bronze 7 รางวัล และ Finalist อีก 7 ผลงาน พร้อมได้รับรางวัลพิเศษ Grand Prix ที่มีคะแนนเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ ยิ่งไปกว่านั้นเอเยนซี่ในเครือ IPG Mediabrands อย่าง UM Thailand, BPN, Kinesso และ MBCS โชว์ความสามารถได้อย่างภาคภูมิใจ โดยมีงานที่เข้ารอบรวมทั้งหมดถึง 32 ผลงาน คว้ารางวัลรวมระดับเครือมากถึง 23 รางวัล ถือว่าเป็นปีที่ยิ่งใหญ่กับผลงานคุณภาพที่ออกมาสู่สายตาของคนในวงการมีเดียในประเทศไทย

ดร. สร เกียรติคณารัตน์ Chief Executive Officer, Initiative Thailand และ BPN Thailand กล่าวว่า “ การทำงานในช่วงที่ผ่านมา เป็นการทำงานแบบเป็นทีมเดียวกันกับลูกค้าและครีเอทีฟเอเยนซี่อื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจและวิธีแก้ปัญหาโดยสร้างนวัตกรรมผ่าน cultural insight และ Fame & Flow ที่เป็นเอกลักษณ์ของอินิชิเอทีฟ ประเด็นหลักของเราคือการตีโจทย์ทางการตลาดที่ไม่ได้มองแค่สื่อ แต่มองเรื่องของแบรนด์ไปพร้อมๆกับ purchasing journey ของกลุ่มเป้าหมาย โดยรวม specialist ที่เรามีในบ้านของเราตั้งแต่ต้นน้ำในเรื่องการมองหากลุ่มเป้าหมาย Growth Audience สร้างความเข้าใจใน purchasing journey ผ่าน rich & thick data และประเมิณผลล่วงหน้าผ่าน Data Analytic จึงทำให้เราสามารถมองขาดและอ่านเกมส์ครบ เพื่อสร้าง solutions ที่ดีที่สุดและความคิดริเริ่ม หรือ initiatives ที่ดีที่สุดให้กับแบรนด์ สุดท้ายต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านและครีเอทีฟเอเยนซี่ทุกแห่งที่ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเสมอมา และสัญญาว่าจะทำให้ดีขึ้นไปด้วยกันเสมอไปครับ”