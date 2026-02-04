ต้อนรับเทศกาลตรุษจีนอย่างมีสไตล์ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ กับมื้อบุฟเฟต์สุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความสุข ความมั่งคั่ง และความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่จีน แขกทุกท่านจะได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์แห่งรสชาติดั้งเดิม ควบคู่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายวัฒนธรรมจีนสุดคลาสสิกตลอด 6 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 17 – 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก
ไฮไลต์ของบุฟเฟต์ตรุษจีนปีนี้ ถ่ายทอดความหมายแห่งโชคดีและความมั่งคั่ง ผ่านเมนูมงคลที่รังสรรค์อย่างประณีตในทุกรายละเอียด อาทิเช่นหมูหันย่างหนังกรอบ สัญลักษณ์แห่งความร่ำรวย เป็ดปักกิ่ง สื่อถึงความสมบูรณ์พูนสุขและโชคลาภ เสริมสิริมงคลด้วยติ่มซำหลากหลายชนิด และเกี๊ยวนึ่งน้ำที่เปรียบเสมือนความมั่งคั่ง พร้อมอร่อยกับเมนูเด่นอย่าง ปลาหิมะนึ่งซีอิ๊ว ผัดหมี่ฮกเกี้ยนทะเล หมูย่างบาร์บีคิว ข้าวอบสมุนไพรจีน และทะเลผัดซอสเอ็กซ์โอ ปิดท้ายด้วย ขนมหวานมงคล อย่างบัวลอยสูตรต้นตำรับ สื่อถึงความสุข ความกลมเกลียว และความสมบูรณ์ในปีใหม่ พิเศษสำหรับช่วงเทศกาล รับซองอั่งเปามูลค่า 500 บาทต่อโต๊ะ เพื่อเริ่มต้นปีอย่างเป็นสิริมงคล
ความยิ่งใหญ่ยังไม่หมดแค่นี้ เพื่อความเป็นศิริมงคล โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญแขกทุกท่านร่วมสัมผัสการแสดงสุดพิเศษในวันเปิดงาน กับ ขบวนการแสดงเชิดสิงโตและกลองจีนที่ยกคณะมาแสดงเพื่อสร้างสีสันให้กับเทศกาลโดยเฉพาะ ณ บริเวณ ชั้นล็อบบี้ และห้องอาหารควิซีน อันปลั๊ก การแสดงจัดขึ้น 2 รอบในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งรอบเช้า เวลา 9.00 น. และ รอบเย็น เวลา 18.00 น. พร้อมถ่ายทอดพลังแห่งความโชคดี ความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จ เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่จีนอย่างสมบูรณ์แบบ
รายละเอียดเพิ่มเติม:
ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 17–21 กุมภาพันธ์ 2569: บุฟเฟต์มื้อค่ำราคา 1,990 บาทสุทธิต่อท่าน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569: บุฟเฟต์ซันเดย์บรั้นซ์ราคา 2,490 บาทสุทธิต่อท่าน
เติมเต็มเทศกาลตรุษจีนของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ สำรองโต๊ะวันนี้ เพื่อไม่พลาดประสบการณ์ตรุษจีนสุดพิเศษ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
อีเมล: Suppaluck.BOURBUT@accor.com
เบอร์โทร: 02-680-9999
เว็บไซต์: https://www.pullmanbangkokkingpower.com/offers/pullman-chinesenewyear-2026/