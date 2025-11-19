อนาคต สมุนไพรไทย ไปไกลกว่าที่คิด

พูดถึงสมุนไพรไทย หลายคนก็น่าจะยังติดภาพเดิมๆ มาเป็นผง มาเป็นใบ หรือไม่ก็มาเป็นยาลูกกลอนที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ ความกินยากมาเป็นอันดันหนึ่งยืนหัวแถว จนชักหวั่นๆ ว่าสมุนไพรไทยคนรุ่นถัดๆ ไปจะยังใช้กันอยู่ไหม หรือจะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่วันนี้แอดได้มีโอกาสพูดคุยกับ หมอจอย – ดร. ปรียนันท์ มงคลสุริยะเดช ผู้ก่อตั้ง เทพประทานโอสถ ที่เราคุ้นเคยกัน การพูดคุยในครั้งนี้ทำให้แอดมั่นใจว่าสมุนไพรไทยจะถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย และไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอย่างแน่นอน
สมุนไพรไทย กับศาสตร์ชะลอวัย
ศาสตร์ชะลอวัย หรือ Anti – Aging ดูเป็นคำยุคใหม่ แต่คุณหมอจอยช่วยเปลี่ยนความคิดให้เราฟังว่า ใหม่แค่ไหน สมุนไพรไทยก็ทำได้นานแล้ว และมีคุณสมบัติของการช่วยชะลอวัยอย่างที่เราไม่รู้ตัว โดยคุณหมอเล่าให้ฟังซึ่งย้อนถอยหลังไปถึงรุ่นคุณแม่ของหมอว่า
ในอดีต คุณแม่จะเป็นหมอที่รักษาผู้คนในหมู่บ้าน และมีตำราทางการแพทย์แผนไทย ที่ครบทั้งการช่วยแก้ปัญหา ฟื้นฟูสุขภาพ รวมถึงช่วยในการปรับสมดุล ซึ่งตรงนี้เอง ที่สอดคล้องกับนิยามของ การแพทย์ชะลอวัย ในปัจจุบัน ที่มุ่นเน้นไปที่การป้องกัน และย้อนกระบวนการความเสื่อมของร่างกาย เพื่อให้มีอายุยืนยาวอย่างมีสุขภาวะที่ดี ซึ่งตรงนี้เองที่เป็นกุญแจสำคัญทำให้การพัฒนาสมุนไพรไทยจากยาแผนโบราณ ให้มีความปลอดภัย และทำให้คนทุกวัยเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
ยาหอม ตัวชูโรงตำรับยาไทย
ชีวจิตถามคุณหมอถึงตำรับยา หรือสมุนไพรไทยตัวไหน ที่คิดว่าควรพัฒนาต่อยอดมากที่สุด คุณหมอจอยตอบทันทีเลยว่า “ยาหอม” ด้วยศักยภาพที่มีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น
- มีหลายตำรับ ใช้แก้อาการลมที่ต่างกัน
- เป็นยาที่แก้อาการโรคในปัจจุบันได้ดี ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคในระบบทางเดินอาหาร โรคเครียด และอาการนอนไม่หลับ
ซึ่งข้อดีที่ตอบโจทย์คนในยุคใหม่นี้ ยาหอมจึงควรได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นผ่านงานวิจัย วิเคราะห์สารสำคัญเพื่อให้ได้สารที่บริสุทธิ์ รวมถึงใช้เทคโนโลยีในระดับนาโนา เพื่อให้สารที่มีความเข้มข้นสูง เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงง่าย แม้แต่กับคนรุ่นใหม่
สมุนไพรไทย กับเทคโนโลยี
นับเป็นโชคดีที่ในปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้กับสมุนไพรไทยเป็นจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายดูดซึมได้ดีขึ้น โดยการทำเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยว ไม่ว่าจะเป็นการทำเป็นแคปซูล หรือการทำเป็นซอฟต์เจล อย่างที่เราคุ้นเคยกันดี
“แต่สำหรับเทพประทานโอสถ และไดเวลล์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้การดูแลของคุณหมอ ด้วยประสบการณ์ในการทำ
สมุนไพรมา 23 ปี จึงมีการออกแบบไและพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสมุนไพร ภายใต้ความรู้ทางแพทย์แผนไทย ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและทวนสอบได้ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อให้มั่นใจในความสม่ำเสมอ ความคงตัวของรสชาติ ซึ่งส่งผลถึงสรรพคุณตามความรู้แผนไทย ตลอดจนศึกษาการคงตัวของตำรับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจนถึงวันสิ้นอายุ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. นับเป็นความภาคภูมิใจที่เราสามารถทำได้ในปัจจุบัน”
กินยาสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย ?
นี่คือคำถามยอดฮิต เพราะบ่อยครั้งเหลือเกินที่เราจะได้ยินข่าวว่า กินยาสมุนไพรไทยแล้วเป็นโรคไต เกิดอาการไตวาย จนรู้สึกว่า สมุนไพรไทยช่างเป็นตัวอันตรายเสียเหลือเกิน คำถามนี้ คุณหมอจอยตอบได้ไม่ยากเลยว่า
ก่อนจะเลือกใช้สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ต้องเข้าใจปัญหา และสาเหตุของปัญหาเสียก่อน ปัญหาสุขภาพหลายๆ อย่างต้องเริ่มต้นด้วยการปรับพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น ออกกำลังกาย ทานอาหารให้พอดีกับกิจกรรมที่เราทำ ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเครียด พักผ่อนอย่างเพียงพอในเวลาที่ถูกต้อง
เมื่อปรับพฤติกรรมแล้ว หากยังมีอาการต่างๆ อยู่ จึงจะมองหาสมุนไพรไทยที่แก้อาการกลุ่มนั้นๆ มาดูแล แต่ต้องไม่ลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเลือกสมุนไพรที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ปลอดภัยภายใต้มาตรฐานโรงงานที่ทันสมัย ตรวจตอบแหล่งผลิตได้อย่างชัดเจม การตลาดของผลิตภัณฑ์ต้องไม่กล่าวโฆษณาเกินจริง ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพจึงจะถือได้ว่า เราใช้สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหา และปรับสมดุลแบบองค์รวม ภายใต้แนวคิดขององค์ความรู้แพทย์แผนไทยอย่างปลอดภัยจริงๆ
