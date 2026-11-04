“ธรรมชาติ ซีฟู้ด” ก้าวสู่ปีที่ 20 เปิดบทใหม่จาก “เบื้องหลังมื้ออาหาร” สู่ Consumer Seafood Brand ที่คนไทยรู้จักและเลือกได้อย่างมั่นใจ

ต่อยอดประสบการณ์เกือบ 20 ปีจากรีเทลและฟู้ดเซอร์วิส สู่ภาพลักษณ์ใหม่ที่อบอุ่น เข้าถึงง่ายเชื่อมความเชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลเข้ากับโภชนาการ ชีวิตครอบครัว และความสะดวกในทุกวัน
กรุงเทพฯ — “คุณน่าจะเคยทานปลาของเรามาแล้ว” คือประโยคที่ บริษัท ธรรมชาติ ซีฟู้ด รีเทล จำกัด (Thammachart Seafood) ใช้เปิดเรื่องราวสำคัญขององค์กรในงาน THAMMACHART SEAFOOD: 20 Years Behind Every Seafood Experience เพื่อสะท้อนความจริงที่ว่า ตลอดเกือบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา อาหารทะเลที่บริษัทคัดสรร อาจเคยอยู่ในซาชิมิจานโปรด บนโต๊ะอาหารในโรงแรมและร้านอาหาร หรือในมื้อที่ผู้บริโภคเลือกกลับไปทำให้ครอบครัว โดยหลายครั้งผู้บริโภคอาจยังไม่รู้ว่า “ธรรมชาติ ซีฟู้ด” คือหนึ่งในชื่อที่อยู่เบื้องหลังประสบการณ์เหล่านั้น
งานครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการฉลองวาระครบรอบ แต่เป็นการประกาศ ก้าวใหม่ของธุรกิจ เมื่อธรรมชาติ ซีฟู้ด เตรียมก้าวจากบทบาทที่หลายคนคุ้นเคยในฐานะผู้นำเข้า ผู้จัดหา และพันธมิตรของธุรกิจอาหารทะเล สู่การเป็น Consumer Seafood Brand ที่ผู้บริโภครู้จักชื่อ เข้าใจที่มาของสินค้า และสามารถเลือกอาหารทะเลได้ง่ายและมั่นใจมากขึ้น โดยยังคงต่อยอดจากเครือข่ายและความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่สร้างมาตลอดเส้นทางที่ผ่านมา แนวคิดการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ถูกวางไว้ชัดเจนว่าเป็นการ “ออกจากเบื้องหลัง” โดยไม่ทิ้งรากฐาน B2B ที่ทำให้แบรนด์เติบโตมาจนถึงวันนี้
บนเวที คุณ จูเลียน เซบาสเตียน แกทเทนบี้ เดวีส์ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เล่าถึงจุดเริ่มต้นจากประสบการณ์ด้านฟาร์มและแหล่งผลิตอาหารทะเล ทำให้บริษัทเชื่อมาตั้งแต่ต้นว่า คุณภาพของอาหารทะเลไม่ได้เริ่มต้นเมื่อสินค้ามาถึงหน้าร้าน แต่เริ่มตั้งแต่แหล่งที่มาและการดูแลตลอดเส้นทาง ก่อนขยายจากเคาน์เตอร์อาหารทะเลแห่งแรกในปี 2007 ไปสู่ครัวร้านอาหาร โรงแรม และครอบครัวไทยทั่วประเทศ “ก้าวถัดไปของ ธรรมชาติ ซีฟู้ด จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการปรับโฉมเคาน์เตอร์อาหารทะเลเท่านั้น แต่เป็นการสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง แหล่งวัตถุดิบ ความเชี่ยวชาญขององค์กร เชฟ ร้านอาหาร ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจ E-commerce และช่องทาง Convenience Store เพื่อให้สินค้าอาหารทะเลที่มีคุณค่าทางโภชนาการเข้าใกล้ชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ทั้งในรูปแบบวัตถุดิบสด สินค้าพร้อมปรุง และผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน โดยเฉพาะกลุ่ม Smoked Seafood ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญของการขยายจากฐานธุรกิจเดิมไปสู่ Retail และ Convenience Store ที่กว้างขึ้น” จูเลียน กล่าว
ด้านคุณชญาน์ณันท์พัช แกทเทนบี้ เดวีส์ (ยี่หร่าน) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) กล่าวว่า สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนตลอดเส้นทาง คือวิธีคิดในการเลือกอาหารให้ลูกค้าเสมือนเลือกให้ คนในครอบครัว โดยมีคำถามง่าย ๆ อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจว่า “ถ้าเป็นคนที่เรารัก เราจะเลือกสิ่งนี้ ให้เขาไหม” ซึ่งกลายมาเป็นแก่นของแนวคิด Because we made a promise to our kids และเป็นรากฐานของภาพลักษณ์ใหม่ที่ต้องการทำให้ความใส่ใจดังกล่าวมองเห็นและเข้าใจได้ง่ายขึ้น
“ตลอดเกือบ 20 ปี เราอาจเป็นชื่อที่ผู้บริโภคไม่ได้เห็นในทุกมื้อ แต่เราอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลที่หลายคนคุ้นเคยมาตลอด วันนี้เราอยากนำความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นออกมาให้เห็นชัดขึ้น เพื่อให้ชื่อ ‘ธรรมชาติ ซีฟู้ด’ เป็นชื่อที่คนไทยนึกถึง เมื่ออยากเลือกอาหารทะเลอย่างมั่นใจ สำหรับตัวเองและคนที่เขารัก” ยี่หร่าน กล่าว
ปัจจุบัน ธรรมชาติ ซีฟู้ด มีจุดจำหน่ายในห้างค้าปลีก และซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของไทย มากกว่า 170 แห่งทั่วประเทศ ธุรกิจร้านอาหาร รวมทั้งธุรกิจ Food Service มากกว่า 850 ราย ครอบคลุมโรงแรม ร้านอาหาร และลูกค้าธุรกิจ โดยในจำนวนดังกล่าวมีร้านอาหารระดับ Michelin Star ในประเทศไทย กว่า 30 ร้าน ขณะที่อาหารทะเลที่บริษัทจำหน่ายในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2568 คิดเป็นปริมาณเทียบเท่า ราว 14.4 ล้านมื้อ และจากแบบจำลองยอดขายและผลิตภัณฑ์ของบริษัท คิดเป็นปริมาณโปรตีนเทียบเท่าประมาณ 432 ตัน และโอเมก้า-3 ประมาณ 37.8 ตัน ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนทั้งขนาดของธุรกิจและบทบาทที่อาหารทะเลของบริษัทเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารของผู้บริโภคไทยจำนวนมาก
ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 20 ธรรมชาติ ซีฟู้ด ได้นำเสนอภาพลักษณ์ใหม่ที่จดจำง่ายมากยิ่งขึ้น ผสานการสื่อสารทางการตลาดที่มุ่งเน้นถึงความเชี่ยวชาญของแบรนด์ส่งต่อผู้บริโภคเป็น ประสบการณ์ลึวามประทับใจ ที่ผู้บริโภคได้รับ ตั้งแต่การจัดกลุ่มสินค้าเพื่อสื่อสารถึงโภชนาการที่สำคัญตามความต้องการของผู้บริโภคได้แก่ Protein Up, Omega Boost, Grow Well และ Live Well ไปจนถึงข้อมูลเกี่ยวกับชนิดสินค้า แหล่งที่มา การนำไปประกอบอาหาร และ QR ภายใต้แนวคิด Know Your Seafood เพื่อเปิดให้ผู้บริโภคค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง
ภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์จึงถูกออกแบบภายใต้แนวคิดที่ อบอุ่น ชัดเจน และพิสูจน์ได้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของแบรนด์เป็นสำคัญ ผ่านความเชื่อมั่นที่เคยเกิดจากประสบการณ์ของเชฟ ร้านอาหาร พันธมิตร และลูกค้า ค่อย ๆ เชื่อมโยงกลับมายังแบรนด์โดยตรง พร้อมยกระดับบทบาททีมหน้าร้านสู่ Seafood Coach ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เพียงขายสินค้า แต่ช่วยถามความต้องการ แนะนำส่วนตัด วิธีเตรียม และสินค้าให้เหมาะกับมื้ออาหารของแต่ละคน
โภชนาการที่ดีไม่ควรเป็นเรื่องซับซ้อนหรือห่างไกลจากชีวิตจริงอีกหนึ่งสาระสำคัญ ที่มาจากประสบการณ์จริงของครอบครัว และข้อมูลด้านโภชนาการจากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านช่วง Nutrition & Healthy Living Talk ที่มีครอบครัวยุคใหม่ IceBank Diary ร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ ดร.ฐนิต วินิจจะกูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัย มหิดล ถึงโจทย์จริงของการเลือกอาหารให้สมาชิกต่างวัยในครอบครัว ประโยชน์ของปลาในมื้ออาหาร ตลอดจนความสำคัญของการรู้ว่าอาหารที่เลือกมาจากไหนและผ่านการดูแลอย่างไร
ครอบครัว IceBank Diary ไอซ์ ณพัชรินทร์ – คุณแบงค์ อธิกิตติ์ และน้องณิลลา สะท้อนมุมมองของครอบครัวยุคใหม่ว่า การเลือกอาหารในแต่ละวันไม่ได้พิจารณาเพียงเรื่องรสชาติหรือความสะดวก แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสมาชิกแต่ละวัยในบ้านด้วย โดยเฉพาะเมนูที่ทุกคนสามารถรับประทานร่วมกันได้ง่าย และช่วยให้พ่อแม่สามารถดูแลเรื่องโภชนาการของลูกไปพร้อมกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่ซับซ้อน ขณะเดียวกัน การชวนเด็กมีส่วนร่วมในการเลือกหรือทำอาหาร ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้มื้ออาหารกลายเป็นช่วงเวลาของครอบครัวมากขึ้น
“การกินดีในชีวิตจริงไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเมนูที่ซับซ้อน แต่เริ่มจากการเลือกวัตถุดิบที่ทุกคนในบ้านรับประทานร่วมกันได้ และปรับให้เข้ากับความต้องการของสมาชิกแต่ละวัย การมีเมนูที่ทำง่าย เด็กกินได้ ผู้ใหญ่มั่นใจ และทุกคนมีส่วนร่วม จึงเป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้การดูแลสุขภาพของครอบครัวเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติในทุกวัน” ไอซ์ ณพัชรินทร์ กล่าว
อาจารย์ ดร.ฐนิต อธิบายว่า ให้มุมมองว่า การดูแลโภชนาการของครอบครัวไม่ควรมองแยกเป็นเรื่องของเด็กหรือผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ควรเริ่มจากการออกแบบมื้ออาหารที่เหมาะกับคนหลายวัยร่วมกัน ปลาและอาหารทะเลจึงเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคก็ควรพิจารณาทั้งคุณค่าทางอาหาร แหล่งที่มา และกระบวนการดูแลวัตถุดิบควบคู่กัน เพื่อช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้นในแต่ละมื้อ ผู้บริโภคควรให้ความสำคัญกับข้อมูลเรื่องแหล่งที่มา การดูแลวัตถุดิบ และวิธีเตรียมที่เหมาะสม เพื่อให้การเลือกอาหารในแต่ละมื้อเป็นทั้งเรื่องของโภชนาการ ความมั่นใจ และความเหมาะสมกับวิถีชีวิตจริงของครอบครัว
ในงานช่วง From the Sea to Everyday Experience นำมุมมองของผู้บริโภคจริงมาเชื่อมกับความต้องการ 4 ด้านในชีวิตประจำวัน ที่ครอบครัว IceBank Diary ได้สาธิตเมนู Brioche Toast with Arctic Salmon & Chili เพื่อเปลี่ยนแนวคิดเรื่อง “อาหารทะเลคุณภาพ” ให้กลายเป็นเมนูที่เห็นภาพและทำได้ง่ายๆ ที่บ้าน
ปี 2570 “ธรรมชาติ ซีฟู้ด” วางเป้าหมายว่าผู้บริโภคจะไม่เพียงเคยทานอาหารทะเลของธรรมชาติ ซีฟู้ด แต่จะรู้จักชื่อ เข้าใจ และนึกถึง “ธรรมชาติ ซีฟู้ด” เมื่อถึงเวลาต้องเลือกอาหารทะเลให้ตัวเองและคนที่รัก จากที่เคยอยู่เบื้องหลังอาหารทะเลในหลายล้านมื้อ วันนี้กำลังก้าวสู่ปีที่ 20 พร้อมเคียงข้างและอยู่ใกล้ผู้บริโภคมากขึ้น ช่วยให้คนไทย รู้จักอาหารทะเลในแบบฉบับของคัวคุณ เลือกได้ง่ายขึ้น และมั่นใจมากขึ้นในทุกมื้อ