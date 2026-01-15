มหิดล เกษตรแฟร์ 2569
130
January 15, 2026
panniry

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดงาน “มหิดล เกษตรแฟร์ 2569” ภายใต้แนวคิด “ร่วมปลูก ร่วมเปลี่ยน”

วันที่ 14 มกราคม 2569 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “มหิดล เกษตรแฟร์ 2569” ภายใต้แนวคิด “ร่วมปลูก ร่วมเปลี่ยน” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร. ดำรงค์ ศรีพระราม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากทั้งสองสถาบันเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง

มหิดล เกษตรแฟร์ 2569

การจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ระหว่างสถาบันการศึกษา นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป ตลอดจนส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมโยงกับสังคมและชุมชนอย่างใกล้ชิด

มหิดล เกษตรแฟร์ 2569

โอกาสนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการจัดงานแฟร์ขนาดใหญ่ ซึ่งภายในงานมีร้านค้าและบูธกิจกรรมกว่า 600 ร้าน ครอบคลุมโซนกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ โซนสัตว์เลี้ยง พร้อมกิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ สวนสนุกบ้านลมยักษ์ เหมาะสำหรับทุกช่วงวัย โซนต้นไม้และผลิตภัณฑ์รักษ์โลก เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร้านอาหารและร้านค้าชื่อดังจากแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึง คอนเสิร์ตฟรีทุกคืน ที่พร้อมสร้างบรรยากาศความคึกคักตลอดระยะเวลาการจัดงาน นอกจากนี้มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์ และระดมทุนจัดหารายได้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา รวมถึงสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “มหิดล เกษตรแฟร์ 2569” เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จัดขึ้นเป็นระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ อยู่ระหว่างการระดมเพื่อจัดหารายได้ ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายในโครงการโรงงานยาที่มีชีวิต MU Bio Plant สำหรับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ท่านจะได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ฯ และดูรายละเอียดได้ที่ website https://foundation.mahidol.ac.th/ เบอร์โทรศัพท์ 082-5265501

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
panniry
Writer

Related

เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น

ปลุกพลังหรือบั่นทอนกำลังใจ ด้วยการ “เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่น”

MIND / cheewajitmedia
Read More +

นาฬิกาคอลเลกชันประจำฤดูใบไม้ร่วง / ฤดูหนาวปี 2019 ของสวารอฟสกี้

NEWS / A Cuisine
Read More +

เอ็นคอนเส็ปท์มอบบทเรียนและหนังสือ 100,000 เล่ม ยกระดับคะแนนโอเน็ตให้นักเรียนตาบอด

NEWS / cheewajitmedia
Read More +

‘คูราพรอกซ์’ นวัตกรรมยาสีฟันสะท้อนความเป็นคุณ BEYOU

NEWS / cheewajitmedia
Read More +
ซีไลฟ์ แบงคอก

ซีไลฟ์ แบงคอก ชวนไทยเที่ยวไทย เสิร์ฟโปรสุดปังลดกระหน่ำมากกว่า 50%

NEWS / A Cuisine
Read More +

เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป ชวนลูกค้าทำดี ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม งดการให้หลอดพลาสติก

NEWS / cheewajitmedia
Read More +
ทราย - เจริญปุระ

Good Life Good Talk : ปรับสมดุลชีวิต ตามสไตล์ คุณ ทราย – เจริญปุระ

MIND / cheewajitmedia
Read More +

เสน่ห์แห่งดอกมะลิ กรุ่นกลิ่นหอมทรีตเมนต์จากสปา เซ็นวารี ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

NEWS / cheewajitmedia
Read More +
สวารอฟสกี้

สวารอฟสกี้ เปิดตัวคอลเลกชันคริสตัลสุดคิ้วท์ที่ได้ร่วมมือกับ LINE เป็นครั้งแรก

NEWS / A Cuisine
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2026 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.