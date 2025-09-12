นิยาม น้ำตาลธรรมชาติ คืออะไร
นายแพทย์สันต์ ใจยอดศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว Wellness We Care Center อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จะมาอธิบายว่า น้ำตาลธรรมชาติ คืออะไร ให้เราได้เข้าใจกันค่ะ
น้ำตาลธรรมชาติ ที่สามารถเข้าสู่ร่างกายมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่
กลูโคส (glucose)
เป็นสารโมเลกุลเดี่ยว เป็นแหล่งพลังงานสำหรับเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย โดยเฉพาะถ้าเป็นเซลล์สมองและเม็ดเลือด
กาแล็คโตส (galactose)
เป็นน้ำตาลในนม เป็นโมเลกุลเดี่ยวเหมือนกัน กาแล็คโตสที่อยู่ในนมนี้ชอบอยู่แบบจับคู่อยู่กับโมเลกุลกลูโคสกลายเป็นโมเลกุลคู่แฝดเรียกว่า “แลคโตส” ซึ่งก็ถือเป็นน้ำตาลในนมเช่นกัน
ซูโครส (sucrose)
เป็นน้ำตาลจากผลไม้หรือส่วนต่าง ๆ ของพืช มันไม่ได้เป็นโมเลกุลเดี่ยวแบบกลูโค้สหรือกาแล็คโตส แต่เป็นโมเลกุลคู่แฝดที่ประกอบขึ้นจากกลูโค้สจับกับฟรุ้คโตส (fructose) ยามใดที่คู่แฝดเขาผละออกจากกันกลายเป็นโมเลกุลเดี่ยว แต่ละตัวก็จะแสดงคุณสมบัติอันโดดเด่นของตนออกมา คือฟรุ้คโตสนี้จะหวานเจี๊ยบ แบบหวานจริง ๆ หวานกว่ากลูโค้สและกาแล้คโตสแบบเทียบกันไม่เห็นฝุ่น
แต่ว่าความเข้มข้นของฟรุ้ตโตสในผลไม้ธรรมชาติที่ว่าหวานจับจิตนี้วิเคราะห์ไปแล้วก็มีความเข้มข้นเพียงประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์(ของน้ำหนัก) เท่านั้นเอง มีอาหารธรรมชาติสองสามอย่างเท่านั้นที่มีความเข้มข้นของฟรุ้คโตสสูงถึงระดับ 10 เปอร์เซ็นต์ คือ น้ำผึ้ง อินทผาลัม และมะเดื่อฝรั่ง(fig) แค่ 10 เปอร์เซ็นต์ ก็ยังถือว่าไม่มากอยู่ดี
กลูโค้ส กาแล็คโตส และ ซูโครส คือน้ำตาลที่เราได้รับจากธรรมชาติ
น้ำตาลอันตราย
สำหรับน้ำตาลตัวร้ายที่คุณหมอสันต์แนะนำให้เฝ้าระวัง คุณหมอสันต์สรุปว่าคือ
น้ำเชื่อมที่ทำจากข้าวโพด (corn syrup) ที่เขาเอามาสร้างความหวานให้กับเครื่องดื่ม เช่นน้ำอัดลม น้ำผลไม้กล่อง และอาหารอุตสาหกรรมทั้งหลาย ดังได้กล่าวมาแล้วว่า น้ำตาลในพืชนั้นมันก็คือซูโครส หากสกัดเอาแต่น้ำตาลออกมาอย่างเช่น น้ำตาลทรายซึ่งมีแต่ซูโครสเนื้อๆก็จะมีกลูโคสกับฟรุ้คโต้สอย่างละครึ่งหนึ่ง เรียกว่า 50-50 น้ำเชื่อมข้าวโพดก็ควรจะมีฟรุ้คโต้สอย่างมากแค่ 50 เปอร์เซ็นต์ บวกลบนิดหน่อยซึ่งก็น่าจะมีศักดิ์และสิทธิ์เท่าน้ำตาลทรายหรือน้ำอ้อยทุกประการ
แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะเมื่อปีกลายได้มีการวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้ (USC) โดยวิธีไปหาซื้อเครื่องดื่มรสหวานในตลาดเมืองลอสแองเจลิสมา 23 ชนิด เอาฉลากออก แล้วส่งไปวิจัยที่แล็บของฮาร์วาร์ดเพื่อดูว่าสัดส่วนของน้ำตาลฟรุ้คโต้ส:กลูโคส ในเครื่องดื่มรสหวานแต่ละยี่ห้อจะเป็นประการใด
ก็พบความจริงอันน่าทึ่งว่าเครื่องดื่มใส่น้ำตาลเหล่านี้ได้ใช้วิธีทางอุตสาหกรรม “จัดให้” สัดส่วนของฟรุ้คโต้สสูงผิดธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น น้ำอัดลมแบรนด์หนึ่งมีสัดส่วนน้ำตาล ฟรุ้คโต้ส:กลูโคส = 65:35 จึงเป็นที่มาของคำเรียกที่ตั้งขึ้นใหม่ในทางโภชนาการว่า น้ำเชื่อมข้าวโพดชนิดฟรุ้คโต้สสูง” (High fructose corn syrup เขียนย่อว่า HFCS) ซึ่งเป็นคำเหมาโหลสำหรับเรียกวัตถุดิบที่ใช้ให้ความหวานในเครื่องดื่มใส่น้ำตาลยี่ห้อต่างๆทั้งหลาย
ในอินเทอร์เน็ตมีการโจมตีว่า ฟรุ้คโทสไม่ดีต่อสุขภาพ แต่ความเป็นจริง เขาหมายถึง HFCS เท่านั้น เพราะผลวิจัย วิจัยจาก HFCS เขาไม่ได้หมายถึงน้ำตาลซูโครสในผลไม้ตามธรรมชาติ
กินผลไม้ธรรมชาติ ได้รับ น้ำตาลธรรมชาติ
งานวิจัยปริมาณฟรุ้คโต้สในผักผลไม้พบว่าผลไม้และอาหารธรรมชาติทั่วไปที่มีรสหวาน มีระดับฟรุ้คโต้สเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น ยกเว้นอาหารธรรมชาติไม่กี่อย่างที่มีระดับฟรุ้คโต้สถึง 10 เปอร์เซ็นต์ เช่น น้ำผึ้ง อินทผาลัม มะเดื่อฝรั่ง ดังนั้นผลไม้แม้จะหวานแต่ก็ยังมีระดับฟรุ้คโต้สต่อน้ำหนักต่ำ
ขณะที่ผลไม้มีสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นไวตามิน เกลือแร่ กาก อยู่สูง การกินผลไม้หวานโหลงโจ้งแล้วก็ยังมีคุณมากกว่าโทษและเป็นสิ่งที่ควรทำ ต่างจากการดื่มเครื่องดื่มใส่น้ำเชื่อม HFCS ในเปอร์เซ็นต์สูงๆ จะได้แคลอรี่เปล่าๆซึ่งร่างกายก็ไม่อยากได้เพราะมีมากแล้ว โดยที่ไม่ได้รับสารที่มีคุณค่าทางอาหารอื่นๆควบคู่มาด้วยเลย จึงมีแต่โทษเพียว ๆ ไม่มีคุณ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
