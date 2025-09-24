เปิดตำรับพันปี ผมดกดำอย่างเป็นธรรมชาติ

ผมดกดำ ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ของความอ่อนเยาว์ในทุกวันนี้ แต่หากย้อนกลับไป ก็เป็นที่ต้องการของสาวๆ ในยุคหลายพันปีก่อนเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ อินเดีย จีน หรือแม้แต่ญี่ปุ่นๆ แล้วสาวๆ เหล่านี้ก็ต่างมีเคล็ดลับที่หยิบใช้จากธรรมชาติเช่นกัน วันนี้แอดจะมาเล่าตำรับผมดำพันปี ของสาวๆ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันให้ฟังกัน
ผมดำเงางามฉบับพันปี
ในประวัติศาสตร์นอกจากจะมีบันทึกเรื่องที่ จริงจัง อย่างการเมือง การปกครอง การศึกสงครามแล้ว เรื่องชีวิตประจำวัน รวมไปถึงเคล็ดลับความงามก็มีบันทึกไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความงามที่หยิบยกมาจากธรรมชาติแทบทั้งนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวแอดจะพาไล่ดูกันว่าเขามีวิธีการดูแลเส้นผมกันอย่างไรบ้างนะ
- จีน ใช้งาดำ ถั่วดำ มาย้อมและบำรุงผม
- ญี่ปุ่น ดูแลให้ดำเงางามด้วยการใช้หวีไม้จุ่มน้ำมันคามิ ซึ่งทำจากข้าว หรืองา แล้วนำมาหวีผมเพื่อบำรุง
- อินเดีย ใช้เฮนน่าและอัญชันในการทำให้ผมดำ รวมถึงปกป้องผมหงอกอีกด้วย
- อียิปต์ ใช้เฮนน่าในการสร้างผมที่ดำสลวย และป้องกันรังแค เพราะเชื่อกันว่าเส้นผมที่ดำเงางามและแข็งแรงเพื่อถักเปีย คือผมของบุคคลผู้สูงศักดิ์นั่นเอง
จะเห็นได้ว่าเฮนน่าเป็นสมุนไพรที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานเกิน 3,000 ปี ในฐานะสมุนไพรที่ช่วยสร้างผมดำเงางาม แปลว่าต้องมีดีอะไรแน่ๆ ส่วนจะเป็นอะไรนั่น เรามาดูกันดีกว่าค่ะ
เฮนน่า สมุนไพรเพื่อผมดำเงางาม
เฮนน่าที่เราเห็นมักมาในรูปของหมึกเพื่อเขียนลวดลายบนร่างกาย ที่จริงแล้วเป็นพืชชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นไม้พุ่มยืนต้น พบได้มากในแถบอินเดีย และแอฟริกาเหนือ (มิน่าละ ทั้งจึงเป็นที่นิยมในอินเดีย และอียิปต์ เพราะเป็นพืชประจำถิ่นนี่เอง) ส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์เพื่อการย้อมสีผม คือส่วนของใบ นำมาตากแห้งและบดเป็นผง
ทำไมต้องใช้ เฮนน่าย้อมสีผม
ในผงเฮนน่ามีสรรพคุณพิเศษ ซึ่งเกิดจากสาร Lawsone จัดว่าเป็นรงควัตุธรรมชาติ (สารที่มีสีในตัวเอง) ที่ให้สีส้ม แดง น้ำตาลเข้ม ซึ่งสารตัวนี้จะไปจับกับโปรตีนในเส้นผม หรือเล็บ ทำให้เกิดการเคลือบสี โดยไม่ทำลายโครงสร้างของเส้นผม จึงไม่เป็นการทำร้ายเส้นผม
สำหรับการเคลือบเส้นผมของสาร Lawsone ของเฮนน่า ไม่เพียงจะช่วยให้ผมสีดำ แต่ยังช่วยให้เส้นผมดูหนา และแข็งแรงขึ้น รวมทั้งยังเคลือบปิดเกล็ดผม ลดปัญหาผมแตกปลาย ซึ่งมีต้นตอมาจากเกร็ดผมที่ถูกทำลายนั่นเอง
ไม่เพียงในเรื่องของสีสัน และความสวยงามเท่านั้น เฮนน่ายังมีสรรพคุณที่ช่วยดูแลหนังศีรษะโดยมีสารสำคัญอย่างแทนนิน และฟลาโวนอยด์ ซึ่งส่วนในการลดการอักเสบ และลดการเกิดเชื้อราของหนังศีรษะ จึงช่วยลดผมขาดหลุดร่วงได้ อีกทั้งยังช่วยต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงให้เส้นผมแข็งแรงขึ้น
พูดถึงการดูแลเส้นผมให้เงางามของต่างชาติไปตั้งเยอะ เราจะไม่พูดถึงสมุนไพรที่เราคุ้นเคยกันมาเนิ่นนาน ใช้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่อย่าง ดอกอัญชัน ได้อย่างไร
ดอกอัญชัน สมุนไพรเพื่อเส้นผมหนา ดกดำ
ดอกอัญชัน (Butterfly Pea) จัดเป็นสมุนไพรไทยที่มีการใช้มายาวนาน ทั้งในด้านความงามและการแพทย์พื้นบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการนำดอกอัญชันมาต้มเพื่อสระผม เพื่อให้ผมดกดำ ลดการหลุดร่วง และทำให้ผมมีน้ำหนัก หรือนำมาทาคิ้วเด็กเพื่อให้คิ้วดกดำ เพราะสารสำคัญคือ แอนโทไซยานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่มีบทบาทหลายด้านต่อสุขภาพเส้นผมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- กระตุ้นการสร้างเม็ดสีเมลานิน: เมลานินเป็นตัวกำหนดสีผม ยิ่งมีมากเส้นผมยิ่งดูดำเข้มและมีชีวิตชีวา
- ปกป้องรากผมและเซลล์สร้างเม็ดสี: สารแอนโทไซยานินช่วยลดความเสียหายจากอนุมูลอิสระ ซึ่งมักเป็นสาเหตุให้เม็ดสีเสื่อมลง ทำให้ผมขาวก่อนวัย
- เสริมความแข็งแรงของรากผม: เมื่อรากผมแข็งแรง จึงลดการหลุดร่วง และช่วยให้เส้นผมใหม่งอกได้ดี
คุณประโยชน์ต่อหนังศีรษะ
นอกจากช่วยให้ผมหนาดกดำแล้ว ดอกอัญชันยังช่วยบำรุงหนังศีรษะโดยตรง
- กระตุ้นการไหลเวียนเลือด: ทำให้รากผมได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอ
- ลดรังแคและอาการคัน: ช่วยยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของรังแค และลดการอักเสบที่หนังศีรษะ
- เพิ่มความชุ่มชื้น: ป้องกันหนังศีรษะแห้ง ลอกเป็นขุย
และด้วยคุณสมบัติที่ดีงามรับประกันด้วยการใช้มายาวนาน มีอยู่ในตำรับความงามนับพันปี เขาค้อทะเลภู แบรนด์ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์สารสกัดจากธรรมชาติ จึงนำ 2 ส่วนผสมธรรมชาติมารวมกันเป็น ชุดบำรุงเส้นผม สูตรอัญชันและเฮนน่า ประกอบด้วย แชมพูสระผม ครีมนวดผม และแฮร์โทนิค ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วจะช่วยสร้างสรรพคุณเพื่อบำรุงเส้นผม และหนังศีรษะ ในการช่วยทำให้เส้นผมดูดกดำ อย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยบำรุงหนังศีรษะ ลดการเกิดเชื้อรา จึงช่วยลดการขาดหลุดร่วงและการเกิดรังแคได้เป็นอย่างดี
เขาค้อทะเลภู สูตรอัญชันและเฮนน่า สูตรใหม่ ไม่เพียงอุดมด้วยสารสกัดจากสมุนไพรทั้ง 2 ชนิดนี้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดโอกาสการเกิดผมขาว ช่วยบำรุงเส้นผมให้ดูหนา ดกดำ และเงางามอย่างเป็นธรรมชาติ กลิ่นหอมผ่อนคลายจากเอสเซนเชียลออยล์ รวมทั้งช่วยปรับสภาพเส้นผมให้แข็งแรงนุ่มลื่น ไม่ว่าจะเป็น
- Darkening Booster เทคโนโลยีเฉพาะจากเขาค้อทะเลภู ที่มีส่วนช่วยลดโอกาสในการเกิดผมหงอกก่อนวัยอันควร และเสริมสร้างรากผมที่ขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์แข็งแรง
- Natural Ceramides ที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างและเป็นเกราะป้องกัน ให้เส้นผมดูแข็งแรงนุ่มลื่น ไม่เปราะขาดง่าย
- Aloe Vera Organic ที่มีส่วนช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยฟื้นฟู บำรุงผมที่แห้งเสียให้กลับมาเงางาม
เรียกได้ว่าเป็นการปรับสูตรใหม่ให้ทรงประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมด้วยแนวทางจากธรรมชาติ และแน่นอนว่าปราศจากสารเคมีอันตราย 13 ชนิด เช่น ซิลิโคน SLS/SLES น้ำหอม พาราเบน แอลกอฮอล์ ใครที่กำลังมองๆ เล็งๆ ตำรับความงามฉบับพันปี ที่ต้องใช้ผงเฮนน่ามาหมัก หรือใช้น้ำอัญชันมาล้างผม เปลี่ยนมาใช้เขาค้อทะเลภู สูตรอัญชันและเฮนน่า สูตรใหม่ ง่าย และสะดวกกว่ากันเยอะเลยค่ะ
