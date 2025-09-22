T MARK เปิดมาตรฐานสินค้าไทย ได้คุณภาพ

ท่ามกลางผลิตภัณฑ์และการบริการมากมาย หากมองในข้อดีคือมีสินค้าให้เราได้เลือกซื้อ เลือกใช้ได้อย่างหลากหลาย แต่ในอีกแง่ก็เพิ่มความยากในการตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และอาหารเพื่อสุขภาพ ยิ่งต้องเพิ่มความพิถีพิถันในการเลือกซื้อ เพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้ว ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งวันนี้แอดก็มีอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้การเลือกซื้อเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพียงแค่มองหาตราสัญลักษณ์ T MARK สัญลักษณ์รับรองมาตรฐานโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือน “เครื่องการันตีคุณภาพสินค้าไทย” ให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้มั่นใจมากขึ้น เพราะสำหรับ T MARK แล้ว ไม่ได้มองเพียงแค่คุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ยังมองลึกไปถึงเบื้องหลังในกระบวนการผลิต โดยมีหลักเกณฑ์ คือ
คุณภาพสินค้าและบริการ
- ต้องได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด เช่น ISO, GMP, HACCP, Halal, Organic ฯลฯ
- ผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพการผลิตและควบคุมสินค้าอย่างต่อเนื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน (CSR & Labor Standard)
- ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย
- ดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัย และสิทธิแรงงานอย่างเหมาะสม
- ไม่มีการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานผิดกฎหมาย
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- มีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น การบำบัดน้ำเสีย การจัดการของเสีย การใช้พลังงานสะอาด
- มีแนวทางการผลิตที่ยั่งยืน (Green Industry, Eco-Friendly)
การบริหารจัดการองค์กร
- โปร่งใส ตรวจสอบได้
- มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล
ภาพลักษณ์และศักยภาพในการส่งออก
- สินค้าหรือบริการมีความน่าเชื่อถือในตลาดต่างประเทศ
- มีศักยภาพที่จะเติบโตและขยายตลาดต่อไปได้
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสองบริษัทไทยที่แม้จะอยู่คนละเส้นทางธุรกิจ แต่กลับมีเป้าหมายเดียวกัน คือ แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์ จํากัด ผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปจากสงขลา และ บริษัท แอลทีเค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ที่ต่างก็ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองด้วย T MARK ซึ่งกลายเป็นทั้งรางวัล และแรงผลักดันสำคัญให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง
จากครอบครัวประมง สู่ครัวโลก: เรื่องราวของ “แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์”
ต้นกำเนิดของบริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์ ย้อนกลับไปกว่า 30 ปีก่อน จากธุรกิจประมงเล็กๆ ของครอบครัวในจังหวัดสงขลา ที่เติบโตเคียงคู่ทะเลไทยมาตลอด รุ่นแรกเริ่มจากการส่งออกวัตถุดิบประมงไปต่างประเทศ แต่ด้วยความตั้งใจของผู้ก่อตั้งที่อยากให้คนไทยได้ทานอาหารทะเลคุณภาพเดียวกับที่ส่งออกไปทั่วโลก พร้อมกับความเชื่อบนพื้นฐานที่ว่า การจะมีสุขภาพที่ดีได้ เกิดจากการกินอาหารที่ดี จึงเกิดเป็นการต่อยอดธุรกิจสู่ การผลิตอาหารทะเลแปรรูปเพื่อจำหน่ายในประเทศ
ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นหัวใจของบริษัทคือ ลูกชิ้นปลายอดขุนพล ลูกชิ้นปลาไต๋กง ซาลาเปาปลาไส้เห็ดหอม เต้าหู้ปลา ที่เน้นคุณภาพ รสชาติ และความปลอดภัย โดยใช้วัตถุดิบจากท้องทะเลไทย ที่จับได้ตามฤดูกาล ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลและใช้เครื่องจักรทันสมัยจากญี่ปุ่น โดยมีจุดยืนสำคัญคือ “ถ้าเรามั่นใจว่าให้คนในครอบครัวกินได้อย่างปลอดภัย ผู้บริโภคก็จะมั่นใจได้เช่นกัน”
ตลอดเส้นทาง บริษัทไม่เพียงพัฒนาสินค้าเพื่อความอร่อยและโภชนาการที่ดีเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสีย การใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์เซลล์ และการนำก้างปลาและเลือดปลาที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปแปรรูปเป็นปุ๋ยเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ สิ่งเหล่านี้ทำให้โรงงานเป็นมากกว่าสถานที่ผลิตอาหาร แต่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยั่งยืน
เมื่อก้าวเข้าสู่รุ่นที่ 2 บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งได้รับความนิยมในตลาดพรีเมียม การรักษามาตรฐานต่อเนื่องตลอด 36 ปี คือสิ่งที่ทำให้บริษัทสามารถก้าวสู่การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
ยกระดับสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม: เรื่องราวของ “แอลทีเค อินเตอร์เทรดดิ้ง”
อีกฟากหนึ่งของอุตสาหกรรมไทย บริษัทผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล โรงเรียน และอาคารสำนักงาน บริษัท แอลทีเค อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อกว่า 20 ปีก่อน จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ที่เล็งเห็นว่า สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย คือรากฐานของสุขภาพที่ดี และเป็นสิ่งที่สังคมและโลกต้องการ
บริษัทจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ตอบโจทย์ทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้รับการคิดค้นสูตรอย่างพิถีพิถัน ไม่ทำลายโพรงจมูก ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ การผลิต ไปจนถึงระบบบำบัดของเสียในโรงงาน
จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพจนมีการขยายตลาดต่อเนื่อง และมีแผนขยายไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น เวียดนามและพม่า หัวใจสำคัญของบริษัทคือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพสินค้า ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อแรงงานและสังคม โดยเชื่อมั่นว่า ธุรกิจที่ยั่งยืนต้องสร้างสมดุลระหว่างผลกำไรและความรับผิดชอบต่อโลกใบนี้
T MARK: เครื่องหมายที่บอกเล่าเรื่องราว
สำหรับทั้งสองบริษัท การได้รับ Thailand Trust Mark (T MARK) ไม่ใช่เพียงเครื่องหมายมาตรฐาน แต่คือการสะท้อนถึงความตั้งใจและความทุ่มเทที่สั่งสมมาตลอดหลายทศวรรษ
แม้ว่า “แมนเอ โฟรสเซนฟูดส์” จะเริ่มต้นจากตลาดต่างประเทศ แต่มองว่า T MARK เป็นเหมือน คำมั่นสัญญากับผู้บริโภค ว่าอาหารทะเลไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย ซึ่งไม่เพียงเป็นเครื่องหมายที่ได้รับการยอมรับในประเทศเท่านั้น แต่ในต่างประเทศเอง การได้รับการรับรองในครั้งนี้ก็ทำให้ได้รับความไว้วางใจในต่างประเทศด้วยเช่นกัน คู่ค้าที่คุ้นเคยต่างก็นำเอา T MARK ที่ได้รับในครั้งนี้ไปบอกต่อ เพื่อเสริมความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับในระดับโลก
“การได้รับ T MARK ไม่ใช่แค่การมีโลโก้ติดบนสินค้า แต่เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาจากเรา ว่าอาหารทะเลแปรรูปของไทยมีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก”
—บริษัทแมนเอโฟรสเซนฟูดส์
ในฝากฝั่งของ แอลทีเค อินเตอร์เทรดดิ้ง ที่กำลังจะขยายตลาดสู่ต่างประเทศมองว่า T MARK คือ ใบเบิกทาง ที่ช่วยสร้างความมั่นใจและเปิดโอกาสในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
“T MARK เป็นเสมือนใบเบิกทางที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าของเรา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ว่าสินค้าไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าใคร และยังมีมาตรฐานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมที่ตรวจสอบได้จริง”
— ผู้บริหาร บริษัทผู้ผลิตน้ำยาทำความสะอาด
แม้อุตสาหกรรมจะแตกต่างกัน แต่ทั้งคู่กลับมีจุดร่วมเดียวกันคือ ความมุ่งมั่นในคุณภาพ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และไม่เพียง T MARK ที่เป็นดั่งการการันตี แต่เบื้องหลังของการรับรองมาตรฐานนี้คือการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปิดโอกาสทางการค้า ในหลากหลายโอกาส และหลากหลายรูปแบบ เพื่อทำให้สินค้าจากไทย เป็นอีกหนึ่งความน่าเชื่อถือในตลาดโลก
จึงกล่าวได้ว่าในยุคที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกมากมาย T MARK จึงกลายเป็นเครื่องหมายที่สร้างความแตกต่าง และช่วยยืนยันว่าสินค้าไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลจริง ๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่บนโต๊ะอาหาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
T MARK ไม่ได้เป็นเพียงโลโก้บนบรรจุภัณฑ์ แต่คือ สัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจ ที่ผู้ประกอบการไทยส่งต่อให้ผู้บริโภค และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดันสินค้าไทยสู่เวทีโลกอย่างภาคภูมิ