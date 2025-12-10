GAYA Restaurant & Bar อิ่มอร่อยจากรสแห่งธรรมชาติ

ท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของ SAMA Garden tu BITEC BURI หรือที่หลายๆ คนคุ้นในชื่อไบเทค บางนา มีร้านอาหารแห่งหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดการกินอย่างยั่งยืนได้อย่างงดงาม “GAYA Restaurant & Bar” ร้านอาหารสไตล์ Asian-Fusion ที่นำเสนอเมนูอาหารจานเด็ดจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงได้ด้วยคอบเซ็ปต์ “Forest to Table”
ที่นี่ไม่ได้เพียงแค่เสิร์ฟอาหาร แต่ยังถ่ายทอดเรื่องราวของ 5 ผืนป่าซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเมนูแต่ละจาน สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านวัตถุดิบจากธรรมชาติตามฤดูกาลที่ดีต่อสุขภาพ ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เข้ากับเทคนิดการปรุงแบบเอเชียสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
เมื่อก้าวเข้ามาภายในร้าน คุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศอบอุ่นจากวัสดุธรรมชาติที่ผสานความร่วมสมัยอย่างลงตัว การตกแต่งด้วยโทนไม้และสีเอิร็ธโทนช่วยสร้างความผ่อนคลายแต่ยังคงความหรูหรา พื้นที่ภายในถูกออกแบบไห้เป็นเสมือนโอเอชิสกลางเมือง รายล้อมด้วยต้นไม้เขียวสดชื่น มีทั้งที่นั่งชั้นล่าง ชั้นบน และโซนส่วนตัวสำหรับกลุ่มที่ต้องการความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
เชฟหมิง-ธีรเดช พิศิษฐเจริญ เชฟประจำร้าน GAYA Restaurant & Bar พูดคุยเกี่ยวกับร้านและเมนให้ ชีวจิตฟังว่าอยากให้คนที่เข้ามากินอาหารในร้านเหมือนได้หลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งที่มีบรรยากาศสวยงามและมีอาหารอร่อย ๆ ให้เลือกรับประทาน”อาหารของร้านเราจะเป็นคอนเซ็ปต์อาหารแนวอินโด มาเลย์ ที่ปรับให้เข้ากับอาหารไทยมากที่สุด เพราะถ้าเป็นอาหารอินโดหรือมาเลย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคนไทยอาจจะไม่ชอบหรือไม่ถูกใจนักโดยเราจะปรับสูตรและปรุงรสชาติที่แตกต่าง มีความหนักแน่นของรสชาติ กลิ่น รวมถึงเครื่องเทศ และมีการจัดเมนูอาหารตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบจาก 5 ป่า โดยวัตถุดิบเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดเมนูที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่สดใหม่ที่สุด
“การแบ่งหมวดอาหารจากแนวคิดป่าทั้ง 5 คือ ป่าชายหาด (Beach Forest) เป็นการนำเสนอวัตถุดิบหลักจากทะเลและ
ชายฝั่ง เช่น มะพร้าว กะทิ และอาหารทะเลสดใหม่ ป่าสะวันมา (Savanna Foreat) เน้นไปที่อาหารที่มีโปรตีนคุณภาพสูงที่ส่วนใหญ่มาจากเกษตรกรไทย ปรุงด้วยเทคนิคการรมควันที่ได้แรงบันดาลใจจากทุ่งหญ้า ป่าชายเลน (Mangrove Foreet) ใช้วัตถุดิบจากป่าน้ำกร่อย เช่น ใบซะคราม กุ้ง หอย ปู ปลา จากชาวประมงท้องถิ่น บำดิบเขา (Evergreen Hill Foreat) ทางร้านจะคัดสรรวัตถุดิบตามฤดูกาลจากนำที่ราบสูง เช่น เห็ดป่า ยอดเฟิร์น หรือผักกูด และป๋าฝนเขตร้อน (Tropical Rainforeet) ใช้ผลไม้เมืองร้อนที่ให้ความสดชื่น เช่น มะม่วงมหาชนก ขนุน หรือลิ้นจี่ เป็นต้น”
เซฟหมิงยังบอกอีกว่า นอกเหนือจากรสชาติอาหารแล้วทางร้านยังให้ความใส่ใจในการตกแต่งหน้าตาและการจัดจาน
ของอาหารที่จะสอดคล้องกับซึมบำ เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้นั่งรับประทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับบรรยากาศโดยรวมของ SAMA Garden ที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณพร้อมยกตัวอย่างเมนูชิกเนเจอร์ที่น่าสนใจ
เมนูแนะนำ
เริ่มต้นด้วยเมนูเรียบง่ายแต่ทำให้ยิ้มได้ทุกคำ ข้าวผัดปู ที่ทางร้านเลือกใช้เนื้อปูอย่างดีผัดกับข้าวจนหอมกลิ่นกระทะ เสิร์ฟมาแบบข้าวร่วนไม่มันเยิ้ม ได้รสหวานธรรมชาติของเนื้อปูเต็มคำ จะกินเดี่ยวๆ ก็อร่อย หรือจะกินคู่กับข้าวจานอื่นก็ลงตัว
ต่อด้วย ยำเห็ดป่ารวม ที่ทั้งสดชื่นและดีต่อสุขภาพเห็ดหลากชนิดอย่างเออรินจิ เห็ดสมองลิง เห็ดนางรมหลวง สีต่าง ๆ ถูกนำมายำรวมกันอย่างกลมกล่อม ราดด้วยน้ำยำรสแซ่บกำลังดีที่มีกะทิเล็กน้อยช่วยเพิ่มความหอมและความนัวโดยไม่กลบรสธรรมชาติของเห็ด เหมาะกับคนที่อยากอร่อยแบบเบา ๆ แต่ยังได้ความจัดจ้านครบเครื่อง
สำหรับคนรักอาหารรสเข้ม แกงส้มปลาอินทรี คือจานที่ไม่ควรพลาด ใช้เนื้อปลาอินทรีชิ้นโตในน้ำแกง สูตรเฉพาะของทางร้านที่หอมเครื่องสมุนไพรไทยอย่างถึงใจ เพิ่มคุณค่าด้วยรากบัวกรุบกรอบที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพ เป็นความแปลกใหม่ที่ลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อ
สลัดสัมโอสไตล์อินโด เมนูนี้สะท้อนเสน่ห์อาหารเอเชียตะวันออกเฉียงไต้ได้เป็นอย่างดี ด้วยการผสานรสเผ็ด หวาน มัน เค็ม และเปรี้ยวไว้อย่างลงตัวส้มโอเนื้อแน่นฉ่ำคลุกเคล้าเครื่องเคียงหลากชนิด ราดด้วยน้ำสลัดสูตรเฉพาะของทางร้านที่หวานๆ เปรี้ยวๆ รสชาติที่ได้คือความสดชื่นกลมกล่อมแบบทรอปีคัล เหมาะทั้งเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยและมื้อสุขภาพเบาๆ
ปิดท้ายด้วย ทอดมันปู เมนูกินเล่นที่แอบสร้างเซอร์ไพรส์ในทุกคำ เพราะด้านในอัดแน่นไปด้วยเนื้อปูจริงเต็มคำ เสิร์ฟคู่ซอสชีฟัดมาโยรสเปรี้ยวนิดหวานนัวกำลังดีด้านบนแต่งด้วยผักกาดหิ่นเพิ่มความหอมและรสเผ็ดอ่อนๆ ให้จานนี้ทั้งอร่อยและมีเอกลักษณ์
ต้องบอกว่าอาหารของที่นี่มีเสน่ห์อยู่ที่ “ความสมดุล” ในทุกจาน แม้จะไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพแบบเคร่งครัด แต่เซฟใส่ใจในรายละเอียด ทั้งโปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต และผักสดที่จัดวางอย่างลงตัว จึงเป็นมื้อที่ให้ทั้งความอร่อยและความสบายใจ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบอาหารรสกลมกล่อม ใช้สมุนไพรพื้นบ้านอย่างมีชั้นเชิง หรืออยากลองรสชาติแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้มข้นแต่ไม่หนักจนเกินไป
GAYA Restaurant & Bar เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ลอง หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ใหม่จากอาหารอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ปรับให้รับประทานง่ายขึ้นแต่ยังคงรสชาติแท้ดั้งเดิมไว้ครบ ทั้งการนำเสนอ รสชาติและบรรยากาศ ต่างสะท้อนแนวคิด ความงดงามของความยั่งยืนได้อย่างละเมียดละไม เป็นจุดหมายที่ลงตัวทั้งสำหรับคนรักสุขภาพและคนที่มองหาอาหารที่มีความหมายในทุกคำที่ลิ้มลอง
