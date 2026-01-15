มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดงาน “มหิดล เกษตรแฟร์ 2569” ภายใต้แนวคิด “ร่วมปลูก ร่วมเปลี่ยน”
วันที่ 14 มกราคม 2569 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “มหิดล เกษตรแฟร์ 2569” ภายใต้แนวคิด “ร่วมปลูก ร่วมเปลี่ยน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ระหว่างสถาบันการศึกษา นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงกับสังคมและชุมชนอย่างใกล้ชิด
โอกาสนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดงานแฟร์ขนาดใหญ่ ซึ่งภายในงานมีร้านค้าและบูธกิจกรรมกว่า 600 ร้าน ครอบคลุมโซนกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โซนสัตว์เลี้ยง พร้อมกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ สวนสนุกบ้านลมยักษ์ เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย โซนต้นไม้และผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร้านอาหารและร้านค้าชื่อดังจากแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง คอนเสิร์ตฟรีทุกคืน ที่พร้อมสร้างบรรยากาศความคึกคักตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และระดมทุนจัดหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล
งาน “มหิดล เกษตรแฟร์ 2569” เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ อยู่ระหว่างการระดมเพื่อจัดหารายได้ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในโครงการโรงงานยาที่มีชีวิต MU Bio Plant สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ท่านจะได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ และดูรายละเอียดได้ที่ website https://foundation.mahidol.ac.th/ เบอร์โทรศัพท์ 082-5265501