สวนศิลป์หนองมน
32
November 07, 2025
panniry

อาหาร วัฒนธรรม จิตวิญญาณ สวนศิลป์หนองมน

สวนศิลป์หนองมน สวนสุขภาพแจกจ่ายความรู้ เพื่อความยั่งยื

ลภัสรดา ทศรัศมิ์ หรือ ป้าจันทร์ จากเด็กสาวเดิมทีมีสุขภาพอ่อนแอ แพ้สารเคมี และป่วยไทรอยด์เป็นพิษ แม้จะเคยเข้ารับการผ่าตัด แต่เพราะไม่อยากต้องใช้ยาแผนปัจจุบันไปตลอดชีวิต ป้าจันทร์จึงเริ่มศึกษาเรื่องธรรมชาติบำบัด จนต่อยอดเป็น สวนศิลป์หนองมน จังหวัดชลบุรี สถานที่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะองค์รวม โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร และเครือข่าย Greenery Market เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติอย่างถูกวิธี

ด้วยแรงศรัทธาในธรรมชาติ ป้าจันทร์เริ่มต้น “สวนศิลป์หนองมน” บนพื้นที่เล็ก ๆ ของสามี ใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จากพื้นที่รก ๆ ป้าจัทร์หยอดไม้โตเร็ว กินง่าย และมีสรรพคุณยาทั่วทั้งพื้นที่ โดยไม้แต่ละชนิด ป้าจันทร์จะศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสอบถามจากบรรดาแพทย์แผนไทย ตลอดจนทดลองใช้สมุนไพรกับตนเอง จนสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มีการสอนการใช้ดิน และยังเป็นคลังภูมิปัญญาการใช้เกลือเพื่อสุขภาพ โดยป้าจันทร์จะมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และปราญชาวบ้านจากในเครือข่ายคอยให้การสนับสุนน

กินเป็นก็เป็นยา

เพราะไทรอยด์เป็นพิษตั้งแต่เด็ก ป้าจันทร์จึงมักมองหาผลิตภัณ์จากธรรมชาติ โดยหนึ่งในนั้นคือ “ดอกเกลือ” เนื่องจากเธอไม่สามารถใช้เกลือปรุงอาหารในอุตสาหกรรมแบบคนอื่น ๆ ได้

ดอกเกลือที่ป้าจันทร์ต้องการซื้อเพียงน้อยนิดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน กลับเป็นดอกเกลือจากนาเกลือผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเธอต้องการอนุรักษ์ไว้

ป้าจันทร์ค่อย ๆ สะสมความรู้เกี่ยวกับเกลือทะเลธรรมชาติ เพราะมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูร่างกายตามตำรับยาไทย และยังนำมาต่อยอดทำเป็นอาหาร ส่งต่อให้ทุกคนได้เยียวยาดูแลตนเอง

ป้าจันทร์บอกกับเราว่า “อาหาร วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจ เพราะ 3 สิ่งนี้สอดคล้องกัน และจะทำให้เราเติบใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีสุขอย่างยั่งยืน”

ในวันนี้ ป้าจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตดอกเกลือธรรมชาติจากคลองตำหรุ แต่ยังเป็นผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นว่า สุขภาพดีเริ่มได้จากสิ่งเรียบง่ายใกล้ตัว เพียงเรารู้จักธรรมชาติและใช้ให้ถูกทาง

บทความอื่นที่น่าสนใจ

บ้าน 100 ปี คาเฟ่ & ฟาร์ม ร้านอร่อย ดีต่อสุขภาพ

Kina Kind Cuisine เสิร์ฟความอร่อย แบบไร้เนื้อสัตว์

เมื่อเราลองใช้ เสียงเพลงบำบัด กายสบาย ใจสงบ

ติดตามชีวจิตได้ที่

Instagram Cheewajitmedia
Facebook นิตยสารชีวจิต

Related

ลบรอยเปื้อน

สูตรไม่ลับ ทำง่าย หลากวิธี ลบรอยเปื้อน บนเสื้อผ้าของคุณ!

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +

เลือกเครื่องฟอกอากาศดักจับฝุ่นจิ๋ว PM2.5 เลือก “เอลวิร่า”

ดูแลสุขภาพ / pant
Read More +

การดูแลผู้สูงวัย ความเข้าใจและความร่วมมือคือสิ่งสำคัญ

ดูแลผู้สูงอายุ / pant
Read More +
หัวใจวาย, โรคหัวใจ

ออกซิเจน VS ซีพีอาร์ จำเป็นต่อผู้ป่วย หัวใจวาย แค่ไหน

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
Social Distancing, เว้นระยะห่างทางสังคม

Social Distancing ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อปลอดภัยจาก COVID-19

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
ลดความอ้วน, อ้วน, ออกกำลังกาย, ลดน้ำหนัก

6 เดือนลด อ้วน 10 กิโล ง่ายนิดเดียว

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
ชิน-ชินวุฒิ, เกณฑ์ทหาร

ดารานักร้อง “ชิน-ชินวุฒิ” ไม่เกณฑ์ทหาร! รับใช้ชาติด้วยน้ำตา

โรคต่างๆ /
Read More +
โรคไต,, อาหารโรค, อาการโรคไต, โรคไตเรื้อรัง, ผู้ป่วยโรคไต

เทคนิคกินยืดอายุผู้ป่วยไตเรื้อรัง ให้แข็งแรง สดใส

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
ปรับการกิน

ปรับการกิน 6 ขั้นตอน วิธีกินอาหาร กระตุ้นระบบเผาผลาญ

ดูแลสุขภาพ /
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2025 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.