Betagro Ventures เปิดตัว ‘blüüm’ แบรนด์อาหารเสริมวิตามินน้องใหม่ ชูนวัตกรรมโภชนาการ เพื่อลดความซับซ้อนในการดูแลสุขภาพ
Betagro Ventures บริษัทด้านการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ภายใต้ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG บริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทย เปิดตัว ‘blüüm (บลู่ม)’ แบรนด์อาหารเสริมวิตามินน้องใหม่ ที่คิดค้นและพัฒนาโดยทีมนักวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ โดย blüüm ชูจุดเด่นด้าน นวัตกรรมทางโภชนาการ ผ่าน 4 สูตรหลัก ได้แก่ blüClear (บลูเคลียร์) blüPrime (บลูไพร์ม) blüFlex (บลูเฟล็กซ์) และ blüNight (บลูไนท์)ซึ่งแต่ละสูตรได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในมิติที่แตกต่างกันออกไป โดย blüüm ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิด ‘Daily Wellness’ สำหรับสินค้าซีรีส์แรก และพัฒนาผ่านคอนเซปต์ ‘Science in A Sachet’ สูตรได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของหลักการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมกำหนดสัดส่วนสารสำคัญในระดับที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการทำงานของร่างกายในแต่ละระบบอย่างสมดุล โดยผสานคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติเข้ากับกระบวนการพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างความแตกต่างในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และยกระดับการดูแลสุขภาพให้สะดวก ครบจบในหนึ่งซอง
4 จุดเด่นของ blüüm ผ่าน 4 สูตร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
- ครบ จบ ในซองเดียว เพิ่มความสะดวกในการดูแลสุขภาพให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ที่พกพาสะดวก และสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ง่ายขึ้น รวมถึงลดการรับประทานอาหารเสริมแยกทีละชนิด
- หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเสริมเกินขนาด พร้อมการดูดซึมที่ดีกว่า คัดสรรสารที่ช่วยเสริมสร้างการดูดซึมของสารอาหาร ลดความเสี่ยงจากการได้รับสารอาหารเกินปริมาณ
- พัฒนาสูตรจากงานวิจัยและยึดหลักวิทยาศาสตร์ โดยทีมนักวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ซึ่งผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจริง จึงสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพและความปลอดภัย
- คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากธรรมชาติ ผสานไปกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างแท้จริง
สูตรที่ 1: blüClear เริ่มวันใหม่อย่างสดใส คมชัด และมีพลัง
blüClear สูตรสำหรับผู้ที่ใช้สายตาและสมอง ช่วยดูแลอาการตาล้า สมาธิลดลง หรือ Brain Fog จากการใช้งานหน้าจออย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานน้ำมันปลาแอนโชวี โคเอนไซม์คิวเทน (Co Enzyme Q10) วิตามิน E แคโรทีนรวม ลูทีนสกัดจากดอกดาวเรือง สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ และสารสกัดจากข่า เป็นต้น เพื่อช่วยดูแลดวงตา ระบบประสาท และสมองอย่างสมดุล
สูตรที่ 2: blüPrime เตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับทุกกิจกรรม
blüPrime ตอบโจทย์ผู้ที่เผชิญมลภาวะ ความเครียด และแสงแดดในชีวิตประจำวัน ประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น แอสต้าแซนธิน (Astaxanthin) สกัดจากสาหร่ายแดง ไลโคปีน สกัดจากมะเขือเทศ วิตามิน E ในรูปแบบโทโคไตรอีนอล (Tocotrienols) ที่สกัดจากผลปาล์ม ยีสต์เบต้ากลูแคน วิตามิน C จากผลอะเซโรล่าเชอร์รีี่ แคลเซียม แอสคอร์เบต และไลโปโซมอล (Liposomal) เควอซิติน (Quercetin) จากดอกฮ่วยฮวย เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้จะช่วยดูแลผิวพรรณ ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจน ควบคู่การเสริมภูมิคุ้มกัน
สูตรที่ 3: blüFlex เคลื่อนไหวอย่างมั่นใจในแบบจังหวะของคุณ
blüFlex สูตรสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงกระดูก หรือมีปัญหาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและข้อต่อ ประกอบไปด้วย กรดอะมิโนสายโซ่กิ่ง (BCAAs) แคลเซียมซิเตรต คอลลาเจนไทป์ทู (Undenatured Collagen Type II) สกัดจากกระดูกอ่อนไก่ เยื่อหุ้มเปลือกไข่ วิตามิน D3 และ K2 เป็นต้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ฟื้นฟูร่างกาย และเพิ่มความยืดหยุ่นในการเคลื่อนไหว
สูตรที่ 4: blüNight ช่วยผ่อนคลายก่อนหมดวัน พร้อมเริ่มต้นใหม่อย่างสดชื่น
blüNight ช่วยให้นอนหลับง่าย หลับลึก และตื่นมาสดชื่น ประกอบไปด้วย ผงซุปไก่สกัดเข้มข้น แอล-ไกลซีน (L-Glycine) แอล-ธีอะนิน (L-Theanine) กาบา สกัดจากข้าว แมกนีเซียมบิสไกลซิเนต (Magnesium Bisglycinate) และทาร์ตเชอร์รี สายพันธุ์ Montmorency เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยทำให้ผ่อนคลาย ลดความเหนื่อยล้า และฟื้นฟูร่างกายระหว่างการนอนหลับ
blüüm – ก้าวสำคัญของเบทาโกร สู่การเป็นผู้เล่นใหม่ในตลาด ‘อาหารเสริมวิตามิน’
blüüm นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของ Betagro Ventures ที่มุ่งคัดสรรสิ่งที่ดีกว่า ผ่านการผสานสารอาหารที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Synergistic Effect) เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างมีหลักการและเชื่อถือได้ อาทิ การรวมกันระหว่าง กาบา แอล-ธีอะนิน (L-Theanine) และทาร์ตเชอร์รี ของสูตร blüNight ที่ช่วยเสริมฤทธิ์กันในด้านการผ่อนคลาย ส่งผลให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพ ในขณะที่แอล-ไกลซีน (L-Glycine) ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกาย และแมกนีเซียมบิสไกลซิเนต (Magnesium Bisglycinate) ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนในคลายตัวในช่วงหลับตื้น-ปานกลาง (NREM2) ก่อนเข้าสู่ช่วงการนอนหลับลึกที่สุด (NREM3) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
นายชยธร แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ กล่าวว่า “จากผลสำรวจที่ผู้คนในปัจจุบันต่างให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการออกกำลังกาย และการบริโภค[1] อีกทั้งพบว่าสิ่งที่น่าสนใจจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่กำลังเผชิญอยู่ คือ ความยุ่งยากในการเลือกและจัดการอาหารเสริมด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกจับคู่วิตามิน หรือความกังวลเรื่องการได้รับสารอาหารเกินความจำเป็น ซึ่งเมื่อสะสมในระยะหนึ่งแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อร่างกายได้ สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเลือกผลิตภัณฑ์ที่สะดวก มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือได้ จึงได้พัฒนา blüüm เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป มอบทางเลือกด้านโภชนาการที่สอดรับกับความต้องการ ทั้งการใช้บริโภคที่สะดวก ง่าย และสนับสนุนสุขภาพที่ดีได้อย่างยั่งยืน”
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ blüüm ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Shopee Lazada TikTok Shop และ LINE Official Account พร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมทางโซเชียลมีเดีย ได้ที่ @bluum.wellness ทั้งใน Facebook Instagram TikTok และ LINE Official Account
[1] เผยผลสำรวจทิศทางสุขภาพปี 2568 ชี้คนไทย 71% ให้ความสำคัญการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จากสำนักข่าวไทยรัฐ