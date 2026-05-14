มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชวนคนไทยร่วมแสดงพลัง “รามา+1 เพิ่มพื้นที่ บวกโอกาสให้ทุกชีวิต”กับโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี
มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินหน้าสานต่อพันธกิจด้านการสนับสนุนระบบสาธารณสุขไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวโครงการ “รามา+1 เพิ่มพื้นที่ บวกโอกาสให้ทุกชีวิต” พร้อมขนทัพดาราและศิลปินจิตอาสาเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ ภายใต้แนวคิด “เวลาซื้อไม่ได้ แต่ให้กันได้ไม่สิ้นสุด” เชิญชวนประชาชนร่วมแสดงพลัง “บวกหนึ่ง” เพื่อขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยสู่ความยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนโครงการสำคัญของมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดี และย่านนวัตกรรมโยธี ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น
ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “ท่ามกลางสภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน
ระบบสาธารณสุขไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งจากโรคอุบัติใหม่ โรคที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้ความต้องการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้วยความมุ่งมั่นของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม รามาธิบดีจึงพัฒนาศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์โดยเฉพาะโครงการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่และย่านนวัตกรรมโยธีเพื่อขยายพื้นที่บริการทางการแพทย์และรองรับการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ในการรักษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มศักยภาพการรักษาและการดูแลผู้ป่วยในทุกมิติให้เพียงพอต่อความต้องการ และช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยที่รอเข้ารับบริการ ทําให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อาคารโรงพยาบาลแห่งใหม่ยังเป็น ‘พื้นที่แห่งการเรียนรู้’ ทําหน้าที่เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ในการบ่มเพาะบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้วยเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ล้ําสมัย เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการศึกษาแพทย์และเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทางการแพทย์รับมือความท้าทายด้านสุขภาพในอนาคตด้วย”
ด้าน คุณพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงที่มาของโครงการและบทบาทของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในปีนี้ว่า “รามา+1 เพิ่มพื้นที่ บวกโอกาสให้ทุกชีวิต ต้องการสื่อสารให้สังคมเห็นถึงความสําคัญของ ‘เวลา’ ซึ่งเป็นหนึ่งในทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด สําหรับผู้ป่วยบางคน ทุกนาทีมีค่าเท่ากับชีวิต ทุกการให้จึงช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันเวลา มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงมุ่งมั่นทําหน้าที่เป็น ‘สะพานบุญ’ เชื่อมโยงพลังแห่งการให้จากประชาชนเพื่อสนับสนุนภารกิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทั้งด้านการรักษาผู้ป่วย การวิจัย การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและยั่งยืน เราเชื่อว่า การ ‘บวกหนึ่ง’ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ เวลา หรือ ทรัพยากร ล้วนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น และมีโอกาสในชีวิตมากขึ้น ซึ่งเมื่อพลังของการให้ถูกรวมเข้าด้วยกัน ก็จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่ช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขที่เข้มแข็งและยั่งยืนสําหรับทุกคนในสังคม”
มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ชุดใหม่ ได้แก่ “บวกเวลา และ “โลกทั้งใบ” ถ่ายทอดเรื่องราว
ของผู้ป่วย เพื่อสะท้อนคุณค่าของการมีชีวิตและโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การลดระยะเวลาการรอคอยและ
เพิ่มโอกาสในการรักษามากขึ้น พร้อมจัดสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ โดยนักแสดงขวัญใจแฟน ๆ ได้แก่ สกาย-นานิ,
หมิว-ลีน่า แอฟ ทักษอร-น้องปีใหม่ และ ดีแลนด์-เอล่า เพื่อสร้างการรับรู้โครงการฯ ในวงกว้าง และเชิญชวนแฟนคลับร่วมสนับสนุนโครงการฯ เพื่อสร้าง “พื้นที่แห่งความหวัง” ให้กับคนไทยทุกคน งานแถลงข่าวเปิดตัวสื่อประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์ชุดใหม่นี้ได้รับเกียรติจากสองนักแสดงจิตอาสา สกาย -วงศ์รวีนทีธร และ นานิ- หิรัญกฤษฎิ์ช่างคํา มาร่วม
ถ่ายทอดเรื่องราวการส่งต่อ “ความหวัง” ณ ลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี: คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2575 เมื่อเปิดให้บริการแล้ว
จะกลายเป็นศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่กว่า 15 ไร่ มีพื้นที่ใช้สอยกว่า 278,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับกับจํานวนผู้ป่วย
และบุคลากรทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น โดยสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้น 2.5 ล้านคน และ ผู้ป่วยในเพิ่มขึ้น 55,000 คน รวมถึงสามารถบูรณาการระบบ “โรงพยาบาลอัจฉริยะ” หรือ Smart Hospital เข้ามาช่วยส่งเสริมความสามารถในการนําเสนอบริการและคําปรึกษาด้านการแพทย์ได้อย่างตรงจุด
ข้อมูลประกอบเพิ่มเติม
- ห้อง ICU จํานวน 215 ห้อง ออกแบบตามแนวคิดสิ่งแวดล้อม เพื่อการเยียวยาโดยมองเห็นวิวด้านนอกเพื่อช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้น
- ห้องพักผู้ป่วย: รองรับผู้ป่วยใน 821 เตียง โดยเน้นการเพิ่มจํานวนห้องพักเดี่ยว
- OPD: มีพื้นที่ 6 ชั้น ห้องตรวจมากกว่า 347 ห้อง พร้อมบริการ Imaging Center (CT scan, MRI ฯลฯ)
ตลอด 24 ชั่วโมง และมี Patient Operation Center เพื่อลดการเคลื่อนที่ของผู้ป่วย
- ห้องผ่าตัด : ห้องผ่าตัดจํานวน 52 ห้อง รองรับการรักษาโรคซับซ้อนด้วย OR Hybrid, หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Surgery) และมีศูนย์ผ่าตัดแบบไม่นอนโรงพยาบาล (Ambulatory Center)
- จํานวนที่จอดรถ : กว่า 1,300 คัน
นอกจากนี้ อาคารแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนแพทย์สําหรับผลิตบุคลากรทางการแพทย์ออกสู่สังคม และเป็นศูนย์กลางในการ
ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ มากกว่า 10,000 ล้านบาท มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นพลังบวกหนึ่งกับโครงการ “รามา+1 เพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิต” ด้วยการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธีแห่งนี้ได้
ที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมถึงสามารถรับชมและแชร์บอกต่อภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่นี้ได้ที่ YouTube ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ