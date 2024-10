SHARE ON

“Be Fit with Jess” เปิดตัวแอปพลิเคชัน สำหรับสาวรักสุขภาพ ที่สาว ๆ สามารถเข้าถึงการออกกำลังกายได้ทุกที่ ทุกเวลาให้สุขภาพและร่างกายที่ดีเป็นเรื่องที่สาว ๆ สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ด้วยแอป Be Fit with Jess

เจส เจสสิก้า คูนี่ เทรนเนอร์ส่วนตัวทางออนไลน์ ที่มีประสบการณ์กว่า 10 ปี และมีลูกศิษย์ มากกว่า 20,000 คน ได้นำประสบการณ์มาพัฒนาและเปิดตัวแอปพลิเคชัน Be Fit with Jess ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้การดูแลสุขภาพและฟิตเนสเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยเน้นเจาะกลุ่มผู้ใช้งานเป็น ผู้หญิงที่ชื่นชอบการดูแลสุขภาพให้ดี โดยคุณเจสมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงในการใช้ ชีวิตอย่างสุขภาพดีและมีความสุขผ่านแอปพลิเคชันนี้

หลังจากที่เป็น Personal Trainer มานานกว่า 10 ปี และเป็นที่รู้จักในเรื่องการจัดแผนการ ดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล คุณเจสเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการ สร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ สะดวกขึ้น จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชัน Be Fit with Jess นำเสนอโปรแกรมหลากหลายที่สามารถปรับ แต่งให้เหมาะสมกับผู้ใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมออกแบบแผนการออกกำลังกายเฉพาะบุคคล, เครื่องคำนวณแมคโครสำหรับการลดน้ำหนักหรือการเพิ่มกล้ามเนื้อ รวมไปถึงตัวติดตาม แคลอรีอาหารที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้งานได้ออกกำลังกาย และควบคุมอาหารในเส้น ทางของตนเอง

ภายในงานเปิดตัวแอปพลิเคชัน ซึ่งจัดขึ้นที่ The Glass House ณ ปาร์คนายเลิศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา มีกิจกรรมสุดพิเศษที่น่าตื่นเต้น จัดเตรียมไว้โดยมีบล็อกเกอร์ด้านสุขภาพและ ความงาม รวมไปถึงอินฟลูเอนเซอร์ตัวแทนของคนรักสุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นมุมถ่ายรูป 360 องศา ให้สาว ๆ ได้อวดหุ่นสวยสุขภาพดี, Smoothie Zone ที่แต่ละคนสามารถครีเอทเมนูเครื่องดื่มที่ชอบ และกิจกรรมสุดพิเศษจาก Matcha X จัดเตรียมเมนูเครื่องดื่มมาให้สาว ๆ ได้ลองชิม พร้อมทั้งยังได้ภาพ Matcha Portrait Painting ภาพวาดจากผงมัทชะ กลับบ้านไปอีกด้วย ปิดท้ายด้วย Workout Session นำโดยคุณเจส เป็นคลาสที่พาทุกคนไปพบกับ โปรแกรมการออกกำลังกายที่ออกแบบจากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของคุณเจส ซึ่งสาวๆสามารถ มั่นใจได้ว่าจะทำตามได้ง่าย แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจน อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมเดียวกับที่ทุกคน สามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน และคุณเจสยังได้พูดคุยแชร์เคล็ดลับและเทคนิคการ Balance ในเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายให้กับสาว ๆ ได้กลับไปมีหุ่นฟิตและสุขภาพดีอีกด้วย

และนอกจากการเปิดตัวแอปพลิเคชันแล้ว Be Fit with Jess ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสาว ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

APK X กำจัดไขมันหน้าท้อง ป้องกันการสะสมของไขมันใหม่

FIBER X: อาหารเสริมที่มีไฟเบอร์สูงเพื่อสนับสนุนสุขภาพระบบย่อยอาหารช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Be Fit with Jess และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สามารถติดตามได้ทาง

Application Be fit with Jess: https://befitwithjess.onelink.me/EV7K/18yf597f