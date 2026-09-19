กองทุนสื่อฯ หนุน “แม่กินอะไรดี” สร้าง ‘ครัวออนไลน์’ ชูโภชนาการสูงวัย

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ หนุนโครงการ “แม่กินอะไรดี” ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ สร้างครัวออนไลน์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน แนะนำหลากหลายเมนูสุขภาพ สำหรับคุณแม่ คุณพ่อ เชื่อมโยงครอบครัว ลูกหลานและผู้ดูแล เพราะการมีอายุยืนเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ โครงการ “แม่กินอะไรดี” ให้ความสำคัญกับการมีชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ หรือ Healthspan โดยมุ่งสร้างความเข้าใจเรื่องโภชนาการสำหรับสูงวัย เพื่อให้ผู้สูงวัยมีช่วงชีวิตที่ยังคงแข็งแรง เคลื่อนไหวได้ ดูแลตัวเองได้ และใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพให้นานที่สุด
ดร. ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) อย่างสมบูรณ์ นำมาซึ่งความท้าทายสำคัญในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพและสุขภาวะของผู้สูงอายุ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งถึงเห็นความสำคัญของการนำเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวันอย่าง “อาหารและโภชนาการ” มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน กองทุนฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนโครงการ “แม่กินอะไรดี” ประจำปี 2569 เพื่อพัฒนาเป็นสื่อความรู้และชุมชนออนไลน์ด้านอาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม
ดร.ธนกร กล่าวต่อไปว่า กองทุนฯ มองว่าโครงการ ‘แม่กินอะไรดี’ มีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับบริบทของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยนำเรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารและโภชนาการมาพัฒนาเป็นสื่อที่ให้ทั้งความรู้และคำแนะนำที่สามารถนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุได้จริง จุดเด่นของโครงการคือ การทำหน้าที่เป็น ‘ครัวออนไลน์’ ที่รวบรวมทั้งสูตรอาหาร ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และเคล็ดลับสำหรับลูกหลานและผู้ดูแล พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทำให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับพันธกิจของกองทุนฯ ในการใช้สื่อเป็นเครื่องมือส่งต่อความรู้ สร้างความเข้าใจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของทั้งผู้สูงอายุและครอบครัว นอกจากนี้ ผู้จัดการกองทุนฯ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงจุดเด่นที่สำคัญของโครงการว่า เป็นการหยิบยกเรื่องโภชนาการมาสร้างสรรค์ให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย น่าติดตาม และนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยโครงการไม่ได้ให้ความรู้เฉพาะกับกลุ่มผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังเน้นสร้างความเข้าใจให้กับลูกหลานและผู้ดูแล (Caregivers) เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องทั้งเรื่องโภชนาการ สูตรอาหาร และวิธีการดูแลที่เหมาะสมกับวัย สภาพร่างกาย และโรคประจำตัวของผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้าง “มื้ออาหารที่ดี” ให้กับผู้สูงวัยในทุกครอบครัว อีกทั้งยังปูพรมสื่อในแพลตฟอร์มที่เข้าถึงผู้สูงอายุและผู้ดูแล
สำหรับรายละเอียดการดำเนินงาน โครงการ “แม่กินอะไรดี” ได้วางแผนการผลิตสื่ออย่างครอบคลุมทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อดิจิทัลออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ประกอบด้วย รายการโทรทัศน์ สกู๊ปวิทยุ สื่อภาพกราฟฟิก แนะนำเมนูอร่อยติดดาว (5 Star Menu) และ สื่อที่ให้ความรู้ด้านโภชนาการอาหารผู้สูงอายุ รวมถึง คลิปวิดีโอสั้น ให้คำแนะนำด้านอาหารผู้สูงอายุจากนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ ททบ.5 เอชดี ทุกวันเสาร์ เวลา 13.55-14.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่ 19 กันยายนนี้ และติดตามฟังสกู๊ปวิทยุ ในรายการ Smart Life วัยเกษียณ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ เวลา 19.30 – 20.00 น. เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายนนี้ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการผู้สูงวัยผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียหลัก ได้แก่ Facebook, TikTok, Instagram และ YouTube ชื่อ “แม่กินอะไรดี” เพื่อให้ครอบคลุมการรับรู้ของประชาชนทั่วประเทศมุ่งเชื่อมโยงครอบครัว ชุมชน เปลี่ยนความรู้สู่การปฏิบัติจริง
นอกจากนี้ ดร.ธนกร ได้เน้นย้ำถึงความคาดหวังต่อผลลัพธ์และมิติประโยชน์ต่อสังคมว่า กองทุนฯ คาดหวังว่า “โครงการ ‘แม่กินอะไรดี’ จะช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ดูแลเข้าถึงความรู้ด้านอาหารและโภชนาการที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน กองทุนฯ อยากเห็นโครงการนี้เป็นพื้นที่กลางที่ช่วยเชื่อมโยงคนในครอบครัวและชุมชนเข้ามาร่วมมือกัน ทั้งการแลกเปลี่ยนเมนูอาหาร ประสบการณ์ และวิธีการดูแลผู้สูงอายุ เพราะเราเชื่อว่าการดูแลผู้สูงวัยไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องที่ทุกคนในครอบครัวและชุมชนสามารถมีส่วนร่วมได้ ท้ายที่สุด กองทุนฯ หวังว่าสื่อจะไม่หยุดอยู่แค่การให้ความรู้ แต่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพในชีวิตจริง”
ความเห็นต่อแนวทางการต่อยอดและขยายผลโครงการในระยะยาว หากโครงการ ‘แม่กินอะไรดี’ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ กองทุนฯ มองว่า สามารถต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องอาหารและการดูแลผู้สูงอายุที่เข้าถึงได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยในระยะต่อไปจะเปิดพื้นที่ให้ครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งการแบ่งปันเมนูอาหาร ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่เหมาะกับบริบทของแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน “หากโครงการสามารถแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ชัดเจน กองทุนฯ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น ‘โครงการต้นแบบ’ (Model) เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ หรือในระดับประเทศต่อไป การสนับสนุนโครงการนี้จึงสะท้อนบทบาทของกองทุนฯ ในการใช้สื่อให้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมให้สังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเป้าหมายสำคัญคือ การทำให้สื่อเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทำให้ครอบครัวรวมถึงชุมชนมีความพร้อมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน” ดร.ธนกร กล่าวสรุปในตอนท้าย