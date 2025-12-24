“M-CHAI ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนติดต่อกัน 7 ปี”

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ระดับสูงสุด AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร, คณะกรรมการความยั่งยืนและบุคคลากรของ M-CHAI ทุกคน ในการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับการมีส่วนร่วมในสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย M-CHAI คำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การใช้พลังงานจากธรรมชาติ การดูแลสังคมในชุมชนรอบๆโรงพยาบาล การให้ความรู้และสนับสนุนชุมชน รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI เป็นโรงพยาบาลแรกในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” และได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนติดต่อกัน 7 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019-2025