เป็นเบาหวาน ไม่ได้แปลว่าต้องอดอาหารทุกอย่าง แต่ต้องรู้จัก “เลือก” ให้เหมาะกับตัวเอง
การดูแลระดับน้ำตาลสะสม (HbA1c) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในวันเดียว แต่หัวใจหลักคือการค่อย ๆ สร้างพฤติกรรมที่ดีในทุกวัน ตั้งแต่การเลือกอาหาร ควบคุมปริมาณอาหาร การออกกำลังกาย ไปจนถึงการติดตามและดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
สำหรับกิจกรรม “90 วัน ภารกิจพิชิตเบาหวานกับกลูเซอนา แอดวานซ์” ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้หลักการดูแลตัวเองจากผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา พร้อมทำความเข้าใจว่า อาหารแบบไหนที่เหมาะกับผู้เป็นเบาหวาน และสารอาหารสำคัญที่น่าสนใจ
และหนึ่งในนั้นคือ ไมโอ-อิโนซิทอล (Myo-Inositol) ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญใน Glucerna Advance อาหารทางการแพทย์สูตรสำหรับผู้เป็นเบาหวาน ที่สามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในวันที่ต้องการความสะดวก หรือใช้เป็นอาหารระหว่างมื้อ เพื่อใช้ควบคู่ไปกับการควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
เพราะการดูแลเบาหวานไม่จำเป็นต้องเริ่มจากการเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิต แต่เราเริ่มจากมื้ออาหารที่เลือกได้ดีขึ้น จากพฤติกรรมที่ทำได้สม่ำเสมอ และค่อย ๆ เดินไปสู่เป้าหมายตลอด 90 วัน
สำหรับใครที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม ชีวจิตได้เก็บตกเกร็ดความรู้มาฝากแล้ว เพียงเท่านี้ทุกคนก็สามารถเริ่มต้นภารกิจดูแลตัวเองจากที่บ้านได้เช่นกัน
หลายคนอาจเข้าใจว่า เมื่อเป็นเบาหวานต้องเลี่ยงอาหารหลายอย่าง แต่จริง ๆ แล้ว การเลือกอาหารให้เหมาะกับร่างกาย เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดูแลระดับน้ำตาล ไม่ใช่แค่กินที่จะช่วยควบคุมน้ำในตาลในเลือด แต่การขยับร่างกาย ขยับให้ถึงเป้าหมาย ก็ช่วยได้เหมือนกัน
วีเจจ๋า – ณัฐฐาวีรนุช ทองมี นักแสดงผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย ชวนทุกคนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน เพื่อให้เห็นว่า การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องหนัก แต่การทำอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการเพิ่มความไวต่ออินซูลินและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ออกกำลังกายเบา ๆ ไม่ต้องหนัก แต่ต้องนาน 30 – 60 นาที และต้องทำเป็นประจำ
Healthy Menu with Glucerna โดย เชฟพลอย – ณัฐณิชา บุญเลิศ แนะนำให้รู้จักเลือกวัตถุดิบและการจัดมื้ออาหารให้สมดุล ก็เป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดูแลร่างกายให้ห่างไกลโรคเบาหวาน
สำหรับการคุมเบาหวานไม่มีทางลัด แต่ต้องมีแนวทางที่ถูกต้อง
– เลือกโภชนาการที่เหมาะสม
– ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
– ติดตามระดับน้ำตาลและปรับพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง
– พักผ่อนให้เพียงพอ และรับประทานยาตามแพทย์แนะนำ