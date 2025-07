อวดเมือง The Pitching 2568 เฟ้นหาเทศกาลที่เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจทางวัฒนธรรม

SHARE ON

โครงการอวดเมือง The Pitching 2568 เฟ้นหาเทศกาลที่เป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมของจังหวัด เครื่องมือพัฒนาเมืองให้น่าลงทุน น่าอยู่ น่าเที่ยว

ร่วมชมอวดเมืองพาวิลเลี่ยน และ City Showcase 12 จังหวัด

ในงาน SPLASH-Soft Power Forum 2025

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ สาขาเฟสติวัล สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ หรือ THACCA จัดโครงการอวดเมือง 2568 The Pitching ภายในงาน SPLASH-Soft Power Forum 2025 พร้อมกิจกรรมไฮไลท์ City Showcase 12 จังหวัด อวดอัตลักษณ์และเศรษฐกิจชุมชนของเมือง และค้นหา 2 จังหวัดนำร่องอวดเมืองสู่การยกระดับให้เป็นเมืองที่ “น่าลงทุน น่าอยู่ น่าเที่ยว” ในกิจกรรม ” Final City Pitching” ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2568 ฮอลล์ 1 ชั้น G ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำหรับโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายน โดยมี 51 จังหวัดเข้าร่วมโครงการ และมี 12 จังหวัดที่ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก ได้แก่ กาญจนบุรี, ขอนแก่น, จันทบุรี, เชียงราย, นครราชสีมา, พิษณุโลก, เพชรบุรี, แพร่, เลย, ศรีสะเกษ, สุโขทัย, อุบลราชธานี โดยการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในภาคอุตสาหกรรมไมซ์ เทศกาล การตลาด และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส่วนร่วมในการพัฒนางานเทศกาล พร้อมยกระดับให้แต่ละเมืองเป็นเมืองน่าลงทุน น่าอยู่ น่าเที่ยว โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินให้คะแนนคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน, ความชัดเจนของอุตสาหกรรมเป้าหมาย, แผนการเงินและโมเดลธุรกิจ, ความพร้อมของการนำกิจกรรมไปปฏิบัติจริง, ศักยภาพเมืองน่าอยู่และดึงดูดประชากร

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการนี้ว่า โครงการอวดเมือง 2568 The Pitching เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดพัฒนาเมืองโดยใช้เทศกาลเป็นเครื่องมือ สร้างงาน สร้างอาชีพ กระจายรายได้ และอวดเมืองต่อชาวโลกผ่านเทศกาล โดยนำวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อัตลักษณ์ท้องถิ่น เศรษฐกิจชุมชน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในพื้นที่ และใช้เทศกาลเป็นเวทีเมือง เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาเมืองให้น่าลงทุน น่าอยู่ น่าเที่ยว

โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อต้องการ ค้นหาจังหวัดต้นแบบ ในประเทศไทย ที่สามารถแสดงศักยภาพ ของการสร้างสรรค์เทศกาลที่ขับเคลื่อนโดยประชาชนและชุมชน อีกทั้ง สนับสนุนจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถพัฒนาเทศกาลท้องถิ่น ให้เป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ และนานาชาติ รวมถึง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ผ่านการสร้างเทศกาล ที่เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ และสามารถดึงดูดการลงทุนได้อย่างยั่งยืน พร้อม กระตุ้นการย้ายกลับของคนท้องถิ่น และดึงดูดประชากรใหม่ มุ่งเน้นภาพลักษณ์ของเมืองที่น่าอยู่และมีโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความยั่งยืนในระยะยาวผ่านโมเดลธุรกิจของเทศกาลที่สามารถจัดต่อเนื่องได้ทุกปี โดยการผนึกกำลังของชุมชน และทำให้ Ecosystems ของการจัดเทศกาลระดับท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น ด้วยการนำทักษะใหม่มาใช้ในการจัดการ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ โครงการอวดเมือง 2568 The Pitching ที่มุ่งหวังในการชักชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมช่วยกันยกระดับเมืองให้ น่าลงทุน น่าอยู่ น่าเที่ยว มากยิ่งขึ้น

“เทศกาล” จึงไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเฉลิมฉลองประจำปี หากแต่คือ “กลไกเศรษฐกิจสร้างสรรค์” ที่สามารถขับเคลื่อนเมืองในมิติของเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคม ได้อย่างมีระบบและยั่งยืน

โครงการนี้ไม่ใช่เพียงแค่จะอวดสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่ยังท้าทายให้เมืองเล็กๆ หันกลับมามองตัวเองด้วยมุมมองใหม่ และถึงวันนี้เราก็ได้ 12 จังหวัด ที่ผ่านการอบรมเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องการจัดการเทศกาล สื่อสารแบรนด์เมือง ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมอวดเมืองของตนเองภายใน อวดเมืองพาวิลเลี่ยน กับไอเดียสุดเจ๋ง อวดของดีบ้านฉัน กับสุดยอดไอเดียใน Dream Box, ชมนิทรรศการ My City My Pride และช็อปปิ้งของที่ระลึก สะท้อนตัวตนของจังหวัดนั้นๆ ผ่านเทศกาล ไม่เพียงเท่านี้ยังสามารถร่วมเชียร์ 12 จังหวัดที่จะร่วมแสดงศักยภาพเมือง กับ City Pitching ยกระดับเมืองให้น่าลงทุน น่าอยู่ น่าเที่ยว มาร่วมลุ้นกับ 2 จังหวัด ที่จะคว้าชัย ตำแหน่งจังหวัดนำร่องเทศกาลอวดเมืองปี 2569 พัฒนาเทศกาล และเมืองแบบติดปีก

สำหรับรอบ Final Pitching จะเปิดเวทีให้จังหวัดต่างๆ นำเสนอแนวคิดเทศกาลของตนเองต่อคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการนำเสนอแนวคิดเป็นทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่รอบ The Second City Pitch (คัดเลือก 3 จังหวัด), The Final City Pitch (คัดเลือกจังหวัดนำร่องเจ้าภาพคนอวดเมือง 2569) โดยผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามที่กำหนด จากคณะกรรมผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา เพื่อให้ได้ผลของการประเมินอย่างรอบด้าน และครอบคลุมมิติสำคัญของการพัฒนาเทศกาลให้เป็น Soft Power ของประเทศ และให้มั่นใจได้ว่าจังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าภาพ “อวดเมือง” ในปี 2569 จะเป็นจังหวัดที่นำศักยภาพของงานเทศกาลไปพัฒนาอย่างรอบด้านและสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างแท้จริง สำหรับ 3 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบสอง จะได้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปในงาน World Expo 2025 Osaka ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเสริมศักยภาพการจัดงานให้น่าสนใจอย่างยั่งยืน

โดยได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ค่าที่พักและค่าอาหาร เป็นต้น และสำหรับ 2 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องสำหรับโครงการอวดเมือง จะได้รับการสนับสนุนจากทีเส็บ ในปีงบประมาณ 2569

งานนี้!!! มีเพียง 2 จังหวัดเท่านั้น ที่จะได้โชว์ศักยภาพการ “อวดเมืองต้นแบบ” พร้อมยกระดับให้เป็นเมืองที่ “น่าลงทุน น่าอยู่ น่าเที่ยว” มาร่วมลุ้นไปกับทั้ง 12 จังหวัดด้วยกัน ในงาน SPLASH-Soft Power Forum 2025 ระหว่างวันที่ 8 – 11 กรกฎาคม 2568 ฮอลล์ 1 ชั้น G ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

