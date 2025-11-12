Let Hope Bloom
142
November 12, 2025
panniry

ศิริราชจัดนิทรรศการ Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน

Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน เปลี่ยนภาพเซลล์มะเร็งเป็นศิลปะแห่งความหวัง เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการศิลปะเชิงการแพทย์ Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น L

โดยภาพภายในงานเกิดจากการสร้างสรรค์ภาพผ่านเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ผสมผสานกับภาพความงดงามของดอกไม้ที่ผลิบาน เปรียบได้ดั่งความหวังที่เกิดขึ้นในใจของผู้ป่วย เพราะปัจจุบันโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งเต้านม ปอด ตับและท่อน้ำดี และลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่กว่า 140,000 คนต่อปี และเสียชีวิตมากกว่า 80,000 คนต่อปี ทั้งยังมีแนวโน้มพบในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ โรงพยาบาลศิริราชจึงดำเนินการให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด รังสีรักษา การให้ยามุ่งเป้าหรือ Targeted Therapy และ Immunotherapy ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง พร้อมกันนี้ยังทำการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจกลไกการเกิดโรคและพัฒนาการรักษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง

และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเชิงการแพทย์ “Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน” อย่างเป็นทางการ ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน คุณลาวัลย์ กันชาติ ประธานบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศิลปินและนักแสดง เข้าร่วมในบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวัง

นิทรรศการ “Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน” เป็นการผสานศาสตร์ทางการแพทย์เข้ากับศิลปะ ถ่ายทอดผ่าน “ภาพเซลล์มะเร็ง” ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดและความเปราะบางของชีวิต ให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่งดงามราวดอกไม้บาน สื่อถึงการก้าวข้ามความทุกข์ และการต่อสู้ด้วย “ความหวัง” ที่ยังคงมั่นคงในทุกลมหายใจ

โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น L ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะถูกนำเข้ามูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลศิริราช หรือสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช อาคารมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 –16.30 น. เพื่อสานต่อพันธกิจของศิริราชที่ไม่เพียง “รักษาโรค” แต่ยัง “รักษาความหวังของผู้ป่วยทุกคน”

เพราะแม้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุด “ความหวัง” ยังสามารถผลิบานได้เสมอ

Life is still beautiful whenever hope is there.

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
panniry
Writer

Related

SARA MILLER LONDON

SARA MILLER LONDON ออกคอลเลคชั่นสุดเก๋เอาใจสาวๆ

NEWS / A Cuisine
Read More +

กลับมาอีกครั้งกับความสนุกที่ทุกคนตั้งตารอ เที่ยวพิพิธภัณฑ์กลางคืน Night at The Museum 8

NEWS / cheewajitmedia
Read More +

วัตสัน ยืนหนึ่ง ตัวจริงเรื่องมาสก์ จัดงาน “Watsons Mask Festival” มหกรรมมาสก์นานาชาติ

NEWS / A Cuisine
Read More +
เนสท์เล่

เนสท์เล่ จัดบูธถอดรหัสสุขภาพดี ชวนคนไทยแข็งแรงทั้งกายและใจ

NEWS / A Cuisine
Read More +

GSK – มหิดล – บพข. – depa เดินหน้าสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อคิดค้นยานวัตกรรม

NEWS / Tanatat
Read More +
ดีท็อกผม ด้วย แพนทีน ไมเซล่า ชาโคล ผลิตภัณฑ์ ใหม่จากแพนทีนไมเซล่า ซีรีส์

ต้องลอง! ตัวช่วยแก้ปัญหาผมมัน แพนทีน ไมเซล่า ชาร์โคล ตัวใหม่จากแพนทีน

NEWS / cheewajitmedia
Read More +
เที่ยวกรุงเทพ, วัดโพธิ์, เที่ยววัด, ที่เที่ยว

เที่ยวกรุงเทพ : ตามรอยประวัติศาสตร์ไทย ที่ วัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

NEWS / cheewajitmedia
Read More +

เดอะ เชลซี กระบี่ ขอมอบโปรโมชั่นห้องพักสุดพิเศษ!!

NEWS / A Cuisine
Read More +
ไอศกรีมวอลล์

ไอศกรีมวอลล์ ยกขบวนแจกไอศกรีม 2 ล้านแท่ง กิจกรรม “วอลล์สุขส่งยิ้ม” ปี 2 ส่งต่อความสุขให้คนไทยทั่วประเทศ

NEWS / A Cuisine
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2025 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.