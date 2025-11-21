Hanada Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกที่เติบโตไปพร้อมสุขภาพคนไทย
Hanada Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกกลางหุบเขา อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยสตรอเบอร์รี่ออร์แกนิก ผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ
คุณพิสมัย รอดสวาสดิ์ ผู้บริหารของฟาร์ม เล่าว่า เนื่องจากสุขภาพไม่ดีจึงตัดสินใจศึกษาวิธีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงอาหารรับประทานทุกวัน
“เมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สักระยะ ก็เห็นผลลัพธ์อันน่าทึ่ง คือ สุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และอาการแพ้ค่อยๆ หายไป สิ่งนี้ทำให้เองจึงทำให้เราเชื่อมั่นว่า การใช้ชีวิตอย่างถูกต้องท่ามกลางธรรมชาติ คือยารักษาชีวิตที่ดีที่สุด”
จากผักสด สู่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ
เมื่อผลผลิตเริ่มมากขึ้น คุณพิสมัยจึงหันมาศึกษาการถนอมอาหาร จากสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนลงมือแปรรูปด้วยตัวเอง
“เราเริ่มจากแบ่งปันผลผลิตให้คุณหมอ พยาบาล และเพื่อนๆ ในกรุงเทพฯ จนได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์โฮมเมดเพื่อสุขภาพ ที่เน้น ปลอดภัย สะอาด และดีต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นออกแบบมาเพื่อคนที่อยากดูแลสุขภาพจริงๆ เช่น สูตรน้ำตาลต่ำ หรือไม่ใส่น้ำตาลเลย เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถรับประทานได้อย่างสบายใจ”
ด้วยความต้องการอาหารสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ทางฟาร์มจึงขยายกิจการ ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับพี่น้องปกาเกอะญอในพื้นที่ ปลูกพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรอินทรีย์เพิ่มเติม พร้อมสร้าง โรงงานแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ตลอดกว่า 12 ปี ฟาร์มแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทุกขั้นตอน โดยเชื่อว่าอาหารจากธรรมชาติแท้ๆ ให้พลังงานที่บริสุทธิ์ เติมวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ฟาร์มยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต โดยขอรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและมีคุณภาพ
บทความอื่นที่น่าสนใจ
อาหาร วัฒนธรรม จิตวิญญาณ สวนศิลป์หนองมน
บ้าน 100 ปี คาเฟ่ & ฟาร์ม ร้านอร่อย ดีต่อสุขภาพ
Kina Kind Cuisine เสิร์ฟความอร่อย แบบไร้เนื้อสัตว์
เมื่อเราลองใช้ เสียงเพลงบำบัด กายสบาย ใจสงบ
ติดตามชีวจิตได้ที่