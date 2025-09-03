263
September 03, 2025
Riya

เทพประทานโอสถ มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้รับการเยี่ยมชมอย่างเป็นทางการ จากคณะกรรมการบริหารระดับสูงของ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วย ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย (MATRADE) เยือนโรงงานของเราทั้งสองแห่งในเครือ เทพประทานโอสถ จำกัด และ บริษัท ได-เวลล์ กรุ๊ป จำกัด

โดยมี ดร.ปรียนันท์ มงคลสุริยะเดช (คุณหมอจอย) ประธานบริษัทให้การต้อนรับและนำเสนอศักยภาพการผลิตอย่างอบอุ่น

โรงงานของเรามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานระดับสากล:

  • GMP ตามเกณฑ์ ยาสมุนไพรเอเชีย (Asian Herbal Medicine Standard)
  • GHP และ HACCP สำหรับความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัย
  • ISO 9001:2015 ด้านระบบบริหารคุณภาพ
  • HALAL สำหรับตลาดมุสลิม
  • ใบอนุญาตครบถ้วนในกลุ่ม ยาสมุนไพร อาหารเสริม และเวชสำอาง
  • รองรับบริการ OEM / ODM ครบวงจร สู่ทั้งตลาดในประเทศและส่งออก

การเยี่ยมชมครั้งนี้ สะท้อนถึงความพร้อมของผู้ประกอบการไทยในการก้าวขึ้นสู่เวทีโลก ด้วย “สมุนไพรไทย” ที่ยึดมั่นทั้งคุณธรรม คุณภาพ และนวัตกรรมขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติ และร่วมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมสุขภาพไทยสู่อนาคต

#FTI #MATRADE #WellnessEconomy #DiWell #Theppathan #GENDA #หมอจอย #HerbalInnovation #โรงงานสมุนไพรไทย #มาตรฐานระดับโลก

Posted in NEWS
