เทพประทานโอสถ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับการเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการบริหารระดับสูงของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย (MATRADE) เยือนโรงงานของเราทั้งสองแห่งในเครือ เทพประทานโอสถ จำกัด และ บริษัท ได-เวลล์ กรุ๊ป จำกัด
โดยมี ดร.ปรียนันท์ มงคลสุริยะเดช (คุณหมอจอย) ประธานบริษัทให้การต้อนรับและนำเสนอศักยภาพการผลิตอย่างอบอุ่น
โรงงานของเรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานระดับสากล:
- GMP ตามเกณฑ์ ยาสมุนไพรเอเชีย (Asian Herbal Medicine Standard)
- GHP และ HACCP สำหรับความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัย
- ISO 9001:2015 ด้านระบบบริหารคุณภาพ
- HALAL สำหรับตลาดมุสลิม
- ใบอนุญาตครบถ้วนในกลุ่ม ยาสมุนไพร อาหารเสริม และเวชสำอาง
- รองรับบริการ OEM / ODM ครบวงจร สู่ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก
การเยี่ยมชมครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการก้าวขึ้นสู่เวทีโลก ด้วย “สมุนไพรไทย” ที่ยึดมั่นทั้งคุณธรรม คุณภาพ และนวัตกรรมขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสุขภาพไทยสู่อนาคต
