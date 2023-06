Healthy Gift Basket 7 เดือน 7 บอกรักตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่คัดมาแล้วเพื่อคุณ

ช่วงปลายปี ต้นปี เป็นเทศกาลที่เราจะได้ส่งต่อความสุข มอบของขวัญให้กับบุคคลที่เรารัก จนหลายคนละเลยที่จะดูแล หรือบอกรัก วันนี้ชีวจิตถือ ฤกษ์ดีมีชัยในช่วงกลางปี ให้ทุกคนได้บอกรัก และดูแลตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่คัดมาแล้วว่าต้องมีติดบ้าน!

โพชง เครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติ 32 ชนิด

ด้วยรางวัล ชีวจิต Awards 2019 -2022 ถึง 4 ปีซ้อน การันตีคุณภาพของ เครื่องดื่มสมุนไพร โพชง ที่แฟนๆ ชีวจิตรู้จักเป็นอย่างดี กับการรวบรวมสมุนไพร และพฤกษชาติ มากถึง 32 ชนิด จาก 3 ทวีปทั่วโลก ทำให้ดูแลสุขภาพได้อย่างรอบด้าน ทั้งสำหรับวัยทำงาน และผู้สูงอายุ

ด้วยสรรพคุณเพื่อการดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยปรับสมดุลต่างๆ ในร่างกาย ลดอาการปวดเมื่อย เพิ่มระดับออกซิเจน ช่วยในระบบขับถ่าย และควบคุมทั้งไขมัน น้ำตาลในเลือด และความดันโลหิต รวมถึงช่วยในการนอนหลับ โพชงจึงเป็นก้าวแรกในการดูแลสุขภาพได้อย่างรอบด้าน

เพิ่มระยะห่างกับเหล่าโรคร้ายยอดฮิต ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน หรือความดัน ด้วยการเริ่มต้นดูแลสุขภาพได้อย่างง่ายดายด้วยการดื่ม โพชง เพียงวันละ 30 CC ในทุกเช้า ที่สำคัญคือ ดื่มได้ทั้งครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นวัยคนทำงาน หรือผู้สูงอายุ

สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line@: @pochong หรือคลิก https://line.me/R/ti/p/%40pochong

โทร 099 219 3955

เว็บไซต์ https://www.pochong.net/

Fresh Mint

นอกจากสุขภาพกายที่ต้องดูแลแล้ว สุขภาพในช่องปากก็เป็นอีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้

สุขภาพในช่องปากจุดเล็กที่แสนสำคัญ ไม่เพียงความแข็งแรงของร่างกาย แต่ยังเป็นสะท้อนบุคลิกภาพ และการดูแลใส่ใจตัวเองของเราให้โลกได้รับรู้ ดังนั้นจึงปล่อยปละละเลยไม่ได้

เพิ่มความมั่นใจให้ลมหายใจ ด้วยสมุนไพร 7 ชนิด ผสานตำรับไทย และต่างประเทศ ด้วยกานพลู มิ้น การบูร ใบข่อย ใบฝรั่ง เมทอล และพิมเสน และที่ขาดไม่ได้ และเป็นส่วนประกอบสำคัญ ฟลูออไรด์แท้จากฝรั่งเศส ที่ผ่านการรับรองจาก สถาบัน Sigma – Aldrich ประเทศสหรัฐอเมริกา

ใช้เพียงเมล็ดถั่วลันเตาเพื่อจบทุกปัญหาในช่องปาก ป้องกันการเกิดหินปูน ลดแบคทีเรีย ลดอาการเสียวฟัน ที่สำคัญคือไม่มีสารฟอง ผิวแพ้ง่าย เกิดสิวบ่อย ใช้ได้สบายใจ เพียง 1 หลอด ใช้ได้มากกว่า 500 ครั้ง

สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Inbox : m.me/Freshmintofficial

Line : https://lin.ee/XfLftU6

Website : https://freshmintp5.com/

VitaBerry by nightly.

หลังจากใช้ร่างกายอย่างหักโหม ได้เวลาดูแลและตอบแทนร่างกายด้วยสิ่งดีๆ ของขวัญเพื่อตนเองสำหรับคนนอนน้อย แต่นอนนะ ด้วย VitaBerry บัดดี้ของคนทำงานดึก นอนน้อย

ใน 1 ซองอุดมด้วยสารสกัดถึง 12 ชนิดที่คัดสรรมาแล้ว เพื่อบำรุงร่างกายอย่างครบถ้วน ด้วยการผสานสารสกัดของเบอร์รี่นานาชนิด ใบกิงโกะ รวมถึงกรดอะมิโน วิตามินและแร่ธาตุที่หลากหลาย ทั้งแอล-ธีอะนีน แอลคาร์นิทีน แมกนีเซียม ซิงค์ วิตามินบีรวมและวิตามินดี มีส่วนช่วยคลายความกังวล ส่งผลให้หลับลึก หลับสนิท ช่วยฟื้นฟูร่างกายขณะนอนหลับ ทั้งระบบเผาผลาญ ระบบภูมิคุ้มกัน บำรุงสมอง ดวงตา และยังมีสาร anti-oxidants สูง มีส่วนช่วยชะลอวัยอีกด้วย

ทั้งนี้การนอนคือการดูแลสุขภาพร่างกายที่ง่ายที่สุด ถึงนอนน้อยแต่ก็ควรนอนให้เพียงพอนะคะ

สนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Inbox: m.me/nightly.wellbeing

Line: @nightly.wellbeing

Shopee: https://bit.ly/3DSbiQF

Lazada: https://bit.ly/3XiNaxo

P Vive

ผมร่วงไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติที่ควบคุม หรือชะลอไม่ได้! หยุดการอำลาเส้นผมด้วย พีไวว์ ผลิตภัณฑ์สำหรับลดผมร่วงโดยเฉพาะ

พีไวว์ รวบรวมสารสกัดพิเศษมากมาย เพื่อดูแลเส้นผมให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็น

Herbasol VNGR+ เพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟู และลดการหลุดร่วงของเส้นผม

Redensyl ส่วนผสมที่ช่วยกระตุ้นการสร้างผมเกิดใหม่ และยับยั้งการอักเสบของหนังศีรษะ อีกหนึ่งต้นตอของผมร่วง

Bioran Hair Proteins โปรตีนที่จำเป็นสำหรับเส้นผม ช่วยเคลือบผิวเส้นผม ช่วยกักเก็บน้ำ จึงป้องกันผมจากมลภาวะ เพื่อให้ผมสุขภาพดี ดูอ่อนเยาว์

ไม่เพียงมีส่วนผสมคุณภาพ ปลอดภัยไร้สารเคมี เพราะปราศจากแอลกอฮอล์ ซิลิโคน และพาราเบน ช่วยลดการแพ้และการอักเสบ ยังมีรางวัลการันตีคุณภาพจาก Good Life Good Choice Awards 2022 สาขา Good Look Goodlife’s Best Hair Care Of The Year

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

inbox : m.me/Pviveofficialp5

Line@: https://lin.ee/0YiENBQ

Shopee : https://rebrand.ly/qiel30i

Lazada : https://rebrand.ly/izt17qx

MEGA We Care Zincomin

บอกรักคนอื่นมาก็มาก ต้องไม่ลืมบอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลจากภายใน ให้ลึกในระดับเซลล์ เพื่อความแข็งแรงสู่ภายนอก ที่สดใส พร้อมรับมือกับทุกสภาวะ

ดูแลสุขภาพ เริ่มต้นได้ที่เสริมความแข็งแรงให้กับเซลล์ร่างกาย ไปพร้อมๆ กับการเสริมภูมิคุ้มกัน ด้วยZinc จาก MEGA We Care ผู้นำอาหารเสริมที่เราคุ้นเคยและเชื่อมั่นในคุณภาพ

Zincomin จาก MEGA We Care ไม่เพียงอุดมด้วยซิงค์ถึง 20 มิลลิกรัม ที่ทำให้เซลล์สมบูรณ์ แต่ยังอุดมด้วยวิตามินบีรวม วิตามินซี และอี รวมถึงแร่ธาตุที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็น แคลเซียม แมกนีเซียม แมงกานีส โพแทสเซียม และธาตุเหล็ก จึงช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน พร้อมกับที่ดูแลสุขภาพ และบำรุงเล็บ และผมให้แข็งแรง

สนใจข่าวสารสุขภาพเพิ่มเติมและสอบถามผู้เชี่ยวชาญของ ได้ที่

@ : @ หรือคลิก http://nav.cx/cGwIkxA