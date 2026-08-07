นิตยสารแพรว โดย บริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ร่วมกับ สยามพารากอน จุดหมายปลายทางระดับโลก และ โครงการ Citizen of Love by Siam Piwat จัดงานแถลงข่าวความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 47 ปี นิตยสารแพรว สานต่อความตั้งใจในการเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ผ่านโครงการ Praew Charity (แพรวแชริตี้) เพื่อส่งความช่วยเหลือไปยังผู้ยากไร้ สตรี เด็ก สัตว์ทุกข์ยาก รวมถึงสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมการกุศล ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปิน การประมูลของพิเศษ การออกร้านจากเหล่าเซเลบริตี้ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี
ในวาระครบรอบ 47 ปี นิตยสารแพรว ได้จัด 3 กิจกรรมพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 กันยายน 2569 ได้แก่ Praew 47th Anniversary Exhibition, Praew Awards 2026 และ Praew Charity 2026 เพื่อระดมทุนสมทบโครงการแพรวแชริตี้ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และมอบโอกาสให้กับเด็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
ภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน, มล.อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Corporate Affairs บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด, คุณจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, คุณมนัสนันท์ รวยดีเลิศ เจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมือระหว่างองค์กร มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมด้วยเซเลบริตี้ คุณอารีย์ นาคชัยยะ, คุณวรเกียรติ อานันทนะสุวงศ์, คุณก้องกิดากร ขันมณี และ ต่าย ชุติมา-น้องพิพิม, มี่ภัทร ภัทรนันท์ – เอญ่า อรพรรณ – มายยู กวิสรา – ชัญญ่า ชัญญา นักแสดงจากค่าย Me Mind Y, น้ำนา ธารไท – พีเค ภัทรชัย จากซีรีส์ Oops! Mysterious Sounds สืบเสียงปริศนา…อุ๊ย! เสียงหัวใจเธอดังกว่า, ศิลปินวง THX, ดรีม นวรัตน์, ผักกาด ภีรดา เป็นแขกคนสำคัญร่วมงานแถลงข่าว วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ผ่านมา ณ SCBX NEXT TECH ชั้น 4 สยามพารากอน
คุณอัฐมาภรณ์ อัมระปาล บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแพรว กล่าวว่า “เนื่องในโอกาส นิตยสารแพรว ครบรอบ 47 ปี แพรวจัดเต็มความพิเศษในเดือนกันยายนนี้ เริ่มด้วย Praew 47th Anniversary Exhibition งานจัดแสดงภาพถ่ายสุดพิเศษจากนิตยสารแพรว พร้อมกิจกรรมประมูลภาพ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดสมทบทุนโครงการแพรวแชริตี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 6 กันยายน 2569 ณ Art Jewel ชั้น 5 สยามพารากอน
“ไม่เพียงเท่านี้ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์คุณภาพและสื่อชั้นนำของไทย กับงานประกาศรางวัลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Praew Awards 2026 เพื่อมอบรางวัลให้กับบุคคลที่เป็นที่สุดในแต่ละสาขา ในวันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2569 ณ Nex Hall ชั้น 5 สยามพารากอน
“พลาดไม่ได้กับงานการกุศลใหญ่ประจำปี ที่นิตยสารแพรวสานต่อความตั้งใจในการเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ ผ่านงาน Praew Charity 2026 กิจกรรมออกร้านขายของจากเซเลบริตี้ พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ดารา กว่า 100 ท่าน จัดเต็ม 2 วัน ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2569 ณ Nex Hall ชั้น 5 สยามพารากอน
“โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้น เพื่อระดมทุนสมทบโครงการแพรวแชริตี้ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ และมอบโอกาสให้กับเด็กเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ”
คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า สยามพารากอน กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สยามพารากอนและนิตยสารแพรวมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องในการสร้างกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ทั้งด้านไลฟ์สไตล์ ศิลปะ และกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สยามพารากอนที่ไม่ได้เป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็น Global Experiential Destination ที่มุ่งสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายให้กับผู้คนในทุกมิติ สำหรับปีนี้ นิตยสารแพรวฉลองครบรอบ 47 ปี สยามพารากอนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกันต่อยอดความร่วมมือและเฉลิมฉลองไปด้วยกันผ่านกิจกรรมที่ไม่เพียงมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจ แต่ยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย”
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.praew.com / Facebook : นิตยสารแพรว / Instagram : @praewmag / X : @praewdaily / TikTok : @praewmagazine และ Youtube : @praewmag
#Praew47th #SiamParagonXPraew #SiamParagon #CitizenOfLove #Praewmag