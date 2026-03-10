โชว์ภูมิ
March 10, 2026
โชว์ภูมิ เวทีค้นหา “นักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่” เพื่อมาร่วมต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาภูมิลําเนา ให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน

ถ้าคุณอยากเป็นนักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่ โอกาสของคุณมาถึงแล้ว มาร่วมแสดงศักยภาพในโครงการ โชว์ภูมิ ซีซั่น 1 เวทีค้นหานักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่ที่จะปลุกพลังในตัวคุณและช่วยพัฒนาไอเดียพัฒนาบ้านเกิดในฝันให้เกิดขึ้นจริง!

ลุ้นรับรางวัลและคว้าโอกาสอีกมากมาย

  • สัญญาจ้าง 12 เดือน เพื่อเป็นนักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่
  • เงินรางวัล 109,000 บาท สำหรับนักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่โดดเด่นแห่งปี 2569 จำนวน 10 รางวัล และแสดงผลงานใน Sustainability Expo 2026
  • สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ 2 รายการ Win Win WAR Thailand ปี 2570 เพื่อชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท
  • เติมความรู้ และทักษะใหม่ที่หาไม่ได้จากตำรา
  • เชื่อมต่อเครือข่ายนักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่ทุกอำเภอทั่วประเทศ

สมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้ – 30 เมษายน 2569 นี้ เท่านั้น! รับสมัครนักพัฒนาชุมชนพอเพียงรุ่นใหม่ อายุ 21 – 32 ปี ทุกอำเภอทั่วประเทศ และทุกเขตในกรุงเทพมหานคร

โชว์ภูมิ

ติดตามรายละเอียดโครงการ

