ฝึกกล้ามเนื้อสายตา พิชิตตาล้า

คนเรามักคิดว่าพอสายตาสั้น หรือสายตายาวไปแล้ว ก็ช่างมันไปตัดแว่นเอาก็ได้ไม่เป็นอะไรหรอก แต่เชื่อไหมคะ ที่จริงแล้วเรา ฝึกกล้ามเนื้อสายตา เพื่อลดอาการตาล้า และมากกว่านั้น ยังเพิ่มโอกาสปรับสายตาให้กลับมาคืนค่าปกติได้อีกด้วย
ฟื้นฟูการปรับภาพที่ “ดวงตา”
กล้ามเนื้อซิลิอารี (Ciliary Muscle) ซึ่งทำงานร่วมกับเลนส์ตามีบทบาทสำคัญคือ การเกร็งตัวและยึดตัวเพื่อทำให้เลนส์ตาปรับโฟกัสการมองในระยะต่าง ๆ ได้ชัดเจนขึ้น หากเลนส์ตาไม่สามารถปรับรูปร่างได้ตามระยะเหล่านี้ จะทำให้เกิดความผิดปกติทางสายตาตามมา
อธิบายการทำงานของกล้ามเนื้อซิลิอารีให้เห็นภาพได้ว่า เวลาเรามองระยะใกล้ กล้ามเนื้อซิลิอารีจะเกร็งตัว ทำให้เส้นเอ็นยึดเลนส์ตา (Zonule) ผ่อนคลาย เลนส์ตาจะหนาขึ้น แต่ในเวลาที่เรามองระยะไกล กล้ามเนื้อซิลิอารีจะยึดตัว ทำให้เส้นเอ็นยึดเลนส์ตาตึงขึ้น เลนส์ตาก็จะยุบตัวลงหรือบางลง ความสามารถของเลนส์ตาในการปรับระยะโฟกัสภาพนี้เรียกว่า กระบวนการการเพ่งชัด (Accommodation) ในระยะที่แตกต่างกัน เมื่อมองไกลเลนส์ตาจะบางลง กล้ามเนื้อซิลิอารีจะผ่อนคลาย เมื่ออ่านหนังสือและเพ่งดูคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน เลนส์ตาจะหนาขึ้น กล้ามเนื้อซิลิอารีจะเกร็งตัว
ในทางการแพทย์ กลัามเนื้อซิลิอารีสามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยการกระตุ้นของประสาทอัตโนมัติส่วนกลาง ดังนั้นการที่กล้ามเนื้อซิลิอารีเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอำนาจจิตใจ (เหมือนกับกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อกระเพาะอาหาร) ทำให้เรามีความเข้าใจว่าเมื่อเกิดสภาวะสายตาสั้นหรือยาวไปแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขสายตาให้กลับมาเป็นปกติได้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมกล้ามเนื้อซิลิอารีได้
แต่ในเวลาต่อมามีงานวิจัยหลายเรื่องที่ยืนยันว่า “กล้ามเนื้อชิลีอารีอยู่ภายใต้การควบคุมของสมองส่วนซีรีบรัม (Cerebrum) ซึ่งทำหน้าที่รับรู้ปฏิกิริยาต่าง ๆ ของร่างกาย” หมายความว่า หากเราฝึกฝนหรือบริหารกล้ามเนื้อซิลิอารีให้คลายตัวผ่านกระบวนการรับรู้ของซีรีบริมได้แล้ว สายตาที่ผิดปกติก็สามารถดีขึ้นได้ หากมีการฝึกฝนกล้ามเนื้อตามัดอื่นๆ ร่วมด้วยก็สามารถช่วยปรับโฟกัสเลนส์ให้ดีขึ้นได้
ความเข้าใจหลักการของการเพ่งหรือการปรับเล่นส์ตาในระยะต่างๆ เพื่อความคมชัดที่ดวงตาด้วยประสาทอัตโนมัตินี้ นับเป็นแก่นของการฟื้นฟูดวงตาแบบวิถีธรรมชาติ อธิบายง่ายๆว่า หากเราสามารถ ฝึกกล้ามเนื้อสายตา ทุกมัด โดยเฉพาะกล้ามเนื้อซิลิอารีไม่ให้มีความตึงเครียดหรือให้ผ่อนคลาย เลือดก็จะไหลเวียนได้ดีขึ้น ออกซิเจนไปเลี้ยงตาได้ทั่วถึง รวมทั้งทาให้ดวงตาสามารถเคลื่อนไหวไปจุดที่ต้องการมองได้ เป็นการเพิ่มชอบเขตการมองให้กขึ้น ส่วนเลนส์ตาเมื่อยืดหยุ่นได้ดีขึ้นก็ทำให้ปรับโฟกัสได้ดี มองเห็นชัดขึ้น การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเลนส์ที่เรียกว่าการเพ่งนี้ต้องใช้กล้ามเนื้อซิลิอารีเป็นหลัก กล้ามเนื้อนี้จึงสำคัญมาก
ฝึกหายใจ ฟื้นฟูการมองเห็น
หลังจากดวงตารับภาพผ่านเข้ามาที่จอตา เส้นประสาทที่รับรู้ต่อแสงจะเชื่อมโยงสัญญาณไปแปลภาพยังสมองด้านหลังซึ่งสมองซีกขวาและซ้ายต้องทำงานร่วมกัน
|หน้าที่สมองซีกซ้าย
|หน้าที่สมองซีกขวา
|ความคิดที่เป็นตรรกะเหตุผล
|จินตนาการภาพ
|ภาษา
|ดนตรี
|เลข
|สมาธิ
|การตัดสินใจ
|ความคิดสร้างสรรค์
|ความกระตือรือร้น
|ความผ่อนคลาย
|ความกังวล
|การหายใจลึก
|ความพยามแข่งขัน
|ความจำระยะยาว
|การหายใจตื้นถี่
|ความสงบ
|ความจำระยะสั้น
|ความแม่นยำถูกต้อง
|การควบคุม
ดังนั้นการหายใจลึกๆ ยาวๆ การผ่อนคลายจิตใจ ทำสมาธิ และการสร้างจินตนาการหรือมโนภาพ จึงเป็นการกระตุ้นสมองซีกขวาให้ทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การฟื้นฟูดวงตา เมื่อสมองซีกขวาทำงานดี สมองซีกซ้ายจะรับหน้าที่แสดงผลของการทำงานออกมา อย่างไรก็ดี เพื่อให้การฝึกฝนสายตาวิถีธรรมชาติมีประสิทธิภาพสูงสุด เราควรเปิดสวิตช์สมอง ทั้งซีกขวาและซีกซ้ายให้ทำงานเชื่อมโยงกัน เมื่อเราผ่อนคลาย เวลาบริหารดวงตาผลลัพธ์ก็จะอกมาดี
ขั้นตอนในการฝึกของ Natural Joy Vision
Natural Joy Visision ศูนย์รักษ์ดวงตาด้วยวิถีทางธรรมชาติ ซึ่งมีแนวทางในการฝึกกล้ามเนื้อดวงตา จะมีขั้นตอนการฝึกสายตาคือ
- ตรวจวัดสายตาด้วย Snellen Chart ว่าการมองเห็นอยู่ในระดับใด ดวงตาช้างซ้ายและข้างขวาเท่ากัน
หรือไม่ หลังจากนั้นจะประเมินว่าผู้มาฟื้นฟูสายตาต้องทำ Eye Exercise อะไรบ้าง
- สเตชั่นที่ 1 ผ่อนคลายบริเวณคอ บ่า ไหล่ หลัง ทั้งส่วนบนและส่วนล่าง ด้วยเครื่องมือที่เราเรียกว่าเครื่องชี่แมชีน (Chi Machine) โดยเราเพิ่มคำสั่งด้วยการให้เขาจินตนาการว่าเรากำลังทำอะไรเพื่อผ่อนคลายส่วนไหนของร่างกาย การที่คนเรารู้ว่าการทำกิจกรรมอะไรสักอย่างเพื่ออะไร ผลลัพธ์จะแตกต่างจากการทำไปโดยไม่รู้อะไร
- สเตชั่นที่ 2 กระตุ้นหลอดเซลล์ที่จอประสาทตา จอประสาทตามีเซลล์ 2 ชนิด คือ เซลล์รูปแท่ง (Rod Cel) และเซลล์รูปกรวย (Cone Cell) โดยให้แสงทำปฏิกิริยากับเซลล์รูปแท่ง เพื่อให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้น
- สเตชั่นที่ 3 การล้างตา เป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตาด้วยการลืมตาในน้ำ โดยกลอกตาซ้ายขวา บน ล่าง ถ้าสายตาสั้นจะกลอกตาในน้ำเย็นเพื่อให้เส้นเลือดหดตัว เพราะไม่อยากให้กระบอกตายึดไปกว่านี้ ถ้าสายตายาวจะกลอกตาในน้ำอุ่นหรือน้ำอุณหภูมิปกติก็ได้ ควรทำแบบนี้แบบนี้ทุกวัน
- สเตชั่นที่ 4 นวดกล้ามเนื้อบริเวณเบ้าตาที่แข็งตึงให้อ่อนนุ่มลง โดยนวดตั้งแต่ท้ายทอยขึ้นไป ศีรษะ ทั้งนี้จะเน้นสอนให้ผู้ฝึกนำไปปฏิบัติเองที่บ้าน
- สเตชั่นที่ 5 เล่นลูกบอล มีการโยนลูกบอล ดึงลูกบอลขึ้นไปด้านบนเร็วๆ แล้วปล่อยให้ลงมาทำ 100 ครั้ง โดยจะให้นำกลับไปฝึกที่บ้านด้วย
- สเตชั่นที่ 6 เป็นการฝึกการรวมภาพสองภาพเข้าด้วยกัน (Fusion) ด้วยชาร์ตรูป แมว นกฮูก เป็นต้น
ประโยชน์ของการฟื้นฟูดวงตาด้วยวิถีธรรมชาติ
- กระตุ้นการทำงานของดวงตา บริหารกล้ามเนื้อตา ช่วยให้กล้ามเนื้อตาผ่อนคลาย เลือดในดวงตาไหลเวียน
ได้ดี
- ช่วยให้สายตาดีขึ้น ค่ากำลังสายตาคงที่หรือน้อยลง ในบางกรณีอาจไม่ต้องสวมแว่นสายตาอีกเลย
- เรียนรู้วิธีฟื้นฟูดวงตาวิถีธรรมชาติได้ด้วยตนเอง
- ขยายประสิทธิภาพการมองเห็น
- ทำให้การทำงานของดวงตา จิตใจ และสมองทำงานร่วมกันได้ดี ทำงานเป็นทีมทั้ง 3 ระบบ (Eye-Mind
Brain) กระตุ้นสมองช่วยให้ความจำดี ก่อเกิดสมาธิ สายตาจึงดีขึ้น มองเห็นดีขึ้น จิตใจ
และพิเศษสุด ในงาน Sustainability Expo 2025 (SX 2025) มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่ Kids Zone พบกับเวิร์คชอป ที่จะชวนคุณหนูๆ มาฟื้นฟูกล้ามเนื้อดวงตา กับ Natural Joy Vision งานนี้ ฟรี!
เวิร์คชอปฝึกประสาทกล้ามเนื้อสายตา ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้าของดวงตา ด้วยกัน ในวันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 11.00 – 12.00 ที่ SX Kids State by หนูทดลอง ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
แล้วมาพบกันที่งาน SX 2025 ระหว่างวันที่ 26 กันยายน – 5 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
