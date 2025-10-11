1
October 11, 2025
Tanatat

เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ พลิกโฉมยาดมไทย เปิดตัว “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ แบล็ค ซีรีส์”

เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ พลิกโฉมยาดมไทย
เปิดตัว “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ แบล็ค ซีรีส์”
ยาดมสีดำ ดีไซน์ตอบไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่

เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ เดินหน้ายกระดับยาดมไทยสู่แฟชั่นไลฟ์สไตล์แบรนด์สำหรับคนรุ่นใหม่ เปิดตัว “เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ แบล็ค ซีรีส์” ยาดมสีดำ ดีไซน์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ สะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและใส่ใจคุณภาพชีวิต ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ไร้เชื้อรา ผลิตภายใต้มาตรฐานสากล PIC/S GMP และผ่านการควบคุมคุณภาพเข้มงวดตามมาตรฐาน US FDA โดยมีการบูรไม่เกิน 11% เพื่อให้สูดดมได้บ่อย ไม่แสบ และไม่ทำร้ายจมูก พร้อมคัดสรรส่วนผสมที่ดีที่สุดเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด สดชื่นด้วยเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ออยล์ และยูคาลิปตัส ออยล์ พกพาง่าย ใช้งานสะดวก และช่วยเติมเต็มทุกลมหายใจให้สดชื่นและมีคุณภาพในทุก ๆ วัน

เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ แบล็ค ซีรีส์ มีให้เลือก 3 สไตล์ ได้แก่

  • ยาดมสมุนไพร แบล็ค เฮอร์เบิล กลิ่นหอมสดชื่นจากสมุนไพรธรรมชาติกว่า 10 ชนิด ผ่านการฉายรังสีฆ่าเชื้อ ปลอดภัยสูงสุด ไร้เชื้อรา มาพร้อมเทคโนโลยี Air Flow สูดได้แรง โล่งถึงใจ ดีไซน์เท่ ทันสมัย พกพาสะดวก ราคา 45 บาท
  • ยาดมลูกกลิ้ง แบล็ค อินเฮเลอร์ กลิ่นหอมเข้ม สดชื่นด้วย “ยูคาลิปตัส ออยล์” สูงถึง 14% ให้สัมผัสเย็นขึ้นลื่นกว่าด้วยลูกกลิ้งหัวเหล็ก ตอบโจทย์คนชอบยาดมชนิดน้ำ ราคา 49 บาท
  • ยาดม แบล็ค อินเฮเลอร์ กลิ่นหอมเข้ม โล่งจมูก ด้วยยูคาลิปตัส ออยล์ สูตรคูณสอง ให้ความสดชื่นเต็มแม็กซ์ ราคา 29 บาท

คุณมีนา (เอี่ยมพิกุล) อัครพงศ์พิศักดิ์ รองประธานบริหาร ด้านงานกลยุทธ์การเติบโตและความยั่งยืน บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด กล่าวว่า “การเปิดตัว เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ แบล็ค ซีรีส์ ไม่ได้เป็นเพียงการต่อยอดผลิตภัณฑ์ แต่คือการสร้างสรรค์ลมหายใจที่มีคุณภาพ ที่เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ เราต้องการยกระดับตลาดยาดมสมุนไพรไทยให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ฟังก์ชันการใช้งาน และดีไซน์ทันสมัย ที่สะท้อนถึงความโดดเด่นและแตกต่าง ขณะเดียวกันยังเพิ่มความมั่นใจและสะดวกในการพกพา นอกจากนี้ เรายังมีเทคโนโลยี Air Flow ที่ช่วยมอบประสบการณ์การหายใจที่สดชื่น โล่งสบาย และผลิตภายใต้มาตรฐานระดับสากล PIC/S GMP ทำให้มั่นใจปลอดภัยไร้เชื้อรา”

เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ ใช้กลยุทธ์การสื่อสารครอบคลุม 360 องศา ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ อาทิ บิลบอร์ด LED วิดีโอออนไลน์ งานอีเว้นต์ สื่อประชาสัมพันธ์ในร้านค้า รวมถึงการทำงานร่วมกับ KOLs และ Influencers เพื่อทำให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ สะท้อนสไตล์และตัวตนได้อย่างชัดเจน

สามารถหาซื้อ เป๊ปเปอร์มิ้นท์ ฟิลด์ แบล็ค ซีรีส์ ได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven, Big C, Boots, Watsons, King Power และช่องทางออนไลน์ LINE Official: @peppermintfield

