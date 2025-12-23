เลือกน้ำมันทำอาหาร อะไรดี ตอบโจทย์ได้ทุกเมนู

จนถึงทุกวันนี้ แอดเชื่อว่าก็ยังมีหลายคนสับสนในการ เลือกน้ำมันทำอาหาร แต่ละประเภทว่าควรเลือกอย่างไร เพื่อให้เหมาะกับการปรุงอาหารที่มีความร้อนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยและจีน ที่ล้วนแล้วแต่ใช้น้ำมันในอุณหภูมิสูง หรืออาหารตะวันตกที่ในบางเมนูนั้นก็ใช้น้ำมันโดยไม่ผ่านความร้อนเลย ในแต่ละบ้านจึงมีการปรุงอาหารโดยใช้ความร้อนที่หลากหลาย ตั้งแต่ร้อนน้อยมาก ไปจนถึงร้อนจัด จึงทำให้หลายบ้านแก้ปัญหาด้วยการมีน้ำมันหลายประเภทอยู่ติดบ้าน แล้วจะมีน้ำมันอะไรที่ตอบโจทย์ในขวดเดียว
น้ำมันรำข้าว หรือเปล่า ที่ตอบโจทย์ทุกเมนู….
ทั้งเมนูที่ใช้ความร้อนสูง อย่างทอด ผัด ย่าง ขนมอบ เบเกอรี หรือไม่ใช้ความร้อน อย่างน้ำสลัด “น้ำมันรำข้าว” รับจบได้ทุกเมนูจริงๆ วันนี้เรามาทำความรู้จักน้ำมันรำข้าวกันดีกว่าค่ะ
ต้นทางการผลิตน้ำมันรำข้าวคุณภาพ
น้ำมันรำข้าว เป็นน้ำมันพืชชนิดหนึ่ง ที่สกัดน้ำมันจาก “รำข้าว” และ “จมูกข้าว” ซึ่งเป็นส่วนที่มีคุณประโยชน์ทางสารอาหารสูงที่สุดของเมล็ดข้าว แต่รู้ไหมว่ามีประโยชน์ขนาดนี้เมื่อก่อนกลับเป็นส่วนที่ถูกมองข้าม เนื่องจากว่าในกระบวนการสีข้าวจมูกข้าวจะถูกขัดสีออกและทิ้งไปอย่างสูญเปล่า
แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น ประกอบกับความรู้ในเรื่องของสารอาหารและการดูแลสุขภาพถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ในทุกวันนี้เรามองเห็นคุณค่าของรำข้าวและจมูกข้าว แล้วนำมาสกัดเพื่อให้ได้น้ำมันที่คงคุณประโยชน์ของสารอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และกว่าจะได้มาซึ่งน้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพ 1 ขวด ต้องบอกเลยว่า ไม่ง่าย!
ต้นทางน้ำมันรำข้าวคุณภาพ ไม่ง่ายอย่างที่คิด
- ข้าวที่ดีมีคุณภาพ น้ำมันรำข้าวจะมีคุณภาพดีได้ ต้องเริ่มต้นจากข้าวที่ดีอย่างข้าวไทย100% ซึ่งเป็นข้าวที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกถึงคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ข้าวไทยที่ดีต้องเป็นข้าวที่ไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรม หรือเป็นข้าว Non-GMO
- รำข้าวสดใหม่ เนื่องจากรำข้าวเป็นวัตถุดิบที่เสื่อมคุณภาพได้ง่ายภายในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นรำข้าวจำเป็นต้องถูกส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตภายใน 24 ชั่วโมง หลังการสีข้าวเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารและคุณประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมถึงยังต้องการความพิถีพิถันและความใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอนมากกว่าน้ำมันพืชประเภทอื่นๆ
จะเห็นได้ว่ากว่าจะได้น้ำมันรำข้าว ต้องผ่านความพิถีพิถัน ทั้งเรื่องของการคัดเลือกรำข้าวให้มีความสดใหม่และได้คุณภาพ รวมถึงเรื่องของกรรมวิธีการผลิตที่ต้องมีความเชี่ยวชาญและมีมาตรฐานระดับสากลรองรับ
น้ำมันรำข้าวดีต่อสุขภาพอย่างไร ?
น้ำมันรำข้าวมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- โอรีซานอล (Oryzanol) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่พบได้เฉพาะในน้ำมันรำข้าวเท่านั้น โดยต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินอี (บางชนิด) ถึง 6 เท่า ช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกาย ช่วยปกป้องและลดความเสื่อมของเซลล์ รวมถึงช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนได้อีกด้วย
- ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols) เป็นสารธรรมชาติที่พบเฉพาะในพืชเท่านั้น ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล ช่วยยับยั้งการอักเสบของเซลล์ และช่วยควบคุมไขมันในเลือด
- วิตามินอี พบในน้ำมันรำข้าวถึง 2 กลุ่ม คือ โทโคฟีรอล และ โทโคไตรอีนอล ซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมของระบบประสาท ช่วยปกป้องเซลล์สมอง รวมถึงช่วยดูแลผิวและเสริมความชุ่มชื้น
เรียกได้ว่าน้ำมันรำข้าว เป็นน้ำมันที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์และสารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติ ช่วยป้องกันการอักเสบ ช่วยในเรื่องของการควบคุมไขมัน ช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทำลาย จึงมีคุณสมบัติช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ ช่วยดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจ โดยเฉพาะช่วยลดความเสี่ยงโรคในกลุ่ม NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และยังช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลอีกด้วย
ผัดกะเพราเห็ดรวม สูตรเด็ดจากครัวชีวจิต
วันนี้แอดมีหนึ่งเมนูเด็ดที่มีน้ำมันรำข้าวเป็นส่วนประกอบมาฝากกันค่ะ แถมเป็นเมนูคู่ครัวไทยอีกด้วย
ส่วนผสม
- เห็ดออรินจิ เห็ดชิเมจิ เห็ดหูหนูดำ 100 กรัม
- กระเทียมจีน 7 กรัม
- พริกจินดาแดง 8 กรัม
- น้ำมันรำข้าว สำหรับผัด
- ซอสเห็ดหอม 10 กรัม
- ซอสปรุงรสฝาเขียว 4 กรัม
- น้ำตาลทรายแดง 1 กรัม
- ใบกะเพรา 15 กรัม
- น้ำปลาเล็กน้อย
วิธีทำ
- เทน้ำมันรำข้าวในกระทะ ตั้งไฟให้น้ำมันร้อน ใส่เห็ดที่เตรียมไว้ ผัดจนเห็ดสุก
- ใส่กระเทียม พริก ผัดจนส่งกลิ่นหอม
- ปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอม ซอสปรุงรสฝาเขียว น้ำปลา และน้ำตาลทรายแดง
- เร่งไฟแรง ใส่ใบกะเพรา ปิดไฟ พร้อมเสิร์ฟ
นอกจากเมนูผัดแล้ว น้ำมันรำข้าวยังสามารถนำไปใช้ทอดกรอบได้ เพราะน้ำมันรำข้าวทนความร้อนได้สูงถึง 230 – 240 องศาเซลเซียส และสามารถนำไปทำเป็นน้ำสลัดเพื่อทานแบบเย็นได้เช่นกัน รวมทั้งนำไปทำเบเกอรีได้อีกด้วยนะคะ
เลือกน้ำมันรำข้าวอย่างไร ได้ประโยชน์สูงสุด
น้ำมันรำข้าวแม้จะเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์มากมาย แต่ในการเลือกซื้อเลือกใช้ก็ต้องเลือกดูอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด โดยดูได้จาก
- ใช้ข้าวไทย Non-GMO อย่างที่บอกว่าข้าวไทยเป็นข้าวคุณภาพสูง ดังนั้นน้ำมันรำข้าวที่ได้ก็จะมีคุณภาพที่สูงตามไปด้วย และข้าวไทยที่ใช้จะต้องไม่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมโดยเด็ดขาด
- ผลิตจากรำข้าวที่สดใหม่ เพราะหากใช้รำข้าวที่ไม่สดใหม่ จะส่งผลต่อสารอาหารที่ลดลง ดังนั้น เพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวคุณภาพสูง รำข้าวจะต้องถูกส่งถึงโรงงานภายใน 24 ชั่วโมงหลังการสีข้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดโดยเร็วที่สุด
- ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน เพราะกว่าจะได้น้ำมันรำข้าว 1 ขวด ต้องมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอน ดังนั้นจึงต้องเลือกผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ยาวนาน ได้รับการรองรับมาตรฐานการผลิตระดับสากล
- ได้รับตราสัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ” ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ออกโดยมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเกณฑ์ที่จะได้รับตราสัญลักษณ์นี้ คือมีสัดส่วนของกรดไขมันที่เหมาะสมต่อการบริโภค และมีวิตามินอีตามเกณฑ์กำหนด
หลังจากนี้แอดว่าผู้อ่านหลายท่านน่าจะมี “น้ำมันรำข้าว” เป็นน้ำมันในใจ ด้วยคุณสมบัติที่สามารถทำอาหารได้ทุกเมนู เรียกได้ว่า ขวดเดียวครบ จบทุกมื้ออาหาร รวมถึงยังอุดมด้วยคุณประโยชน์ของสารอาหาร ลำดับถัดไปที่ผู้บริโภคอย่างเราๆ ต้องใส่ใจคือ การเลือกน้ำมันรำข้าวที่มั่นใจได้ในมาตรฐานและคุณภาพการผลิต รวมถึงได้รับตรารับรอง “อาหารรักษ์หัวใจ” เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการดูแลสุขภาพให้ดีจนใจรู้สึกได้นะคะ