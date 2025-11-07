อาหาร วัฒนธรรม จิตวิญญาณ สวนศิลป์หนองมน

สวนศิลป์หนองมน สวนสุขภาพแจกจ่ายความรู้ เพื่อความยั่งยืน
ลภัสรดา ทศรัศมิ์ หรือ ป้าจันทร์ จากเด็กสาวเดิมทีมีสุขภาพอ่อนแอ แพ้สารเคมี และป่วยไทรอยด์เป็นพิษ แม้จะเคยเข้ารับการผ่าตัด แต่เพราะไม่อยากต้องใช้ยาแผนปัจจุบันไปตลอดชีวิต ป้าจันทร์จึงเริ่มศึกษาเรื่องธรรมชาติบำบัด จนต่อยอดเป็น สวนศิลป์หนองมน จังหวัดชลบุรี สถานที่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะองค์รวม โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก ดร.ชูศักดิ์ สุวิมลเสถียร และเครือข่าย Greenery Market เพื่อแสดงให้ผู้คนเห็นคุณค่าของการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติอย่างถูกวิธี
ด้วยแรงศรัทธาในธรรมชาติ ป้าจันทร์เริ่มต้น “สวนศิลป์หนองมน” บนพื้นที่เล็ก ๆ ของสามี ใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี จากพื้นที่รก ๆ ป้าจัทร์หยอดไม้โตเร็ว กินง่าย และมีสรรพคุณยาทั่วทั้งพื้นที่ โดยไม้แต่ละชนิด ป้าจันทร์จะศึกษาหาความรู้จากหนังสือและสอบถามจากบรรดาแพทย์แผนไทย ตลอดจนทดลองใช้สมุนไพรกับตนเอง จนสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มีการสอนการใช้ดิน และยังเป็นคลังภูมิปัญญาการใช้เกลือเพื่อสุขภาพ โดยป้าจันทร์จะมีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และปราญชาวบ้านจากในเครือข่ายคอยให้การสนับสุนน
กินเป็นก็เป็นยา
เพราะไทรอยด์เป็นพิษตั้งแต่เด็ก ป้าจันทร์จึงมักมองหาผลิตภัณ์จากธรรมชาติ โดยหนึ่งในนั้นคือ “ดอกเกลือ” เนื่องจากเธอไม่สามารถใช้เกลือปรุงอาหารในอุตสาหกรรมแบบคนอื่น ๆ ได้
ดอกเกลือที่ป้าจันทร์ต้องการซื้อเพียงน้อยนิดเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน กลับเป็นดอกเกลือจากนาเกลือผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี ซึ่งเธอต้องการอนุรักษ์ไว้
ป้าจันทร์ค่อย ๆ สะสมความรู้เกี่ยวกับเกลือทะเลธรรมชาติ เพราะมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูร่างกายตามตำรับยาไทย และยังนำมาต่อยอดทำเป็นอาหาร ส่งต่อให้ทุกคนได้เยียวยาดูแลตนเอง
ป้าจันทร์บอกกับเราว่า “อาหาร วัฒนธรรม และจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาทำความเข้าใจ เพราะ 3 สิ่งนี้สอดคล้องกัน และจะทำให้เราเติบใหญ่ได้อย่างมั่นคงและมีสุขอย่างยั่งยืน”
ในวันนี้ ป้าจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงผู้ผลิตดอกเกลือธรรมชาติจากคลองตำหรุ แต่ยังเป็นผู้ส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้คนเห็นว่า สุขภาพดีเริ่มได้จากสิ่งเรียบง่ายใกล้ตัว เพียงเรารู้จักธรรมชาติและใช้ให้ถูกทาง
บทความอื่นที่น่าสนใจ
บ้าน 100 ปี คาเฟ่ & ฟาร์ม ร้านอร่อย ดีต่อสุขภาพ
Kina Kind Cuisine เสิร์ฟความอร่อย แบบไร้เนื้อสัตว์
เมื่อเราลองใช้ เสียงเพลงบำบัด กายสบาย ใจสงบ
ติดตามชีวจิตได้ที่