โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล “สมาร์ตทุกมิติของการป้องกันและรักษาโรคยาก ดูแลผู้ป่วยเด็กด้วยมาตรฐานระดับสากล”

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดอาคารใหม่ พร้อมยกระดับการบริการสู่ความเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบ ดีไซน์ออกแบบเพื่อแก้ Pain Points ของผู้รับบริการด้วย Smart Healthcare Ecosystem สัมผัสประสบการณ์การรับบริการไร้รอยต่อด้วยระบบดิจิทัลตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาลถึงการดูแลต่อเนื่องหลังกลับบ้าน เน้นการป้องกันรักษาทุกมิติสุขภาพ Self-care, Early Care, Risk Care, Sick Care โดดเด่นด้วยศักยภาพของกุมารแพทย์เฉพาะทางรักษาโรคยาก โรคซับซ้อนในเด็ก อาคารใหม่สาขาศรีนครินทร์ออกแบบเน้นความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช และโรงพยาบาลบีเอ็นเอช กล่าวว่า หากเด็กโตไปไม่ป่วยจะทำให้ Healthcare Cost โดยรวมของประเทศลดลง เมื่อผู้คนสุขภาพดีขึ้นก็นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้น สมิติเวชจึงออกแบบโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล แยกเป็นอาคารเด็กโดยเฉพาะ อยู่ในบริเวณโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ จำนวนทั้งหมด 8 ชั้น 111 เตียง ด้วยความตั้งใจที่จะยกระดับการดูแลสุขภาพเด็กสู่ระดับนานาชาติ รวมถึงการรักษาโรคยาก และโรคซับซ้อนในเด็ก โดยทีมกุมารแพทย์และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูงและมีความชำนาญ ได้ฝึกปฏิบัติการขั้นสูงจากต่างประเทศ ผสานความเป็น Smart Hospital โดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ยึดผู้รับบริการเป็นหลัก (Customer Centric) แก้ Pain Points ตอบโจทย์ความต้องการและได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เหนือความคาดหมาย ใช้งบประมาณในการลงทุนไปกว่า 2,000 ล้านบาท มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลแห่งอนาคตที่ผู้ปกครองและเด็กๆไร้กังวลด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่าน Well Kidz Application ดูแลสุขภาพของเด็กได้ทุกที่ทุกเวลา เริ่มจาก

Self-care: ไม่ป่วยเริ่มต้นที่ตัวเอง ใช้ AI ประเมินสุขภาพ

ไม่ป่วยเริ่มต้นที่ตัวเอง ใช้ AI ประเมินสุขภาพ Early Care: ไม่ป่วยป้องกันได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแต่ละช่วงวัย

ไม่ป่วยป้องกันได้ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนแต่ละช่วงวัย Risk Care: ไม่ป่วยเพราะรู้ทันก่อนเกิดโรคด้วย Risk Score Screening และ Kidz Check ประเมินความรุนแรงของอาการจากที่บ้าน หรือใช้บริการ Kids Telehealth พบแพทย์เฉพาะทางแบบเรียลไทม์

ไม่ป่วยเพราะรู้ทันก่อนเกิดโรคด้วย Risk Score Screening และ Kidz Check ประเมินความรุนแรงของอาการจากที่บ้าน หรือใช้บริการ Kids Telehealth พบแพทย์เฉพาะทางแบบเรียลไทม์ Sick Care: ป่วยยังอุ่นใจได้ด้วยทีมกุมารแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นวัตกรรมทางการแพทย์ และบริการออนไลน์

โดดเด่นด้วย Smart Healthcare Ecosystem ดูแลเชื่อมโยงการรักษาแบบไร้รอยต่อ

1.เข้าถึงสุขภาพดีเริ่มต้นจากที่บ้านตั้งแต่ก่อนมาโรงพยาบาล

Well Kidz Application: นัดหมายแพทย์เร็วขึ้น 50% ติดตามวัคซีน พัฒนาการ และใช้ VDO Call กับแพทย์ สะดวกทุกที่

2.เข้าใจผู้รับบริการยุคใหม่

2.1 Smart OPD ปลอดภัย บริการรวดเร็ว ลดเวลาการอคอย ระหว่างพบแพทย์

ระบบคัดกรองผู้ป่วย ทางเดินหายใจกับผู้รับบริการอื่นๆ

ทางเดินหายใจกับผู้รับบริการอื่นๆ หุ่นยนต์ทำความสะอาด

จอ Crowd Canvas แสดงความหนาแน่นของผู้รับบริการ

แสดงความหนาแน่นของผู้รับบริการ Smart Payment จ่ายเงินง่ายผ่านแอปพลิเคชัน ลดการรอได้ 60%

จ่ายเงินง่ายผ่านแอปพลิเคชัน ลดการรอได้ 60% ระบบควบคุมการหมุนเวียนอากาศ ที่ดีเพื่อลดการติดเชื้อ

ที่ดีเพื่อลดการติดเชื้อ การตกแต่งภายใน ด้วยดีไซน์โค้งมนเพื่อลดอุบัติเหตุ

ด้วยดีไซน์โค้งมนเพื่อลดอุบัติเหตุ Kids Dashboard แสดงคิว และระยะเวลารอพบแพทย์

2.2 Smart IPD เมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล สะดวกสบายและหมดกังวล

Fast Admit & Discharge แอดมิทได้รวดเร็ว และลดเวลารอกลับบ้านได้ 76%

แอดมิทได้รวดเร็ว และลดเวลารอกลับบ้านได้ 76% AI Price Estimation ประเมินราคาผ่าตัดแม่นยำกว่า 90% ลดเวลาประเมิน 87%

ประเมินราคาผ่าตัดแม่นยำกว่า 90% ลดเวลาประเมิน 87% Smart Patient Communication จอแสดงข้อมูลของคนไข้ สื่อสารระหว่างผู้ป่วยและทีมดูแลแบบเรียลไทม์

จอแสดงข้อมูลของคนไข้ สื่อสารระหว่างผู้ป่วยและทีมดูแลแบบเรียลไทม์ Samitivej PACE แอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์ผ่าตัด

แอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์ผ่าตัด Samitivej Prompt ระบบติดตามการรักษาระหว่างพักในโรงพยาบาล แสดงกิจวัตรประจำวัน แผนการรักษา รวมทั้งสั่งอาหาร และเรียกแม่บ้าน

ระบบติดตามการรักษาระหว่างพักในโรงพยาบาล แสดงกิจวัตรประจำวัน แผนการรักษา รวมทั้งสั่งอาหาร และเรียกแม่บ้าน ระบบ IV Alarm ที่เคาน์เตอร์พยาบาล ระบบแจ้งเตือนการให้สารน้ำที่เคาน์เตอร์พยาบาล เพื่อความปลอดภัยและไม่รบกวนผู้ป่วย

3.เข้าสู่การดูแลต่อเนื่อง 360o เมื่อกลับบ้าน สะดวกสบาย ฟื้นตัวเร็ว

Kids Telehealth ระบบ Telemedicine ปรึกษาคุณหมอเด็กง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

ระบบ ปรึกษาคุณหมอเด็กง่ายๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา Kid@Home ให้บริการดูแลถึงบ้าน เช่น การดูแลหลังคลอด การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

4.บริการทางการแพทย์ที่โดดเด่น

Smart ER ดูแลผู้ป่วยเด็กในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติ ตั้งแต่จุดเกิดเหตุด้วยรถฉุกเฉินที่ติดตั้งระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อกับศูนย์สั่งการรับส่งต่อผู้ป่วย (Samitivej Medical Transport Center) ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเตรียมการรักษาได้ทันที และเปลี่ยนประสบการณ์ความเจ็บปวดด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทำให้เด็กและผู้ปกครองคลายกังวล

ตั้งแต่จุดเกิดเหตุด้วยรถฉุกเฉินที่ติดตั้งระบบสื่อสารแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อกับศูนย์สั่งการรับส่งต่อผู้ป่วย (Samitivej Medical Transport Center) ในการส่งข้อมูลผู้ป่วยล่วงหน้าเพื่อให้ทีมแพทย์ที่โรงพยาบาลเตรียมการรักษาได้ทันที และเปลี่ยนประสบการณ์ความเจ็บปวดด้วย รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ทำให้เด็กและผู้ปกครองคลายกังวล ห้องผ่าตัดไฮบริด ที่ใช้ Bi-plane Technology บนเครื่อง X-ray ถ่ายภาพได้หลายระนาบ ลดการสัมผัสรังสี จึงลดความเสี่ยงและผลข้างเคียงจากการตรวจได้

ถ่ายภาพได้หลายระนาบ ลดการสัมผัสรังสี จึงลดความเสี่ยงและผลข้างเคียงจากการตรวจได้ หุ่นยนต์กายภาพ Robotic ช่วยในการฟื้นฟู

ช่วยในการฟื้นฟู โรงพยาบาลเด็กเอกชนในประเทศไทย ที่มีกุมารแพทย์ครบทุกสาขามากกว่า 100 ท่าน รักษาโรคยากและซับซ้อนในเด็ก เช่น รักษาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคมะเร็ง และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Hematopoietic Stem Cell Transplantation อัตราการรอดชีวิตหลังรักษา 1 ปี สูงถึง 92% ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 500 กรัม ผ่าตัดผู้ป่วยเด็กและทารก กว่า 1,000 ราย รวมทั้ง Minimally Invasive Surgery เป็นต้น

เช่น รักษาโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย โรคมะเร็ง และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ด้วยการปลูกถ่ายไขกระดูกด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด Hematopoietic Stem Cell Transplantation อัตราการรอดชีวิตหลังรักษา 1 ปี สูงถึง 92% ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด น้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่า 500 กรัม ผ่าตัดผู้ป่วยเด็กและทารก กว่า 1,000 ราย รวมทั้ง Minimally Invasive Surgery เป็นต้น ร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำต่างๆในต่างประเทศ Doernbecher Children’s Hospital, Oregon Health & Science University (OHSU) และ Takatsuki General Hospital ในการดูแลทารกแรกเกิดและเด็กวิกฤติ พร้อมบริการครบวงจรสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ เช่น Teleconsultation, Aeromedical Services, บริการล่ามภาษาต่างประเทศ และผู้ช่วยพิเศษ

ด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม

โรงพยาบาลได้ออกแบบตามมาตรฐาน LEED ระดับ Gold โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ กระจกอัจฉริยะลดความร้อนกว่า 40% และระบบกรองอากาศ PM2.5 ในระดับสีฟ้า สร้างสุขภาพดีสู่สังคมผ่านกองทุนสมิติเวช เพื่อชีวิตใหม่ ก่อตั้งปี 2553 โดยให้การสนับสนุน การผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดกว่า 270 ราย ปลูกถ่ายไขกระดูกรักษาเด็กโรคธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่องชนิดปฐมภูมิ 9 ราย และผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กโรคกระดูกสันหลังคด 39 ราย รวมถึงการตรวจสุขภาพนักเรียนในชุมชนทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด พร้อมรางวัลการันตีมากมาย เช่น รางวัล Best Bone Marrow Transplant Center Asia Pacific จาก GlobalHealth Asia-Pacific Awards 2024 รางวัล สุดยอดในดวงใจของคุณแม่ Mommy’s Choice: Popular Hospital for Maternity Care จาก Amarin Baby & Kids Awards 2024 รางวัลดีเด่นแห่งปี Specialty Hospital of the Year จาก Healthcare Asia Awards 2022 รางวัลชนะเลิศ Talent Development ศักยภาพยอดเยี่ยมในการดูแลผู้ป่วยเด็ก “PEM-STAR” A Novel Program to Enhance Pediatric Emergency Medicine Training in Thailand จาก Hospital Management Asia Awards 2022

โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติ ผสานความล้ำสมัยของ Smart Hospital กับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้รับบริการ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคสูงถึง 98% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และโรงพยาบาลอย่างแท้จริง ด้วยความตั้งใจอยากให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างแข็งแรง มีสุขภาพดีติดตัวไปตลอดชีวิต #โตไปไม่ป่วย