ภูมิคุ้มกันสมอง ป้องกัน สมองเสื่อม ห่างไกลอัลไซเมอร์

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี ไม่ใช่แค่ป้องกันป่วย หรือทำให้ร่างกายแข็งแรงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทว่าการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ยังส่งผลไปถึงสมอง ด้วยการลดการอักเสบ ซึ่งเป็นตัวการของโรคทางสมองต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ และโรคอื่นๆ อีกมากมาย วันนี้แอดจะชวนทุกคนไปดูกันว่า ภูมิคุ้มกันสมอง คืออะไร และควรใช้ชีวิตอย่างไร รวมถึงอาหารอะไรที่จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้บ้าง
ทำไมภูมิไม่ดี สมองเสื่อม ?
ภายในร่างกายของเรามีกลไกการทำงานต่างๆมากมาย ที่สอดประสานกัน หนึ่งในนั้นคือระบบภูมิคุ้มกัน ที่ไม่ได้ใช่เพียงป้องกันการเป็นหวัด หรือติดไวรัส แบคทีเรียเท่านั้น เพราะยังครอบคลุมไปถึงการป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองอีกด้วย
ตัวเอกในการดูแลสมอง และป้องกันสมองจากความเสื่อม มีชื่อว่า ไมโครเกลีย (Microglia) ซึ่งเป็นหนึ่งในเซลล์ภูมิคุ้มกัน ประจำการอยู่ที่สมองมีหน้าที่ เฝ้าระวัง และตรวจจับสิ่งแปลกปลอม เช่นเชื้อโรค หรือภาวะการทำงานที่ผิดปกติของโปรตีน
รวมถึง กำจัดสิ่งผิดปกติ ทำหน้าที่ย่อยสลายเซลล์ที่ตายและกำจัด และโปรตีนที่เป็นพิษ เช่นโปรตีนทาวโปรตีนอะไมยรอยด์ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคสมองเสื่อม
แต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ไมโครเกลียถูกกระตุ้นบ่อยๆ จากการอักเสบในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นเพราะภูมิแพ้เรื้อรัง อาการเบาหวาน โรคอ้วน ก็จะทำให้เซลล์ไมโครเกลียทำงานผิดจังหวะ จนกลายเป็นว่า จากที่ทำหน้าที่พิทักษ์รักษากลายเป็นทำร้าย ด้วยการหลั่งสารอักเสบออกมา จนกลายเป็นการอักเสบในสมองเรื้อรัง ซึ่งทำให้เซลล์ประสาทเสียหายมากขึ้น และทำเกิดภาวะ สมองเสื่อม ตามมานั้นเอง
ไลฟ์สไตล์ปรับภูมิ ป้องกันสมองเสื่อม
ในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันความเสื่อมของสมอง จำเป็นต้องดูแลกันตั้งแต่ภายใน โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการสร้างและทำลายภูมิคุ้มกัน โดยพฤติกรรมที่ควรต้องปฏิบัติ คือ
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่ม BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) ซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญที่ช่วยในการบำรุงและซ่อมแซมเซลล์ประสาทในสมองจากความเสื่อมต่างๆ
- นอนหลับลึกอย่างเพียงพอ เพราะช่วงเวลาที่นอนหลับ เป็นช่วงที่ร่างกายกำจัดโปรตีนอะไมยรอยด์
- ลดเครียด เพราะความเครียดจะทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่จะทำลายภูมิคุ้มกันในร่างกายและสมอง
- เลือกทานอาหารที่ช่วยบำรุงสมอง มีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า เคอร์คูมิน, โพลีฟีนอล ช่วยปรับสมดุลเซลล์ไมโครเกลียให้กลับสู่ภาวะปกติได้ ส่วนโพรไบโอติกนั้นจะช่วยให้ไมโครเกลียสงบมากขึ้น
3 วัตถุดิบลับช่วยสุขภาพแข็งแรง
นอกจากเรื่องของสารอาหารที่ช่วยในการดูแลไมโครเกลียแล้ว ยังมีอีก 3 วัตถุดิบลับ ที่ช่วยลดการอักเสบของสมองได้อย่างสอดประสานกัน คือ สาหร่ายโอกินาว่าโมซุกุ สาหร่ายเมะคะบุ ซึ่งเป็นสาหร่ายที่ชาวโอกินาว่า ดินแดนแห่งสุขภาพกินกันเป็นประจำ และมีสถิติยืนยันว่าในบริเวณโอกินาว่ามีจำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมต่ำกว่าภูมิภาคอื่นๆ ของญี่ปุ่น และสุดท้ายคือ เห็ดกระดุมบราซิล แต่จะมีคุณสมบัติดีอย่างไร เรามาดูกันทีละประเด็นค่ะ
สาหร่ายโมซุกุ
เป็นสาหร่ายที่อุดมด้วยสารฟูคอยแดนซึ่งเป็นโพลีแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายสีน้ำตาล ที่มีงานวิจัยค้นพบว่าช่วยยับยั้งการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบกับเซลล์ประสาทไมโครเกลียได้ นอกจากนั้นยังมีการทดลองพบอีกว่าการให้สารฟูคอยแดนในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางสมอง สามารถช่วยลดการอักเสบของสมอง ส่งผลต่อความจำได้
สรุปได้ว่าในสาหร่ายโมซุกุ ช่วยในการลดการอักเสบเรื้อรัง รวมถึงช่วยทำให้ไมโครเกลียไม่หลั่งสารที่ทำให้เกิดการอักเสบ
สาหร่ายเมะคะบุ
มีสารฟูโคแซนทิน ซึ่งเป็นแคโรทีนอยด์ในสาหร่ายสีน้ำตาล ช่วยไม่ให้ไมโครเกลียหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ นอกจากนั้นแล้วยังมีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยปกป้องเซลล์จากโปรตีนอะไมลอยด์ อีกทั้งสาหร่ายเมะคะบุยังเป็นหนึ่งในสารสกัดสาหร่ายที่มีข้อมูลด้านการลดความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์มากที่สุด
เห็ดกระดุมบราซิล
เป็นเห็ดที่มีสารสำคัญอย่างเบต้ากลูแคน ซึ่งมีฤทธิ์ในการปรับภูมิคุ้มกัน ช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานอย่างสมดุล ลดการหลั่งสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ นอกจากนั้นแล้วยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งบางชนิด และปรับสมดุลของระบบภูมิคุ้มกันเพื่อลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ
จากคุณสมบัติของ 3 วัตถุดิบ ที่มุ่งเน้นในการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับสมองและร่างกาย รวมถึงช่วยการหลั่งสารอักเสบ นายแพทย์ไดสึเกะ ทะจิคะวะ นำองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาเพิ่มเติม ผ่านสถาบัน วิจัยฟูคอยแดน NPO ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดน อุมิ โนะ ชิซุกุ” ออกสู่ท้องตลาด
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟูคอยแดน อุมิ โนะ ชิซุกุ เลือกใช้ฟูคอยแดนโมเลกุลใหญ่คุณภาพเยี่ยมจากสาหร่ายโมซุกุและสาหร่ายเมะคะบุที่เก็บเกี่ยวสดๆ จากทะเลโอกินาว่าอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อสาหร่ายสดเหล่านี้ผ่านกระบวนการทำความสะอาดแล้วเสร็จ ก็จะเข้าสู่กระบวนการสกัดทันที เพื่อให้คงปริมาณและคุณภาพของฟูคอยแดนไว้ได้มากที่สุด
แต่ถ้าอยากรู้จักฟูคอยแดน ผลิตภัณฑ์ฟูคอยแดน อุมิ โนะ ชิซุกุ ให้มากกว่านี้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
• การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยฟูคอยแดน เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน| NPO Research Institute of Fucoidan (https://fucoidan-life.com/th/acad/basicexperiment/immunity/)
• คุณประโยชน์ที่จะได้จากการทานฟูคอยแดน ผลสัมฤทธิ์-ประสิทธิภาพที่คาดหวัง | NPO Research Institute of Fucoidan (https://fucoidan-life.com/th/acad/basicexperiment/expect/)
ดูแลเรื่องอาหารการกินแล้ว ก็อย่าลืมดูแลเรื่องของไลฟ์สไตล์ การพักผ่อน และการออกกำลังกายด้วยนะคะ เพราะการจะมีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากสมองเสื่อมได้นั้น ต้องควบคู่กันไปในทุกองค์ประกอบนะคะ
ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ที่
Website : ไทย ฟูคอยแดน
Facebook : อุมิ โนะ ชิซุกุ ฟูคอยแดน
Line : https://lin.ee/cG2GHZi
หรือติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่ : 02-261-3484