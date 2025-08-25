Arbour
ARBOUR RUN CLUB X JETTS PATTAYA – FROM SUNRISE TO SKYLINE

วิ่งเลียบหาดพัทยา…จบด้วย Rooftop Coffee Party

ร่วมสัมผัสกิจกรรมวิ่งสุดชิค Arbour Run Club จัดโดย อาร์เบอร์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ พัทยา ร่วมกับ Jetts Fitness พัทยา ในวันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568 เวลา 05.30 – 08.30 . เปิดต้อนรับแขกที่พัก สมาชิก Jetts นักวิ่งและคนรักสุขภาพ

เริ่มด้วยการวิ่งระยะทาง 5.5 กม. บนเส้นทาง Beach Road ของเมืองพัทยา นำโดยโค้ชจาก Jetts เหมาะกับทุกระดับความฟิต พร้อมชมวิวทะเลและรับลมยามเช้า ก่อนออกวิ่ง เราภูมิใจที่ได้มีศรีจันทร์ แบรนด์สกินแคร์ชั้นนำของไทย เป็นผู้สนับสนุนครีมกันแดดพรีเมียมให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน

ปิดท้ายเช้าของคุณด้วย Finish Line Rooftop Coffee Party ที่ Arbour Rooftop
จิบกาแฟสเปเชียลตี้ มัทฉะ พร้อมวิวพาโนรามาเมืองพัทยา เสียงเพลงจากดีเจ และมุมถ่ายภาพสุดปัง

รับเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ลงทะเบียนได้ที่  bit.ly/BEACHRUN

Arbour

รายละเอียดกิจกรรม:
• วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568
• เวลา 05.30 – 08.30 น.
• เส้นทาง: Arbour Hotel → ชายหาดพัทยา → Arbour Rooftop
• จุดนัดพบ: Arbour Rooftop ชั้น 24 เวลา 05.30 น.
• เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

