การ์ดอย่าตก! ดาวน์นี่เปิดตัว ‘สเปรย์ฉีดผ้าหอมดาวน์นี่ แอนตี้แบค’

ครั้งแรกของนวัตกรรมตัวช่วยผ้าหอมสะอาดสำหรับผ้าซักยาก ขจัดแบคทีเรีย 99.9% ดึง ‘มิ้นท์ I Roam Alone’ นำทีม #ผ้าหอมตลอดทางห่างแบคทีเรีย ปล่อยคลิป I Roam (not) Alone

ดาวน์นี่ เปิดตัว สเปรย์ฉีดผ้าหอมดาวน์นี่ แอนตี้แบค สูตรใหม่ที่ชูกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของดาวน์นี่ พร้อมจุดเด่นสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวผ้าได้ถึง 99.9% จับอินไซต์พฤติกรรมด้านสุขอนามัยที่เปลี่ยนไป ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่ใส่ใจความสะอาดมากขึ้น โดยชวน มิ้นท์ I Roam Alone อินฟลูเอนเซอร์ท่องเที่ยวชื่อดัง ร่วมแคมเปญเปิดตัว #ผ้าหอมตลอดทางห่างแบคทีเรีย นำทีมสาธิตการใช้งานสเปรย์ฉีดผ้าหอมดาวน์นี่ แอนตี้แบค ในหลากหลายโอกาส ด้วยกิมมิคน่ารัก I Roam (not) Alone ซึ่งกวาดยอดวิวไปกว่า 2.4 ล้านครั้งแล้ว

ปัจจุบัน สถานการณ์โควิด-19 ได้เริ่มกลายเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เคยชิน พฤติกรรมของผู้บริโภคเริ่มกลับมาเป็นปกติมากขึ้น การเดินทางออกนอกบ้านไปยังสถานที่ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมีอัตราการเดินทางไปยังตลาดและซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่มขึ้นถึง 25% และการเดินทางไปทำงานเพิ่มขึ้นถึง 7% เทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โรคระบาด แต่ถึงโควิค-19 เริ่มลดลง แบคทีเรียก็ยังไม่ได้จากไปไหน จากการศึกษาพบว่าเชื้อแบคทีเรียมักแฝงตัวอยู่บนพื้นผิวที่เราไม่ได้นึกถึง อาทิ บนโต๊ะทำงานในสำนักงานอาจมีแบคทีเรียสะสมมากกว่าในห้องน้ำถึง 400 เท่า บนมือจับรถเข็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตพบแบคทีเรียที่เป็นอันตรายกว่า 75% รวมถึงโรงเรียนยังพบแบคทีเรียปริมาณสูงถึง 15,000 ยูนิตต่อตร.ซม. ซึ่งแบคทีเรียเหล่านั้นมักติดมากับเสื้อผ้าและของใช้ระหว่างการเดินทางของเราด้วย และสุดท้ายก็จะมาเติบโตต่อในบ้านของเรา ซึ่งแต่ละที่ภายในบ้าน ได้ศึกษาพบว่ามีแบคทีเรียสะสมแฝงอยู่ในพื้นผิวผ้าทุกจุด อาทิ เตียง 63 CFU/cm2 ผ้าเช็ดตัว 126,000 CFU/cm2 ผ้าเช็ดมือในครัว 398,000 CFU/cm2 เสื้อแจ็กเก็ต 270 CFU/cm2 โดยสามารถสังเกตการสะสมของแบคทีเรียได้จากกลิ่นอับของผ้า เพราะแบคทีเรียเป็นต้นเหตุของกลิ่นอับ ซึ่งดาวน์นี่ได้พัฒนาสเปรย์ฉีดผ้าหอม สูตรแอนตี้แบค ที่ตอบโจทย์ทั้งการขจัดแบคทีเรีย และมอบกลิ่นหอมสะอาด เพื่อเป็นตัวช่วยสำหรับการขจัดแบคทีเรียที่แฝงตัวอยู่ในผ้าซักยาก หรือผ้าที่ที่เราสัมผัสบ่อยแต่มองข้ามเรื่องความสะอาดไป ตอบโจทย์ทั้งความปลอดภัยและความสดชื่นในขวดเดียว

สเปรย์ฉีดผ้าหอม ดาวน์นี่ แอนตี้แบค ตอบโจทย์การขจัดแบคทีเรียและมอบความหอมสดชื่นให้กับผ้าทุกชนิด ด้วย 3 จุดเด่น ได้แก่

พลังขจัดแบคทีเรียบนพื้นผิวผ้าได้ถึง 99.9% ซึ่งเป็นสูตรแอนตี้แบคที่ดีที่สุดของดาวน์นี่ สเปรย์ซึมลึก ด้วยละอองอณูขนาดเล็กที่สามารถซึมเข้าขจัดเชื้อแบคทีเรียได้ถึงในเส้นใยผ้า กลิ่นหอมสดชื่น ด้วยเทคโนโลยีความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของดาวน์นี่ ทั้งกลิ่นบูเก้ บลูม หอมสดชื่นแบบฟรุตตี้ และกลิ่นดอกไม้ หอมหวานละมุน

งานนี้ สเปรย์ฉีดผ้าหอม ดาวน์นี่ แอนตี้แบค ได้ชวนอินฟลูเอนเซอร์นักเดินทางชื่อดัง อย่าง คุณมิ้นท์ I Roam Alone มาร่วมพิสูจน์พลังแอนตี้แบคของสเปรย์ฉีดผ้าหอมตัวใหม่ล่าสุด ในแคมเปญ #ผ้าหอมตลอดทางห่างแบคทีเรีย ผ่านทางคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ Q&A I Roam (Not) Alone ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของคุณมิ้นท์ที่เดินทางคนเดียวมาแล้วรอบโลกตามคอนเซ็ปต์ I Roam Alone แต่เพิ่งพบว่าจริงๆ แล้ว I Roam (not) Alone เพราะมีแบคทีเรียติดตามไปด้วยทุกที่ และพาแบคทีเรียกลับบ้านมาโดยไม่รู้ตัว

สเปรย์ฉีดผ้าหอมสูตรแอนตี้แบคจึงตอบโจทย์อย่างลงตัว เพราะไม่ว่าจะไปไหนก็สามารถพกพาไปได้ เพียงแค่ฉีดก็หอมสดชื่นและสบายใจจากเชื้อแบคทีเรีย หมดกังวลเรื่องแบคทีเรียสะสมบนพื้นผิวผ้า พร้อมเปิดตัวคุณโจ แฟนหนุ่มที่ทำให้คุณมิ้นท์ไม่ต้อง Roam Alone อีกต่อไป เรียกว่าไม่ Alone สำหรับเรื่องความรัก แต่ Alone จากเรื่องแบคทีเรียอย่างแน่นอน ซึ่งคอนเทนต์ดังกล่าว กวาดยอดวิวรวมจากเฟซบุ๊คและยูทูบไปแล้วกว่า 2.4 ล้านครั้งแล้ว สามารถติดตามคอนเทนต์ได้ที่ https://youtu.be/c4sXkAMYn60

สเปรย์ฉีดผ้าหอมดาวน์นี่ แอนตี้แบค ขนาด 370 มล. ราคา 149 บาท หาซื้อได้ที่โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ แม็คโคร 7-Eleven หรือร้านค้าชั้นนำทั่วไป รวมถึงช่องทางออนไลน์ P&G Official Shop ทาง Shopee: https://bit.ly/3LTPCIQ และ Lazada: https://bit.ly/3GEi6Tj ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊ก Downy Thailand