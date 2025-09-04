อาหาร GI สูง
September 04, 2025
panniry

อาหาร GI สูง เพิ่มเสี่ยงมะเร็งยังไง?

อาหาร GI สูง เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งได้อย่างไร เรามีคำตอบ

อาหาร GI สูง เพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งได้อย่างไร วันนี้เราจะมาไขคำตอบกัน งานวิจัยพบว่า คนที่กินอาหารดัชนีน้ำตาลสูง สัมพันธ์กับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทั้ง มะเร็งเต้านม มะเร็ง ลำไส้ มะเร็ง ต่อมลูกหมาก เนื่องมาจากฮอร์โมนอินซูลิน และ ฮอร์โมน IGF-1 ที่ถูกหลังออกมาปริมาณมากจากน้ำตาลที่กินเข้าไป จะกระตุ้นให้มะเร็งให้แบ่งตัวมากขึ้น 

ดร.เอกราช บำรุงพืชน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรโภชนศาสตร์บูรณาการในเชิงสมุทัยเวชศาสตร์ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า

เซลล์มะเร็งชอบน้ำตาลมาก และจะไปแย่งน้ำตาลที่เข้าสู่เซลล์มาใช้ทำให้เจริญเติบโต โดยเฉพาะน้ำตาลกลูโคส หรือน้ำตาลทรายที่นิยมบริโภค ในทางวิทยาศาสตร์ คือ น้ำตาลโมเลกุลคู่ ที่มีกลูโคส จับคู่กับ ฟรุกโตส ซึ่งกลูโคสจะเข้าไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง และแย่งน้ำตาลจากเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวหนึ่ง เรียกว่า เอ็นเคเซลล์ หรือ เซลล์เพชฌฆาต ที่คอยตระเวนจับกินเซลล์มะเร็ง แต่เมื่อมีน้ำตาลเข้ามาในร่างกายกลับถูกเซลล์มะเร็งแย่งไป เซลล์เม็ดเลือดขาวย่อมไม่มีเรี่ยวแรงลาดตระเวน มะเร็งจึงเติบโตรวดเร็ว

ส่วนฟรุกโตสที่จับคู่อยู่กับกลูโคส ก็ร้ายกาจไม่เบาเช่นกัน เพราะโมเลกุลของฟรุกโตส จะเปลี่ยนไปเป็นสารที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์มะเร็ง ทำให้มะเร็งเติบโตรวดเร็ว น้ำตาลจึงเหมือนไปติดพลังงานเสริม เพิ่มพลังงานให้เซลล์มะเร็ง และเป็นองค์ประกอบสำคัญทำให้เซลล์มะเร็งขยายตัวเพิ่มขึ้น 

“ปัจจุบันพบมีงานวิจัยล่าสุดซึ่งเป็นที่ฮือฮามากว่าในอาหาร และเครื่องดื่มแปรรูปน้ำหวาน น้ำอัดลม ชานม ที่มีฟรุกโตสคอนไซรับ ทำให้เซลล์มะเร็งเติบโต จึงต้องจำกัดการกินน้ำตาล โดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้มะเร็ง และกินอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพ”

ผู้ป่วยมะเร็งที่อยากมีภาวะสุขภาพดีจึงควรพยายามลดละเลี่ยงน้ำตาล หรือบริโภคน้ำตาลทางเลือก น้ำตาลจากธรรมชาติ เช่น หญ้าหวาน หล่อฮังก้วย หรือ พาลาทีน (palatinose หรือ isomaltulose) เป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่งที่ได้จากธรรมชาติและใช้เป็นสารให้ความหวานที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) ซึ่งเป็นแหล่งที่ให้ความหวานพอที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งชุ่มชื่นหัวใจได้

เทคนิคการกินอาหารค่า GI ต่ำ ให้ได้ผลดีต่ออสุขภาพ

กลุ่มโปรตีน

• ตัวอย่างอาหารกลุ่มที่มี ค่า GI ต่ำ : ปลาแซลมอน เต้าหู้ ไข่ต้ม

• เทคนิคการรับประทาน : ใช้วิธีประกอบอาหารด้วยการย่าง อบ หรือต้ม หลีกเลี่ยงการทอดโดยใช้น้ำมันปริมาณมาก

อาหาร GI สูง

กลุ่มคาร์โบไฮเดรต

• ตัวอย่างอาหารที่มี ค่า GI ต่ำ : ข้าวกล้อง ควินัว ธัญพืชไม่ขัดสี

• เทคนิคการรับประทาน : เลือกรับประทานธัญญพืชเต็มเมล็ดที่ปรุงสุกพอเหมาะ

กลุ่มวิตาามิน และเกลือแร่ (ผัก และผลไม้)

• ตัวอย่างผักที่มี ค่า GI ต่ำ : บรอกโคลี  ผักโขม ผักคะน้า

• เทคนิคการรับประทาน : ใช้วิธีการประกอบอาหารด้วยการนึ่ง หรือลวก เพื่อช่วยรักษาวิตามิน และไม่ทำให้ GI เพิ่ม

• ตัวอย่างผลไม้ที่มี ค่า GI ต่ำ : แอปเปิ้ล ผลไม้ตระกลูเบอร์รี่

• เทคนิคการรับประทาน : กินทั้งผล เพื่อให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์ หรือใยอาหาร หลีกเลี่ยงน้ำผลไม้ และผลไม้แห้งที่เติมน้ำตาล

