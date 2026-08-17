ดีเคเอสเอช เจ้าของแบรนด์ ฮีรูดอยด์ พลิกโฉมสู่ตลาด Active Lifestyle
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August 17, 2026
Tanny

ดีเคเอสเอช เจ้าของแบรนด์ ฮีรูดอยด์ พลิกโฉมสู่ตลาด Active Lifestyle

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์ ฮีรูดอยด์ (Hirudoid) เปิดตัวแคมเปญ “Road to Winning with the MPS Science” ชูกลยุทธ์ Experiential Marketing ผ่านกิจกรรม Bootcamp for Hybrid Workout เสริมทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ Hybrid Workout ก่อนเข้าสู่สนามการแข่งขันจริง ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการปรับภาพลักษณ์แบรนด์สู่การจับกลุ่ม Active Lifestyle สร้างการรับรู้แบรนด์ให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมาย เติมเต็มประสบการณ์ให้กับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และการใช้ชีวิตแบบ Active มากขึ้น

การรุกสู่ตลาด Active Lifestyle ในครั้งนี้ สอดรับกับทิศทางการเติบโตของกิจกรรมด้านกีฬาและตลาด Wellness Economy รวมถึงการใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ในปี 2568 คนไทยมีค่าใช้จ่ายด้านกีฬาเฉลี่ย 8,893 บาทต่อคนต่อปี เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อนหน้า โดยยินดีใช้จ่ายสูงสุดเพื่อการกีฬาอยู่ที่ 12,186 บาท เพิ่มขึ้นถึง 11% สะท้อนให้เห็นว่าการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทย ซึ่งมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากอดีต ทั้งในด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์และจิตใจ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ตลอดจนการดูแลตัวเองในชีวิตประจำวัน

แคมเปญ “Road to Winning with the MPS Science” มุ่งเดินหน้าขับเคลื่อนภายใต้ 3 แนวทางหลัก M-P-S ได้แก่ Move เตรียมความพร้อมสู่การก้าวออกไปพิชิตทุกเป้าหมาย ด้วยการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความมั่นใจในการดูแลร่างกาย, Perform มอบประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรมและองค์ความรู้ด้านการเตรียมร่างกาย ฟื้นฟู และการดูแลรอยฟกช้ำด้วย MPS, Sustain สร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนคอมมิวนิตีที่สนับสนุนให้ผู้คนดูแลสุขภาพ ก้าวข้ามทุกความท้าทายด้วยความมั่นใจในระยะยาว

คุณนันท์นภัส ลิ้มคำ กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยา หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “พันธกิจของดีเคเอสเอช คือการส่งมอบการดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันภาพรวมตลาดผลิตภัณฑ์ช่วยบรรเทาอาการฟกช้ำและแผลเป็นในประเทศไทยยังคงเติบโตแข็งแกร่ง เรามองเห็นโอกาสในการต่อยอดศักยภาพระยะยาวของแบรนด์ให้เชื่อมโยงกับไลฟ์สไตล์และความสนใจของคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ   เทรนด์การเติบโตของการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ MPS ในฐานะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของแบรนด์  แคมเปญนี้จึงเป็นหมุดหมายหลักของปีและขยายโอกาสในการสื่อสารบทบาทดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความตั้งใจของแบรนด์ในการอยู่เคียงข้างผู้บริโภคในทุกช่วงชีวิต”

ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “Road to Winning with the MPS Science” ยังได้รับเกียรติจาก หมอเมย์ พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและการแข่งขัน พร้อมแบ่งปันแนวทางการดูแลร่างกาย เพื่อลดความเสี่ยงของอาการฟกช้ำจากการออกกำลังกาย ขณะที่ เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาประเภท Hybrid Workout กีฬาแนวใหม่ที่เป็นเทรนด์การออกกำลังกายแบบผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งกับความเร็ว ถ่ายทอดแรงบันดาลใจและมุมมองการก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสู่สนามแข่งขันและใช้ชีวิตแบบ Active Lifestyle ได้อย่างเต็มที่

พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและอินฟลูเอนเซอร์สายสุขภาพ ร่วมถ่ายทอดเทคนิคการออกกำลังกายอย่างปลอดภัย ว่า “Hybrid Workout เป็นการผสมผสานการออกกำลังกายหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเวทเทรนนิ่ง คาร์ดิโอ การวิ่ง หรือการฝึกความคล่องตัว เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายทั้งความแข็งแรง ความอึด และความยืดหยุ่นไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะคนรุ่นใหม่มองว่าการออกกำลังกายไม่ได้เป็นไปเพื่อรูปร่างเท่านั้น แต่เพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับทุกกิจกรรมในชีวิต รวมถึงการลงแข่งขันในรายการต่าง ๆ เพื่อท้าทายขีดจำกัดของตัวเอง

อย่างไรก็ตาม หัวใจสำคัญคือการฝึกซ้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป พักผ่อนให้เพียงพอ และฟังสัญญาณเตือนจากร่างกายเสมอ เพราะการบรรลุเป้าหมายไม่ได้มาจากการฝึกหนักที่สุด แต่เกิดจากการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการดูแลร่างกายอย่างถูกวิธี ในส่วนของปัญหาที่พบได้บ่อยจากการฝึกซ้อม มีตั้งแต่อาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ไปจนถึงรอยฟกช้ำจากการกระแทกหรือการใช้ร่างกายซ้ำ ๆ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งกับนักกีฬามืออาชีพและผู้ที่เพิ่งเริ่มออกกำลังกาย การเปลี่ยนสีของรอยช้ำนั้นถือเป็นกระบวนการฟื้นตัวตามธรรมชาติของร่างกาย ถ้ามีการดูแลที่ถูกต้องก็จะช่วยให้รอยฟกช้ำจางลงได้เร็ว ทำให้ร่างกายพร้อมกลับไปลุยต่อได้อย่างมั่นใจ”

ด้าน เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า นักแสดงชื่อดังที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการฝึกซ้อมเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาประเภท Hybrid กล่าวเสริมว่า “ไลฟ์สไตล์ของเกรซ มีหลากหลายกิจกรรมที่ต้องทำตลอดทั้งวัน รวมถึงการออกกำลังกาย และส่วนตัวเป็นคนที่สนุกกับการได้ท้าทายตัวเอง ลองทำอะไรใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเล่นกีฬาประเภท Hybrid ที่ต้องฝึกฝนความแข็งแกร่งของร่างกายอย่างสม่ำเสมอ แต่ในการฝึกซ้อมบางครั้งอาจทำให้มีรอยฟกช้ำหรือรอยกระแทกตามมาโดยไม่รู้ตัว และด้วยอาชีพในวงการบันเทิง  การดูแลภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ เรื่องรอยช้ำรอไม่ได้ จึงทำทุกทางให้รอยช้ำจางลงเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการประคบร้อนเย็น และการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลตั้งแต่เริ่มมีรอยเพื่อให้หมดกังวล ถ่ายรายการ ถ่ายแบบต่าง ๆ ได้อย่างมั่นใจ”

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