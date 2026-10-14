กรุงเทพฯ 9 ตุลาคม 2569 – บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ร่วมกับ มูลนิธิ บางกอก อาร์ตเบียนนาเล่ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรจากทั้งภาครัฐและเอกชน จัดงานแถลงข่าวเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2026” (Bangkok Art Biennale 2026) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “นางฟ้า ผจญมาร” (Angels and Mara) ซึ่งสะท้อนถึงความหวังและพลังแห่งการสร้างสรรค์ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ความตึงเครียด และความขัดแย้งในโลกปัจจุบัน พร้อมนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 200 ผลงาน จากศิลปิน 29 สัญชาติจากทั่วโลก รวม 72 คน มาจัดแสดง ณ สถานที่สำคัญใจกลางกรุงเทพมหานครรวม 11 แห่ง ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มิวเซียมสยาม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) วัน แบงค็อก (One Bangkok) เซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Française Bangkok)
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ มูลนิธิ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวว่า “นับเป็นเวลา 10 ปี แล้ว จากที่เราได้ริเริ่มจัดแถลงข่าวครั้งแรกในปี 2017 จนมาถึงการจัด Bangkok Art Biennale ขึ้นครั้งแรกในปี 2018 และจัดต่อเนื่องทุก 2 ปี มาจนปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา BAB เป็นหนึ่งในเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงทุนทางศิลปวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครเข้ากับศิลปะร่วมสมัยจากทั่วโลก พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยและต่างชาติได้นำเสนอผลงานสู่สาธารณชนโดยการจัดงาน Bangkok Art Biennale 2024 ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมกว่า 1.2 ล้านคน หรือเฉลี่ยวันละ 10,000 คน สร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยถึง 3,540 ล้านบาท จากการประเมินโดย TCEBตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ศิลปะและวัฒนธรรมมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
และขอขอบคุณพันธมิตรจากทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันวงการศิลปะของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีนานาชาติ และนำความภาคภูมิใจมาสู่พวกเราคนไทยทุกคน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Bangkok Art Biennale 2026 มิได้เป็นเพียงเทศกาลศิลปะ แต่จะเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ ตลอดจนเป็นพื้นที่เชื่อมโยงผู้คนจากทั่วโลกให้ได้มาแลกเปลี่ยนและสัมผัสเสน่ห์อันงดงามของไทย”
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ในนามประธานอำนวยการและผู้อำนวยการศิลป์ บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ กล่าวว่า “ไฮไลท์สำคัญของงานคือการนำเสนอผลงานที่สะท้อนแนวคิด “นางฟ้าผจญมาร” (ANGELS & MARA) ผ่านมุมมองที่หลากหลายของศิลปินจากทั่วโลก อาทิ เลโกะ อิเคมูระ (Leiko Ikemura) กับผลงาน Memento Mori จัดแสดงที่วัดโพธิ์ เชื่อมโยงแนวคิดเรื่องความตาย การเกิดใหม่และสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา ขณะเดียวกัน ผลงาน Wu-san and Ma-san – “Angel from Cologne” and “Devil from Cologne” สะท้อนสองพลังที่ดูเหมือนอยู่ตรงข้ามกัน แต่ท้ายที่สุดกลับดำรงอยู่ร่วมกันในโลกเดียวกัน ส่วนศิลปินชาวจีน หลิว เจี้ยนหัว (Liu Jianhua) นำเสนอ Square (Siamese Triangle) จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถ่ายทอดความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างจีนและสยามผ่านเครื่องดินเผาและวัสดุร่วมสมัย นอกจากนี้ยังร่วมด้วยศิลปินชั้นนำจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่มาร่วมถ่ายทอดมุมมองและแนวคิดที่หลากหลายผ่านงานศิลปะร่วมสมัย โดยการจัดงานครั้งนี้ยังขยายเครือข่ายศิลปะในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดผ่านโครงการ BAB Plus และ BAB Fringe เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่จัดแสดงหลักเข้ากับแกลเลอรี สถาบันศิลปะ และพื้นที่ต่าง ๆ อาทิ One Bangkok Art & Culture Space, 100 Tonson Foundation, BANGKOK CITYCITY GALLERY, DIB 26,Jim Thompson Art Center ฯลฯ ซึ่งจะจัดนิทรรศการของตนเองในช่วงเวลาเดียวกับงาน”
ไทยเบฟ พร้อมร่วมผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นจุดหมายสำคัญด้านศิลปะร่วมสมัย พร้อมส่งเสริมศิลปินไทยให้มีโอกาสแสดงศักยภาพสู่เวทีศิลปะระดับโลก