“เซียงเพียว” เปิดตัว “ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว”

“เซียงเพียว” ขยายตลาด Health & Lifestyle ตอบโจทย์เรื่องการบรรเทาครบวงจร
ในวันที่ “อาการคันคอ ระคายคอ ไอ และการใช้เสียง” กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคนเมือง จากทั้งมลภาวะ ฝุ่น และไลฟ์สไตล์การทำงานที่เร่งรีบ ทำให้ผู้บริโภคมองหาวิธีดูแลตัวเองที่ “ง่ายและเข้าถึงได้ทันที” มากขึ้น
เซียงเพียว แบรนด์ยาหม่องน้ำที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 68 ปี ภายใต้แนวคิด “ตอบโจทย์เรื่องการบรรเทา” โดย บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด เดินเกมรุกครั้งสำคัญ เดินหน้าต่อยอดองค์ความรู้สมุนไพรไทย สู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ “ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว” ที่ดีต่อสุขภาพ อมง่าย ชุ่มคอ ไม่เติมน้ำตาล ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ที่ต้องการการบรรเทาที่เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
พัฒนาจากสมุนไพรไทย ด้วยส่วนผสมจากฟ้าทะลายโจร และสมุนไพร 7 ชนิด ผสานเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานสากล “ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว” ช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ และบรรเทาอาการเจ็บคอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่รับประทานง่ายและพกพาสะดวก เหมาะสำหรับคนทำงานและคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และมองหาตัวช่วยดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน
คุณมีนา (เอี่ยมพิกุล) อัครพงศ์พิศักดิ์ รองประธานบริหารด้านงานกลยุทธ์การเติบโตและความยั่งยืน บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด กล่าวว่า“ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว คือการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรของแบรนด์ สู่รูปแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน โดยผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ถูกพัฒนาจาก pain point สำคัญของผู้บริโภคที่มองว่า “ยาอมสมุนไพรมักกินยาก ไม่เห็นผล และรสชาติไม่อร่อย ขม ดังนั้นเราใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนาจนได้มาเป็นสูตรที่ลงตัว ตอบโจทย์ในการบรรเทาอย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์จากสมุนไพรไทย ทำให้เห็นผลชัดในการบรรเทาอาการเจ็บคอ ไอ ขับเสมหะ และให้ความชุ่มคอ ที่มาพร้อมกับรสชาติที่อร่อย หวานธรรมชาติ อมง่าย ไม่ขม และไม่เติมน้ำตาล” เราเชื่อว่า ‘การบรรเทา’ ไม่ควรเป็นเรื่องไกลตัว แต่ควรเกิดขึ้นได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสะดวก ทันสมัย และยังคงคุณค่าของสมุนไพรไทยไว้อย่างครบถ้วน เพื่อตอบรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับ Wellness อย่างต่อเนื่อง”
การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของเซียงเพียวในการสร้าง New Growth Engine และต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมขยายแบรนด์จากผลิตภัณฑ์เพื่อการบรรเทาอาการ สู่กลุ่ม Health & Lifestyle อย่างชัดเจน พร้อมยกระดับสมุนไพรไทยให้ทันสมัยและเข้าถึงผู้บริโภคทุกเจเนอเรชัน
“ยาอมสมุนไพรเซียงเพียว” ผสานฟ้าทะลายโจรและสมุนไพรกว่า 7 ชนิด ช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ บรรเทาอาการเจ็บคอ “อร่อย อมง่าย ไม่เติมน้ำตาล” พร้อมให้คุณชุ่มคอ ใช้พลังเสียงได้พร้อมกันแล้วทั่วประเทศ ในราคาเพียง 20 บาท วางจำหน่ายแล้วที่ Big C (Pure), Boots, Lotus’s, CJ Express, Fascino, Save Drug, P&F, ร้านยากรุงเทพ ร้านขายยา และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopee, Lazada, TikTok Shop และ LINE Official: @siangpure และสามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป
“อมง่าย ชุ่มคอ” แบบที่บอกจริงไหม ต้องพิสูจน์ด้วยตัวเอง…แล้วจะรู้สึกถึงความต่าง!