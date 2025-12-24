44
December 24, 2025
Tanatat

“M-CHAI ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนติดต่อกัน 7 ปี”

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings” ระดับสูงสุด AAA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นของทีมผู้บริหาร, คณะกรรมการความยั่งยืนและบุคคลากรของ M-CHAI ทุกคน ในการสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ พร้อมกับการมีส่วนร่วมในสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม โดย M-CHAI คำนึงถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) การใช้พลังงานจากธรรมชาติ การดูแลสังคมในชุมชนรอบๆโรงพยาบาล การให้ความรู้และสนับสนุนชุมชน รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน) หรือ M-CHAI เป็นโรงพยาบาลแรกในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “หุ้นยั่งยืน” และได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืนติดต่อกัน 7 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019-2025

โรงพยาบาลเอกชัย

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Tanatat
Writer

Related

10 ที่เที่ยวกรีนซีซั่น จันทบุรี-สระแก้ว สายธรรมชาติห้ามพลาด

NEWS / A Cuisine
Read More +
กิฟฟารีน

Work From Home หน้าร้อนนี้ โอกาสทองในการกู้คืนผิวหน้า สวยใสไม่ขาดน้ำ ด้วยทิปส์สุดเริ่ด ตัวช่วยสุดปัง

NEWS / A Cuisine
Read More +

ทนา สปริง รีสอร์ท แลนด์มาร์กใหม่แห่งการพักผ่อน

NEWS / panniry
Read More +
ตรวจดีเอ็นเอ

รู้ก่อน-ป้องกันได้ ตรวจดีเอ็นเอ ค้นหาพิมพ์เขียวของร่างกาย ทางลัดดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

NEWS / Riya
Read More +
ศึกเจ้านักกิน

น้ำพริกกะปิ ปลาทู ไข่เจียวใบชะคราม เมนูไทยที่ไม่ดีมีดีแค่อร่อย เปิดตำรา แชร์ประโยชน์ น้ำพริกไทย

NEWS / A Cuisine
Read More +

“TOKYO Tourism Seminar 2018” โตเกียวกับความสุขที่รอคุณมาสัมผัส

NEWS / cheewajitmedia
Read More +
รหัสลับ Netflix

มัดรวมรหัสลับ Netflix การ์ตูน หนัง ซีรีส์ มีให้เลือกดูจนตาแฉะ

NEWS / Tanatat
Read More +
โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล

ณเดชน์ โชว์ลีลาสุดพริ้ว! ลั่นกลองกระหึ่ม เปิดเทศกาลญี่ปุ่น “โตโยสึ เจแปน เฟสติวัล”

NEWS / A Cuisine
Read More +

มะกันตั้งเครื่องแจกครีมกันแดด

NEWS /
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2025 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.