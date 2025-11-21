39
November 21, 2025
panniry

ยั่งยืนตั้งแต่ดินถึงใจ Hanada Organic Farm

Hanada Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกที่เติบโตไปพร้อมสุขภาพคนไทย

Hanada Organic Farm ฟาร์มออร์แกนิกกลางหุบเขา อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยสตรอเบอร์รี่ออร์แกนิก ผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ

คุณพิสมัย รอดสวาสดิ์ ผู้บริหารของฟาร์ม เล่าว่า เนื่องจากสุขภาพไม่ดีจึงตัดสินใจศึกษาวิธีการปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และนำวัตถุดิบเหล่านั้นมาปรุงอาหารรับประทานทุกวัน

“เมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สักระยะ ก็เห็นผลลัพธ์อันน่าทึ่ง คือ สุขภาพดีขึ้น แข็งแรงขึ้น และอาการแพ้ค่อยๆ หายไป สิ่งนี้ทำให้เองจึงทำให้เราเชื่อมั่นว่า การใช้ชีวิตอย่างถูกต้องท่ามกลางธรรมชาติ คือยารักษาชีวิตที่ดีที่สุด”

Hanada Organic Farm

จากผักสด สู่ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ

เมื่อผลผลิตเริ่มมากขึ้น คุณพิสมัยจึงหันมาศึกษาการถนอมอาหาร จากสถาบันต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนลงมือแปรรูปด้วยตัวเอง

“เราเริ่มจากแบ่งปันผลผลิตให้คุณหมอ พยาบาล และเพื่อนๆ ในกรุงเทพฯ จนได้รับเสียงตอบรับดีเกินคาด ทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างผลิตภัณฑ์โฮมเมดเพื่อสุขภาพ ที่เน้น ปลอดภัย สะอาด และดีต่อร่างกาย ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นออกแบบมาเพื่อคนที่อยากดูแลสุขภาพจริงๆ เช่น สูตรน้ำตาลต่ำ หรือไม่ใส่น้ำตาลเลย เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถรับประทานได้อย่างสบายใจ”

ด้วยความต้องการอาหารสุขภาพที่เพิ่มขึ้น ทางฟาร์มจึงขยายกิจการ ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมกับพี่น้องปกาเกอะญอในพื้นที่ ปลูกพืชผัก ผลไม้ และสมุนไพรอินทรีย์เพิ่มเติม พร้อมสร้าง โรงงานแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพ ที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ตลอดกว่า 12 ปี ฟาร์มแห่งนี้ยังคงยึดมั่นในหลักการไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ ทุกขั้นตอน โดยเชื่อว่าอาหารจากธรรมชาติแท้ๆ ให้พลังงานที่บริสุทธิ์ เติมวิตามินและแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ ฟาร์มยังให้ความสำคัญกับมาตรฐานการผลิต โดยขอรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์ปลอดภัยและมีคุณภาพ

บทความอื่นที่น่าสนใจ

อาหาร วัฒนธรรม จิตวิญญาณ สวนศิลป์หนองมน

บ้าน 100 ปี คาเฟ่ & ฟาร์ม ร้านอร่อย ดีต่อสุขภาพ

Kina Kind Cuisine เสิร์ฟความอร่อย แบบไร้เนื้อสัตว์

เมื่อเราลองใช้ เสียงเพลงบำบัด กายสบาย ใจสงบ

ติดตามชีวจิตได้ที่

Instagram Cheewajitmedia
Facebook นิตยสารชีวจิต

Related

ลำไส้แปรปรวน, โรคลำไส้แปรปรวน, ระบบย่อยอาหาร, ลำไส้

8 วิธี แก้โรค ลำไส้แปรปรวน

ดูแลสุขภาพ / cheewajitmedia
Read More +
รอยช้ำเป็นรอยเขียว

แค่รอยช้ำตามร่างกายก็อาจเป็นสัญญาณบอกโรคร้ายแรงได้

สุขกาย / pant
Read More +
ผลิตภัณฑ์สายเฮล์ตี้

เอาใจสายเฮล์ตี้ ด้วย 4 ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่นำมาเสิร์ฟถึงมือคุณ

สุขกาย / pant
Read More +
ผลข้างเคียง

กินอาหารทดแทน จากผลข้างเคียงของยา

ดูแลสุขภาพ / cheewajitmedia
Read More +

แจก! เมนู อาหารว่าง ดีต่อสุขภาพ กินได้เรื่อยๆ ไม่ทำอ้วนลงพุง

สุขกาย / cheewajitmedia
Read More +
เข่าเสื่อม

3 เทคนิคแก้ เข่าเสื่อม ประหยัดเงินแสน

EXERCISE / Riya
Read More +
ไขมันในเลือดสูง

ชวนเลือกกินอาหาร ให้ไม่ลงเอยด้วย ไขมันในเลือดสูง

HEALTHY FOOD / cheewajitmedia
Read More +
แก่ ผู้สูงอายุ

14 สัญญาณเช็กความแก่มาเยือน

สุขกาย / pant
Read More +
โสด, โสดสุขภาพดี

โสด-แซ่บ-แข็งแรง ห่างไกล 5 โรค

ดูแลสุขภาพ / cheewajitmedia
Read More +

สนใจลงโฆษณากับเว็บไซต์

Tel : 085 661 4629 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
cheewajitmedia@gmail.com

ติดต่อแจ้งปัญหาหรือร้องเรียน

02-422-9999 ต่อ 4180 / (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น)
bdcx@amarin.co.th

© COPYRIGHT 2025 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.