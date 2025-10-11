“เซียงเพียว เปิดตัวแคมเปญ ‘ขวดเดียว เพื่อบรรเทา’
พร้อมภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ตอกย้ำแบรนด์ยาหม่องน้ำอันดับ 1 ของไทย”
เซียงเพียว แบรนด์ยาหม่องน้ำคู่คนไทยมากกว่า 67 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ตอบโจทย์เรื่องการบรรเทา” ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด เปิดตัวแคมเปญใหม่ “ขวดเดียว เพื่อบรรเทา” พร้อมยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว สูตร 1 และสูตร 2 โฉมใหม่ ที่มาพร้อมหัวลูกกลิ้งเหล็ก ใช้ง่าย พกสะดวก ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภครุ่นใหม่ และเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์เดียวกัน เพื่อตอกย้ำความเป็นแบรนด์ไทยที่ครองใจผู้บริโภคจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งได้รับการยอมรับในระดับสากล ด้วยคุณภาพและมาตรฐานการผลิต PIC/S GMP การันตีด้วยรางวัลคุณภาพมากมาย
คุณมีนา (เอี่ยมพิกุล) อัครพงศ์พิศักดิ์ รองประธานบริหาร ด้านงานกลยุทธ์การเติบโตและความยั่งยืน บริษัท เบอร์แทรม (1958) จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญ ‘ขวดเดียว เพื่อบรรเทา’ ไม่ได้เป็นเพียงการสื่อสารการตลาด แต่คือการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของเซียงเพียว ที่มุ่งมั่นส่งต่อการบรรเทาอย่างแท้จริงให้กับผู้บริโภค เราจะรักษาคุณภาพตามมาตรฐานสากล และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้เซียงเพียวครองใจผู้บริโภคชาวไทย และก้าวไกลสู่ตลาดโลก”
เพื่อขยายฐานผู้บริโภคและสร้างการรับรู้ในวงกว้าง “เซียงเพียว” เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ภายใต้การกำกับของ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาระดับโลก เจ้าของผลงานที่คว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วนับไม่ถ้วน โดยเฉพาะ Cannes Lions รางวัลสูงสุดของวงการโฆษณาโลกที่เขาสามารถคว้ามาได้ติดต่อกันถึง 5–6 ปี นอกจากนี้ เขายังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโฆษณา “เว่ยเส้าเทียน” ซึ่งได้รับการจดจำในฐานะโฆษณาที่สร้างความประทับใจและกลายเป็นไวรัลในวงกว้าง สำหรับการกลับมาร่วมงานกับเซียงเพียวในครั้งนี้ ธนญชัยได้ถ่ายทอดภาพลักษณ์ของแบรนด์ในมิติใหม่ที่ สร้างสรรค์ ทันสมัย และเข้าถึงผู้บริโภคทุกเจนเนอเรชัน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเซียงเพียวในการพัฒนาการสื่อสารการตลาดให้ตอบโจทย์ยุคสมัย
นอกจากภาพยนตร์โฆษณาแล้ว แบรนด์ยังเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดแบบครบวงจร ทั้งออนไลน์ ออฟไลน์ และออนกราวด์ รวมถึงการทำงานร่วมกับครีเอเตอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อาทิ พี่เอ็ด 7 วิ ที่มาร่วมสร้างคอนเทนต์และแชร์ประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ ช่วยเพิ่มสีสันและเข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ขณะเดียวกันยังรักษาฐานลูกค้าเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่น
ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊วโฉมใหม่ มาพร้อมหัวลูกกลิ้งเหล็ก ให้ความเย็นสดชื่นจากเมนทอล ขนาดพกพา 5 ซีซี ใช้ง่าย ไม่เลอะมือ ขวดเดียวจบครบทุกการบรรเทา ทั้งอาการวิงเวียนศีรษะ ปวดเมื่อย แมลงกัดต่อย และจุกเสียดแน่นท้อง โดยมีให้เลือก 2 สูตร คือ
- ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว สูตร 1 (หอมสมุนไพรเข้มข้น) ยาหม่องน้ำสีเหลืองอำพัน กลิ่นสมุนไพรเข้มข้นที่เป็นเอกลักษณ์จากน้ำมันอบเชย และน้ำมันกานพลู ผสานสมุนไพรจีนนานาชนิด เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความหอมเข้มข้นราคา 45 บาท
- ยาหม่องน้ำเซียงเพียวอิ๊ว สูตร 2 (หอมละมุน) ยาหม่องน้ำใส กลิ่นหอมละมุนจากเป๊ปเปอร์มิ้นท์ ออยล์ ให้ความเย็นสดชื่นและผ่อนคลาย เหมาะกับผู้ที่ชอบกลิ่นสมุนไพรที่ไม่เข้มเกินไป ราคา 45 บาท
สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เซียงเพียวได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven, Big C, Lotus’s, Makro, Tops, The Mall, Foodland, Boots, Watsons, ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไป รวมถึงช่องทางออนไลน์ LINE Official: @siangpure