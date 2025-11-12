Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน เปลี่ยนภาพเซลล์มะเร็งเป็นศิลปะแห่งความหวัง เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดนิทรรศการศิลปะเชิงการแพทย์ Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น L
โดยภาพภายในงานเกิดจากการสร้างสรรค์ภาพผ่านเซลล์มะเร็งของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ผสมผสานกับภาพความงดงามของดอกไม้ที่ผลิบาน เปรียบได้ดั่งความหวังที่เกิดขึ้นในใจของผู้ป่วย เพราะปัจจุบันโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย โดยโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งเต้านม ปอด ตับและท่อน้ำดี และลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีผู้ป่วยรายใหม่กว่า 140,000 คนต่อปี และเสียชีวิตมากกว่า 80,000 คนต่อปี ทั้งยังมีแนวโน้มพบในผู้ป่วยที่อายุน้อยลงเรื่อย ๆ โรงพยาบาลศิริราชจึงดำเนินการให้การรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัด การให้ยาเคมีบำบัด รังสีรักษา การให้ยามุ่งเป้าหรือ Targeted Therapy และ Immunotherapy ซึ่งเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง พร้อมกันนี้ยังทำการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจกลไกการเกิดโรคและพัฒนาการรักษาใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง
และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะเชิงการแพทย์ “Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน” อย่างเป็นทางการ ภายในงานได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร คุณสุจินตนา จรรยาทิพย์สกุล ประธานมูลนิธิเก้ายั่งยืน คุณลาวัลย์ กันชาติ ประธานบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศิลปินและนักแสดง เข้าร่วมในบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยพลังแห่งความหวัง
นิทรรศการ “Let Hope Bloom : ปล่อยความหวังให้เบ่งบาน” เป็นการผสานศาสตร์ทางการแพทย์เข้ากับศิลปะ ถ่ายทอดผ่าน “ภาพเซลล์มะเร็ง” ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดและความเปราะบางของชีวิต ให้กลายเป็นผลงานศิลปะที่งดงามราวดอกไม้บาน สื่อถึงการก้าวข้ามความทุกข์ และการต่อสู้ด้วย “ความหวัง” ที่ยังคงมั่นคงในทุกลมหายใจ
โดยเปิดให้เข้าชมฟรีตั้งแต่วันนี้จนถึง 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ชั้น L ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะถูกนำเข้ามูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราชโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อนำไปสนับสนุนการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งของโรงพยาบาลศิริราช หรือสามารถบริจาคได้ด้วยตนเองที่มูลนิธิโรคมะเร็งโรงพยาบาลศิริราช อาคารมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 –16.30 น. เพื่อสานต่อพันธกิจของศิริราชที่ไม่เพียง “รักษาโรค” แต่ยัง “รักษาความหวังของผู้ป่วยทุกคน”
เพราะแม้ในทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุด “ความหวัง” ยังสามารถผลิบานได้เสมอ
Life is still beautiful whenever hope is there.