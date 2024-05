เอเชีย ฟิตเนส คอนเฟอเรนซ์ 2024! ชวนระเบิดพลังความฟิต เกาะติดเทรนด์และนวัตกรรม ด้านสุขภาพและการออกกำลังจากเหล่ากูรูชั้นนำระดับโลก

กลับมาอีกครั้ง! กับ “Asia Fitness Conference 2024” หรือ “AFC 2024” คอนเฟอเรนซ์สุดยิ่งใหญ่ ของวงการฟิตเนสเอเชีย จัดโดยบริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (FIT®) ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคมนี้ ที่ไบเทค บางนา โดยปีนี้มาในธีม Leading Wellness Through Lifestyle Transformation กับการร่วมเป็นผู้นำสร้างสุ ขภาพแบบองค์รวมผ่านการปรับเปลี่ ยนไลฟ์สไตล์ คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,200 ราย และแบรนด์ชั้นนำกว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยคอนเฟอเรนซ์สุดใหญ่นี้จะเป็ นเหมือนเวทีพบปะแลกเปลี่ ยนความรู้และสร้างเครือข่ ายทางธุรกิจครั้งสำคัญของอุ ตสาหกรรมฟิตเนสระดับภูมิ ภาคอาเซียน โดยในปีนี้ได้รับการสนับสนุนอย่ างต่อเนื่องจากสำนักงานส่งเสริ มการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB รวมถึงสถาบันฝึกอบรมและองค์กรพั นธมิตรด้านการศึกษาทั่วโลก

Asia Fitness Conference 2024 แบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนคอนเฟอเรนซ์เชิงปฏิบัติ การเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ ปฏิบัติงานด้านฟิตเนสระดับมื ออาชีพทั่วโลก จาก 11 คลาสเรียนที่ต้องลงทะเบียนล่ วงหน้า โดยมีให้เลือกตั้งแต่บัตรประเภท 1 วัน จนไปถึง 3 วัน กับโปรโมชันพิเศษ โดยมีเป้าหมายให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและแรงบั นดาลใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านฟิ ตเนส ในสายงานการสอนออกกำลังกายระดั บอาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชี พและยกระดับบริการของบุคลากร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมการออกกำลั งกายของประเทศต่าง ๆ ในแถบอาเซียน โดยมีฟิตเนสพรีเซนเตอร์ชื่อดัง กูรู ผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขารวมกว่า 60 ท่าน อาทิ บุคลากรจากองค์กร EXOS, สถาบัน ACE@, สถาบัน Stott Pilates เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่ลงทะเบียนร่ วมงานสามารถยกระดับทักษะ การสอนออกกำลั งกายแบบเกาะกระแสกับหัวข้อฮิตฟิ ตเนสติดเทรนด์

ตลอดจนได้สัมผัสกับนวัตกรรม ชั้นเลิศจากคลาสการเรียนรู้ มากถึง 160 คลาส ครอบคลุมหัวข้อที่ได้รั บความสนใจเป็นอย่างมาก อาทิ การฝึกร่างกายเพื่อพั ฒนาสมรรถภาพทางกี ฬาและการสอนออกกำลังกายส่วนบุ คคล (Sports Conditioning and Personal Training), คลาสฟิตเนสแบบกลุ่มและการเต้ นแบบต่างๆ (Group Fitness and Dance), การสอนออกกำลังกายให้กับคนกลุ่ มพิเศษ เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอด เป็นต้น (Special Populations), การออกกำลังกายเพื่อเวชศาสตร์ป้ องกัน (Fitness as Preventative Medicine), คลาสออกกำลังกายเพื่อสุ ขภาพกายและใจ เช่น โยคะ พิลาทีส (Mind-Body), ความสมบูรณ์พร้อมทั้ งทางกายและทางจิต (Spiritual and Mental Health), การป้องกันและการฟื้นฟู การบาดเจ็บ (Injury Prevention and Rehabilitation), วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ (Exercise Science and Nutrition), การเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ อุปนิสัย และการขยายช่วงอายุที่มีสุ ขภาพสมบูรณ์ (Lifestyle Habits and Health span) และองค์ความรู้ทางวิชาชี พและการบริหารธุรกิจ (Career and Business Management)

ส่วนถัดไปคือ โซนมหกรรมแสดงสินค้าและบริการที่ เปิดให้เข้าชมฟรีตลอด 3 วัน พร้อมการนำเสนอเทคโนโลยีและนวั ตกรรมการศึกษาเพื่อเพิ่มขี ดความสามารถของผู้ปฏิบัติ การจากองค์กรชั้นนำกว่า 35 แห่งทั้งในประเทศไทยและต่ างประเทศทั่วโลก รวมถึงเวทีกิจกรรมส่งเสริ มการขาย (Showcase Stage) สำหรับเปิดตัวสินค้าและบริการล่ าสุดสู่สายตาชาวโลก ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2567 และการประชุมรอบพิเศษเพื่อต่ อยอดความรู้ในรูปแบบกิจกรรมเวิ ร์กช็อปเต็มวันทั้ง 4 หัวข้อ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2567

ดร. ซูซาน ฮอสลี่ย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ฟิตเนส อินโนเวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ก่อตั้งการประชุมเอเชีย ฟิตเนส คอนเฟอเรนซ์ กล่าวว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้จั ดงานเอเชีย ฟิตเนส คอนเฟอเรนซ์ อีกครั้งซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปี ที่ 15 โดยทางผู้จัดงานมั่นใจว่าแขกผู้ มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ พิเศษที่เหนือความคาดหมายกลั บไปอย่างแน่นอน! ด้วยการนำเสนอใน รูปแบบใหม่และแตกต่างที่มาพร้ อมเทรนด์การออกกำลั งกายแบบไดนามิก เกาะติดทุกกระแสและ ความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมฟิ ตเนส ด้วยคาดการณ์ว่า ในปีนี้จะมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่ วมงานประชุม และผู้จัดแสดงสินค้าที่จะมี จำนวนมากขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทย อย่างมีนัยสำคัญ ผ่านธุรกิจการเดินทางท่องเที่ ยวมายังประเทศไทยจากบรรดาผู้เข้ าร่วมงาน AFC จากกว่า 30 ประเทศทั่วโลก”

“หลังจากเว้นช่วงการจัดงานมาอย่ างยากลำบากเนื่องจากการแพร่ ระบาดของโควิด การกลับมาจัดงาน เต็มรูปแบบครั้งนี้ของเราจึงให้ ความสำคัญอย่างมากกับการส่งเสริ มสุขภาพที่ดีทั้งทางร่ างกายและจิตใจ ในการรับมือกับความเครียด และการเตรียมความพร้อมในการฟื้ นฟูสุขภาพ และคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วม ชาวไทยมากถึง 25% และต่างชาติราว 75% เพื่อสร้างมูลค่าให้กั บประเทศไทย ผ่านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฟิ ตเนสและยกระดับการมีส่วนร่ วมในวงกว้าง เราขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงด้ านสุขภาพไปด้วยกันกับเรา!” ดร. ซูซาน กล่าวสรุป

ปีนี้จัดขึ้นในธีม “Leading Wellness Through Lifestyle Transformation” สร้างสุขภาพองค์รวมผ่านการปรั บเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 4 ประการ ได้แก่ “ออกกำลังกายดี” เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ “อาหารดี” กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ “อารมณ์ดี” สร้างสุขความสุขลดความเครี ยดในชีวิตประจำวัน และ “นอนดี” โดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการมี ความเชื่อมโยงทางสังคม ซึ่งส่งผลกระทบที่สำคัญต่อสุ ขภาพกายและสุขภาพใจ การเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่ านี้จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้ านฟิตเนสสามารถช่วยให้ลูกค้าปรั บเปลี่ยนวิถีชีวิตและมีสุ ขภาพองค์รวมที่ดียิ่งขึ้นเพื่ อลดหรือป้องกันการเจ็บป่วย

อุตสาหกรรมฟิตเนสมีการพั ฒนาไปพร้อม ๆ กับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้ คน ปัจจุบันผู้คนต่างมีความวิตกกั งวลเกี่ยวกับสุขภาพ นอกจากเรื่องความแข็งแรงและรู ปลักษณ์ภายนอก การมีสุขภาพดียังหมายถึงการฝึ กนิสัยที่ดีต่อสุขภาพเพื่อให้ บรรลุผลลัพธ์ทั้งทางร่ างกายและจิตใจ แทนที่จะใช้ชีวิตเพียงแค่พอมี แรงอยู่รอดแต่ควรอยู่อย่างมีสุ ขภาพดีและมีพลังในการใช้ชีวิ ตอย่างมีความสุข โดยงานนี้จะช่วยให้ผู้เชี่ ยวชาญด้านฟิตเนสได้อั ปเดตและยกระดับทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ ยนแปลงตลอดเวลาอีกด้วย

AFC 2024 ไม่ได้เป็นเพียงงานฟิตเนส และการออกกำลังกายที่ยิ่งใหญ่ เท่านั้น แต่ยังเป็นงาน MICE ครั้งสำคัญที่ดึงดูดผู้เข้าร่ วมงานจากทั่วโลก พร้อมยังช่วยส่งเสริมการเติ บโตเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งด้านธุรกิจ เมือง เพื่อผลักดันให้เป็นจุ ดหมายปลายทางในอนาคต โดยข้อมูลของ Allied Market Research ระบุว่าตลาดธุรกิจ MICE และอีเวนต์ขนาดใหญ่ ของประเทศไทยมีมูลค่ากว่า 6.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2562 และคาดว่าจะสูงถึง 12.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2570 และเมื่อพิจารณาตั้งแต่ปี 2564-2570 จะคิดเป็น CAGR ที่ 11.63% การเติบโตของตลาดในระดับนี้สร้ างโอกาสการลงทุนที่ดีเยี่ ยมสำหรับธุรกิจฟิตเนส สุขภาพ และสุขภาวะแบบองค์ รวมในประเทศไทย ซึ่งดึงดูดนักลงทุนต่างชาติที่ เล็งเห็นศักยภาพของตลาดแห่งนี้

ไฮไลต์อื่น ๆ ในงาน AFC 2024 ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจ รวมถึงสินค้าอุปกรณ์กีฬา และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมั ยจากบริษัทชั้นนำ องค์กรด้านการศึกษา และสถาบันฝึกอบรมจากทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่ วมงานในการเข้าแข่งขันกับกิ จกรรมอันน่าตื่นเต้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Asia Fitness Conference (AFC) 2024 Personal Trainer of the Year และ AFC Dance Competition 2024 เพื่อชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมมู ลค่ากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ มากไปกว่านั้นอีกหนึ่งความสำคั ญของการจัดงานในปีนี้คือ กิจกรรม Cameron McCullough Annual Scholarship เปิดโอกาสให้บุคลากรในสายงานฟิ ตเนสสายการสอนออกกำลังกายที่มี ความรู้ความสามารถ แต่ขาดทุนทรัพย์ และอาศัยในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าร่วมงาน AFC 2024 ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ พร้อมค่าเดินทางและที่พัก เพื่อสร้างประสบการณ์ทางวิชาชี พระดับสากล

เอเชีย ฟิตเนส คอนเฟอเรนซ์ 2024 เปิดลงทะเบียนรอบ Early Bird กับส่วนลดสูงสุดถึง 4,300 บาท ภายใน 31 พฤษภาคม 2567 ซึ่งมีทั้งบัตรประเภท 1 วัน ราคา 8,200 บาท, บัตรประเภท 2 วัน ราคา 10,700 บาท และบัตรประเภท 3 วัน ราคา 12,600 บาท ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอี ยดการจัดงาน ตารางอบรมเต็มรูปแบบพร้อมเนื้ อหาทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและชำระเงิ นผ่านระบบออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์คลิ๊ก http://www.asiafitconference. com หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 650 9242 หรืออีเมล afc@fitthai.com

