Sleep Tourism พักร้อนนี้ นอนให้ฉ่ำปอด

ลาพักร้อนนี้ จะนอนให้เต็มที่ เป็นคำกล่าวไม่เกินจริง เพราะเทรนด์การท่องเที่ยวของยุคนี้ คือ Sleep Tourism ที่เปลี่ยนจากการท่องเที่ยวเพื่อชมสถานที่ หรือได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ในสถานที่ให้เป็นการท่องเที่ยวเพื่อการนอนหลับอย่างแท้จริง
ปัญหานอนไม่หลับนับได้ว่าเป็นการปัญหาสุขภาพที่เป็นกันทั่วโลก อย่าในประเทศไทยเอง มีการเก็บข้อมูลพบว่า เกือบ 40% มีปัญหานอนไม่หลับ และทั่วโลกพบว่า 43% มีปัญหาการนอนไม่เต็มที่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ อีกมากมายที่ตามมา คนทั่วโลกตอนนี้จึงไขว้คว้าหาช่วงเวลาที่จะทำให้ได้นอน ได้พักผ่อนอย่างมีคุณภาพ
จากเดินที่การท่องเที่ยวคือ ออกไปเยือนตามสถานที่ต่างๆ บางคนการไปเที่ยวก็ตื่นเช้ากว่าเวลาปกติเสียอีก แต่ Sleep Tourism จะเป็นการท่องเที่ยว ที่เป็นการพักผ่อนจริงๆ ด้วยการใช้เวลานอนอย่างคุ้มค่า ในสถานที่และบรรยากาศที่จัดให้เหมะสมกับการนอน ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุก ห่างไกลจากหน้าจอ สาเหตุที่ทำให้สมองอ่อนล้า รวมถึงทำกิจกรรมเบาๆ ที่ส่งเสริมการนอนหลับ เช่น โยคะ เป็นต้น
หลายๆ โรงแรมทั่วโลกเริ่มมีการปรับตัวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมให้คนได้นอนหลับพักผ่อนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเมนูหมอนในโรงแรม การจัดกิจกรรมผ่อนคลายต่างๆ เช่นโยคะ นวดอะโรม่า หรือบางโรงแรม ถึงกับมีสอบถามส่งให้ลูกค้าก่อนเข้าพัก ว่าอยากให้จัดหมอ บรรยากาศในห้อง เพลง รวมถึงอยากให้จัดกิจกรรมแบบไหนเตรียมไว้ให้ และแน่นอนว่า เมืองไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับคำแนะนำจากหลายๆ สื่อทั่วโลกว่า เหมาะที่มาท่องเที่ยวแบบ Sleep Tourism
สำหรับการจัดทริป Sleep Tourism ก็ไม่ยากเลยค่ะ
วางเป้าหมาย
ตั้งเป้าหมายให้กับการพักผ่อน โดยเฉพาะโซเชียลดีท็อกซ์ และลดการใช้หน้าจอ จะยิ่งเพิ่มคุณภาพให้กับทริปนี้มายิ่งขึ้น หรือใครที่มักต้องตั้งนาฬิกาปลุกยามเช้าไว้เสมอ ก็ควรปิดนาฬิกาปลุก แล้วปล่อยให้ตัวเองได้นอนสบายๆ
เลือกสถานที่
ควรเลือกโรงแรมที่มีบรรยากาศแห่งการผ่อนคลาย เงียบสงบ ปลีกวิเวกสักหน่อย และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ รวมถึงเลือกห้องพักที่ค่อนข้างห่างไกลจากสถานที่เสียงดังของโรงแรม เช่นสระว่ายน้ำ หรือห้องอาหาร จะยิ่งช่วยเสริมให้ การท่องเที่ยวครั้งนี้สมบูรณ์มายิ่งขึ้น
กิจกรรมเพื่อการพักผ่อน
มองหากิจกรรมที่ช่วยให้หลับได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โยคะ นวดอะโรม่าสปาทรีเมนต์ หรือบางโรมแรมอาจจัดคอร์สพิเศษ เช่นดนตรีบำบัด ก็ยิ่งเพิ่มคุณภาพการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้น
อุปกรณ์เพื่อการผ่อนคลาย
หลายๆ โรงแรมจะจัดเมนูเครื่องนอนให้ผู้เข้าพัก แต่หากที่พักที่เข้าพักไม่มี เราสามารถเตรียมนำไปเองได้ โดยเฉพาะ หมอน นอกจากนั้นยังสามารถเตรียมอุปกรณ์อื่นๆ เช่นแว่นตัดแสง เป็นต้น
ใครที่เหนื่อยกับการท่องเที่ยวแบบตะลอนเช็คอิน จะลองมาเปลี่ยนเป็นทริปนอนฉ่ำอาจช่วยรีเซ็ตร่าง ชาร์ตแบตให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะ
ที่มา cluballiance, Forbes, nationalgeographic, skyscanner
