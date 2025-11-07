86
November 07, 2025
Riya

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2568 ตามที่ บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) โดย นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี    นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร พนักงาน ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ได้ยอดเงินบำรุงพระอารามหลวง รวมทั้งสิ้นจำนวน  1,576,324  บาท โดยบริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมทำบุญ จำนวน 900,000 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญ จำนวน 100,000 บาท คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร    พนักงาน บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครืออมรินทร์ ฯ ร่วมทำบุญ จำนวน  229,133 บาท สาธุชนทั่วไป ร่วมทำบุญ  จำนวน  240,191 บาท ถวายพระภิกษุและสามเณร จำนวน 67,000 บาท มอบทุนการศึกษาบำรุงโรงเรียนจำนวน 4 ทุนๆ ละ 10,000 บาท  รวม 40,000 บาท ประกอบด้วย ทุนบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดชัยพฤกษมาลา ทุนบำรุงโรงเรียนกุศลศึกษา วัดชัยพฤกษมาลา ทุนบำรุงโรงเรียนวัดชัยพฤกษมาลา ทุนบำรุงโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ท่ามกลางสาธุชนที่ร่วมกันอนุโมทนาบุญ

