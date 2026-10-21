สูตรน้ำพริกลงเรือ
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October 21, 2026
A Cuisine

น้ำพริกลงเรือ ตำรับโบราณของหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์

สูตรน้ำพริกลงเรือ เมื่อกล่าวถึงน้ำพริกโบราณ ชื่อของน้ำพริกลงเรือคงคุ้นหูหลายท่านเป็นอย่างดี

โอกาสนี้เราจึงนำเมนู น้ำพริกลงเรือ ตำรับโบราณของหม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ อดีตข้าหลวงประจำห้องเครื่องพระตำหนักพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา (ตำหนักดังกล่าวตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในปัจจุบัน) มานำเสนอ โดยเมนูอาหารชาววังตำรับหม่อมหลวงเนื่องนั้น ปัจจุบันได้รับการสืบทอดโดยคุณนิจ เหลี่ยมอุไรบุตรบุญธรรมของหม่อมหลวงเนื่อง และคุณมาลินี ณ นคร หลานสาวของคุณนิจ สูตรน้ำพริกลงเรือ

น้ำพริกลงเรือ สูตรน้ำพริกลงเรือ

โดยหม่อมหลวงเนื่องท่านเล่าว่า น้ำพริกลงเรือ นี้ เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ (คุณจอมสดับ) เป็นต้นตำรับคิดค้นขึ้น เหตุจากเจ้านายเล็ก ๆ ในวังสวนสุนันทาลงเรือเล่นกัน เมื่อถึงเวลาเสวยก็ไม่เสด็จขึ้นจากเรือ คุณจอมสดับกลัวพระวิมาดาเธอฯจะกริ้ว จึงวิ่งมาที่ห้องพักเครื่องเสวย เห็นมีน้ำพริกกะปิ หมูหวาน ไข่เค็ม ปลาช่อนทอดฟู ปลาทู ปลาดุกย่างทอด กระเทียมดองหมูหวาน คุณจอมสดับจึงหยิบทุกสิ่งมาคลุกผสมกับข้าว จัดใส่จานพร้อมผัก วางช้อนส้อมนำไปถวาย เจ้านายองค์เล็ก ๆ โปรดอาหารชนิดนี้มาก เมื่อถึงคราอยากเสวยอีกก็จะบอกว่า “เอาอย่างวันกินน้ำพริกลงเรือ” จึงกลายเป็นชื่อของน้ำพริกในที่สุด

ส่วนผสม (สำหรับน้ำพริก 2 ถ้วย) เตรียม 30 นาที ปรุง 20 นาที

พริกชี้ฟ้าแดงซอย1เม็ด
พริกขี้หนูแดง4เม็ด
กะปิอย่างดี1ช้อนชา
กระเทียม กลีบเล็กปอกเปลือก5กลีบ
น้ำปลา1ช้อนโต๊ะ
น้ำมะนาวหรือเนื้อมะดัน3 ½ช้อนโต๊ะ
กระเทียมดองแกะเป็นกลีบ2หัว
ไข่แดงของไข่เค็ม2ฟอง
หมูหวาน (ปริมาณตามสูตร)  
ปลาดุกหรือปลาช่อนนึ่งสุก1ตัว
น้ำมันสำหรับทอดปลา  
ผักสดสำหรับรับประทานกับน้ำพริก เช่น แตงกวา มะเขือเปราะ มะเขือไข่เต่า ขมิ้นขาว เป็นต้น  
ผักลวกสำหรับรับประทานกับน้ำพริก เช่น ถั่วพู ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลีต้ม บวบงู เป็นต้น  

ส่วนผสมหมูหวาน

หมูสามชั้นต้มจนหนังเปื่อยหั่นชิ้นเล็กหรือหมูสับ1ถ้วย
น้ำตาลปี๊บ3ช้อนโต๊ะ
น้ำปลา1ช้อนโต๊ะ
น้ำมันพืช3ช้อนโต๊ะ

วิธีทำ

1. โขลกน้ำพริกโดยเริ่มจากโขลกกระเทียมกับกะปิให้เนียนเข้ากันใส่พริกทั้งสองชนิดลงโขลกจนละเอียด ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำมะนาวตามชอบพักไว้ (หากใช้มะดันให้ใส่เนื้อมะดันหลังโขลกพริกละเอียดแล้ว)
2. ผัดหมูสามชั้นหรือหมูสับกับน้ำมันพืชสักพัก ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลา ผัดจนน้ำตาลรัดเนื้อหมูดี ชิมดูให้ออกรสจัด ปิดไฟ
3. นำน้ำพริกที่โขลกไว้เคล้ากับหมูหวานให้เข้ากันชิมรสตามชอบพักไว้
4. แกะเนื้อปลานึ่งแล้วยีด้วยมือให้ละเอียด ก่อนนำไปทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบ ตักขึ้นซับน้ำมัน พักไว้
5. ยีเนื้อปลาทอดใส่ลงในน้ำพริก พร้อมกระเทียมดองและไข่แดงหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จัดเสิร์ฟพร้อมกับผักสดและผักลวก

พลังงานต่อหนึ่งถ้วย 848.45 กิโลแคลอรี
โปรตีน 33.05 กรัม ไขมัน 71.87 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 15.07 กรัม ไฟเบอร์ 0.27 กรัม

โดย Health&Cuisine เรียบเรียง : กรองกาญน์ ชัยยะปะปัง ภาพ : ทีมภาพ H & C

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