3521
January 22, 2026
cheewajitmedia

ออกกำลังกายแบบบอดี้เวท สัปดาห์ละ 30-60 นาที ลดเสี่ยงเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

ออกกำลังกายแบบบอดี้เวท ลดเสี่ยงเสียชีวิตได้

ออกกำลังกายแบบบอดี้เวท สัปดาห์ละ 30-60 นาที ช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ มากถึงร้อยละ 10-20 โดยเฉพาะจากโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน และมะเร็ง สำหรับกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่แนะนำในงานวิจัยชิ้นนี้ มีทั้งการยกน้ำหนัก วิดพื้น ซิทอัพ รวมถึงการทำสวน เช่น การขุดและพรวนดิน

การวิจัยก่อนหน้านี้ระบุว่า กิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อ หรือบอดี้เวทมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่ลดลง แต่ไม่ระบุขนาดของการออกกำลังและเวลาที่เหมาะสม

นักวิจัยพยายามค้นหาฐานข้อมูลการวิจัยสำหรับการศึกษาเชิงสังเกตในอนาคตที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ที่ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ โดยการตรวจสอบอย่างน้อย 2 ปี การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายมีการศึกษา 16 ชิ้นจาก 29 ชิ้น ส่วนใหญ่ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ที่เหลือศึกษาในอังกฤษ สกอตแลนด์ ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น

โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมการศึกษาตั้งแต่ 4,000-480,000 คน ในช่วงอายุ 18-97 ปี ทั้งเพศหญิงและชาย ทั้งนี้ จะพิจารณาการออกกำลังกายแบบแอโรบิก หรือประเภทอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และพบว่า การเสริมสร้างกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ลดลง ร้อยละ 10-17 ของการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

และจากการวิเคราะห์ร่วมของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกิจกรรมแอโรบิก แสดงให้เห็นว่า การลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากสาเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งโรคหัวใจและหลอดเลือด และมะเร็ง จะยิ่งลดลงเมื่อรวมกิจกรรมทั้งสองประเภทนี้ คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 40, 46 และ 28 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการเสริมสร้างกล้ามเนื้อกับความเสี่ยงที่ลดลงของมะเร็งบางชนิด รวมทั้งมะเร็งลำไส้ มะเร็งไต มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และมะเร็งตับอ่อน

ทั้งนี้ การศึกษาหลายชิ้นยืนยันว่า การออกกำลังกายไม่เพียงแต่ช่วยในการควบคุมน้ำหนักและเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย แต่ยัง สัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตที่ลดลง จากหลายสาเหตุรวมถึงโรคเรื้อรังต่าง ๆ ด้วย โดยเฉพาะเมื่อรวมทั้ง การออกกำลังกายแบบแอโรบิกและการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ เข้าด้วยกัน

1. การออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ

งาน systematic review และ meta-analysis ที่ตีพิมพ์ใน American Journal of Preventive Medicine วิเคราะห์ข้อมูลจาก 10 การศึกษาและพบว่า

  • ผู้ที่ทำกิจกรรมแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อใด ๆ จะมีอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ ลดลงประมาณ 15% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ทำเลย
  • โอกาสเสียชีวิตจาก โรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงประมาณ 19% และจาก มะเร็งลดลงประมาณ 14%
  • การวิเคราะห์แบบ dose-response ยังแสดงว่า ปริมาณการฝึกประมาณ 60 นาทีต่อสัปดาห์ มีผลลดความเสี่ยงสูงสุดก่อนที่ผลจะค่อย ๆ ลดลงหากฝึกมากเกินไป

ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับการศึกษาระบบรีวิวอื่น ๆ ซึ่งพบว่าการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ต่อการลดอัตราการเสียชีวิตโดยรวม โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการฝึกหนักหรือใช้อุปกรณ์เฉพาะทาง

2. ประโยชน์รวมเมื่อใช้ร่วมกับแอโรบิก

งานวิจัยอีกชิ้นใน European Journal of Preventive Cardiology ซึ่งรวมข้อมูลจากมากกว่า 370,000 คน พบว่า

  • การทำ resistance training เพียงอย่างเดียว สามารถลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ประมาณ 21% เมื่อเทียบกับไม่ออกกำลังกาย
  • แต่เมื่อรวมกับ การออกกำลังกายแอโรบิก ผลลดความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นเป็น 40% ซึ่งหมายความว่าการผสมผสานกิจกรรมทั้งสองประเภทให้ผลดีต่อสุขภาพมากกว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

การค้นพบนี้สอดคล้องกับแนวทางสุขภาพระดับสากลที่แนะนำให้ผู้ใหญ่ทำทั้งกิจกรรมแอโรบิกและฝึกกล้ามเนื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อผลลัพธ์สูงสุดในการป้องกันโรคเรื้อรัง

3. ประโยชน์ต่อสุขภาพเฉพาะด้าน

นอกจากการลดการเสียชีวิตโดยรวมแล้ว ยังมีหลักฐานว่าการเสริมสร้างกล้ามเนื้ออาจช่วยลดการเสียชีวิตจากบางโรคหรือภาวะเฉพาะ

  • งานรีวิวขนาดใหญ่ที่รวมข้อมูลของผู้เข้าร่วมมากกว่า 1.2 ล้านคนพบว่า การเสริมสร้างกล้ามเนื้อสัมพันธ์กับการลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งรวม และลดอุบัติการณ์ของมะเร็งไตได้ประมาณ 26% เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มระดับสูงกับระดับต่ำ
  • การศึกษาผู้สูงอายุพบว่าการฝึกด้วยน้ำหนักในชีวิตประจำปีมีส่วนลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและมะเร็งอย่างมีนัยสำคัญ โดยผู้ที่ทำทั้งการออกกำลังกายแอโรบิกและฝึกเสริมสร้างกล้ามเนื้อมีผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

4. ทำไมการเสริมสร้างกล้ามเนื้อถึงดีต่อสุขภาพ?

จากมุมมองสรีรวิทยา การออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง แรงต้านต่อแรงดึงและแรงกด ซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น กระตุ้นให้ระบบเมตาบอลิซึมและฮอร์โมนภายในร่างกายทำงานดีขึ้น รวมถึงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ เมื่ออายุมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดโอกาสเกิดภาวะเสื่อมโทรมและโรคเรื้อรังในระยะยาว

การออกกำลังกายแบบเสริมสร้างกล้ามเนื้อ (เช่น วิดพื้น ซิทอัพ ยกน้ำหนัก หรือบอดี้เวททั่วไป) ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย แต่ยัง สัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุ โรคหัวใจ และบางชนิดของมะเร็ง โดยการศึกษาระบบรีวิวและเมตา-วิเคราะห์ขนาดใหญ่ชี้ว่าการฝึกเพียง 30–60 นาทีต่อสัปดาห์ ก็ให้ประโยชน์ชัดเจน

ข้อมูลจาก ไทยรัฐ ออนไลน์ / นิตยสารชีวจิต

บทความอื่นที่น่าสนใจ

ฟังเพลง ตอนออกกำลังกาย ให้ประโยชน์กว่าเหงื่อท่วมแบบเงียบๆ

ไม่ใช่แค่ ผอม แต่การออกกำลังกายให้ประโยชน์มากกว่าที่คิดรู้จัก อัตราการเต้นของหัวใจ ออกกำลังกายให้ ถึง Fat Burn

ติดตามชีวจิตได้ที่

Instagram Cheewajitmedia
Facebook นิตยสารชีวจิต

Related

โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย, ลาวาเชลล์ มาสซาจ, Lava Shell Massage, โรงแรม, สปา, นวด

ซิกเนเจอร์ทรีทเมนท์ ลาวาเชลล์ มาสซาจ @ โฟร์ซีซั่นส์ รีสอร์ท เกาะสมุย

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
ผิว รูขุมขนกว้าง บำรุงผิว ผิวสวย กระชับรูขุมขน

SUPER VITAMIN ท้าให้กิน กระชับรูขุมขน หน้าไม่เป็นหลุม

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
วิธีแก้สายตายาว

SMART SOLUTION วิธีแก้สายตายาวก่อนวัย ของแผนจีน

สุขกาย /
Read More +
ไซนัสอักเสบ ไซนัส น้ำอาร์ซี รักษาไซนัสอักเสบ ชีวจิต

ประสบการณ์สุขภาพ เยียวยา ไซนัส ขั้นรุนแรงด้วยน้ำอาร์ซีชีวจิต

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
โรคหัวใจ, หัวใจวาย, อาการหอบเหนื่อย, หัวใจ

คู่มือ โรคหัวใจ ป้องกันหอบเหนื่อยก่อนหัวใจวาย

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
ต้นอ่อน

5 “ต้นอ่อน” ยอดนิยม อร่อย – อ่อนเยาว์ – แข็งแรง อายุยืน

HEALTHY FOOD / Riya
Read More +
วิตามินชะลอวัย

เทคนิคกิน วิตามินชะลอวัย เสริมสร้างสุขภาพ สำหรับวัยผู้ใหญ่ 50+

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
กระเจี๊ยบ, ชากระเจี๊ยบ, ลดความดันโลหิต, ป้องกันโรคหัวใจ, สมุนไพร

กระเจี๊ยบ ลดความดัน ถนอมหัวใจ

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
อาหารต้านโรคภูมิแพ้, โรคภูมิแพ้, ภูมิแพ้, แพ้อากาศ, วิตามินซี, อาหารเพื่อสุขภาพ

รู้จัก 4 อาหารต้าน โรคภูมิแพ้

HEALTHY FOOD / Riya
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2026 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.