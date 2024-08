อายุยืนได้ แค่ใช้ 4 สุดยอดวิธีexercise

เวลานี้ใคร ๆ ก็รู้แล้วว่า การออกกำลังกาย ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งนำพาไปสู่ความปลอดโปร่งของสมอง หุ่นดี อ่อนเยาว์ และ ช่วยให้ อายุยืนได้

ว่าแต่ การออกกำลังกายแบบไหนที่ให้ผลสูงสุด โดยเฉพาะหากต้องการอายุยืนอย่างมีคุณภาพ จากคำถามนี้ คุณหมอเหมาชิงนิ เจ้าของหนังสือ Secrets of Longevity : Hundreds of Ways to Live to Be 100 แนะนำดังนี้

“ควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 4 – 5 ครั้ง โดยไม่ควรเป็นการออกกำลังกายหนัก เพราะจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บมากกว่าจะเกิดผลดีต่อร่างกาย

“และนี่คือการออกกำลังกาย 4 ประเภทที่มีงานวิจัยรองรับว่า ช่วยให้อายุยืน…”

“ไทชิ” เนิบช้า อ่อนโยน แต่ให้ผลดีมหาศาล

ไทชิ เป็นการออกกำลังกายที่ปรับมาจากท่าทางการต่อสู้แบบจีนในศตวรรษที่ 12 ซึ่งต้องใช้สมาธิ และการกำหนดลมหายใจเป็นหลัก เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย งานวิจัยล่าสุดยืนยันว่า ไทชิช่วยเพิ่มพลังกายอิมมูนซิสเต็ม และช่วยลดความดันโลหิต

“เต้นรำ” สนุกและได้ผลดี

เต้นรำ คือการออกกำลังกายที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงของข้อต่อต่าง ๆ และสมดุลร่างกาย คุณอาจทำเองที่บ้าน หรือเข้าร่วมกิจกรรมเต้นรำกับเพื่อนฝูง มีการศึกษาพบว่าการเต้นซุมบ้าเพียง 1 ชั่วโมง สามารถเผาผลาญพลังงานได้ถึง 500 แคลอรี นอกจากนี้ ยังช่วยให้สมองหลั่งเซโรโทนิน และสารสุขในสมองอีกด้วย

“เดินเร็ว” ปลอดภัย เพิ่มพลัง

การเดินเร็วที่ว่า เป็นการเดินเร็วที่ต้องแกว่งแขนสูง และก้าวเท้าให้อยู๋ในแนวตรง แบบที่ฝรั่งเรียกว่า Brisk walk ซึ่งจะช่วยบำรุงหัวใจ เพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญ เพิ่มพลังกาย และอิมมูนซิสเต็ม

เดินแบบนี้ บอกเลย ป่วยยาก ต้องการมีอายุยืนขึ้นไปอีกกี่ปี ลองดูตามตารางได้เลยว่าจะต้องเดินสัปดาห์ละกี่นาที

หากท่านมีดัชนีมวลกายเกิน 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร และไม่ออกกําลังกายหรือขยับเขยื้อนร่างกายน้อยมาก อายุท่านจะสั้นลง 7 ปี แต่ถ้าเริ่มออกเดินวันละนิดจนในที่สุดได้ตามเป้าหมายคือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที ก็จะเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาตัวเองออกไปถึง 3 ปี เมื่อถึงตอนนั้น หากน้ำหนักลดลงไปอีก ชะตาท่านจะไม่ขาดก่อนกําหนดเป็นแน่

“โยคะ” ช่วยสมดุลกายใจ และจิตวิญญาณ

เพราะการออกกำลังกายแบบโยคะ เน้นที่ลมหายใต ซึ่งไม่ได้แค่ช่วยให้การไหลเวียนออกซิเจน และโลหิตดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยผ่อนคลายความเครียด และสร้างความสงบเย็นภายในจิตใจอีกด้วย นอกจากนี้ โยคะยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นของร่างกาย พร้อมทั้งเยียวยาโรคเรื้อรังอย่างไม่เกรน และข้ออักเสบ

เห็นประโยชน์มหาศาลจากการออกกำลังง่าย ๆ เหล่านี้แล้ว ปฎิบัติด่วน

ยิ่งถ้าปรับการกินเป็นอาหารชีวจิตด้วยแล้ว อายุยืน อ่อนเยาว์ แข็งแรงอยู่แค่เอื้อมค่ะ

Did you know ? ชีวิตใกล้ชิดสมุนไพร ช่วยอายุยืน

หากต้องการหุ่นดี อ่อนเยาว์ และอายุยืน พร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี คุณหมอเหมาชิง นิ แนะนำให้เลือกสมุนไพร มาใช้ในชีวิตประจำวันบ้าง ทั้งอาหารการกินที่ควรประกอบด้วยพืชผักสมุนไพรแบบกินสด หรือปรุงเป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในการอุปโภค รวมไปถึงการใช้ยาสมุนไพรในการบำบัดโรค และอาการผิดปกติที่ไม่ซับซ้อน

ชีวจิต Tip ถั่วมหัศจรรย์ ยิ่งกินยิ่งอายุยืน

อัลมอนด์

อัลมอนด์ให้พลังงานเพียง 160 แคลอรี่ต่อ 1 เสิร์ฟ ประกอบไปด้วยโปรตีน 6 กรัม และใยอาหาร 4 กรัม จัดว่ามากเป็นอันดับต้นๆ ของพืชตระกูลถั่ว ทั้งยังเป็นแหล่งรวมวิตามินอี ทองแดง แมกนีเซียม และมีแคลเซียมสูงถึง 75 มิลลิกรัมต่อปริมาณ 1 ออนซ์

มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนัก เป็นโรคหัวใจ หรือกำลังเป็นโรคเบาหวาน และจากวารสารของ The American College of Nutrition ระบุว่า การกินอัลมอนด์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคเบาหวานได้อีกด้วย

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

เป็นถั่วที่ให้พลังงาน 160 แคลอรี่ต่อ 1 เสิร์ฟ มีโปรตีน 4 กรัม และมีไขมันไม่อิ่มตัวสูง เช่นเดียวกับถั่วอื่นๆ เม็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นแหล่งอุดมสารอาหารมากมาย อย่างทองแดง แมกนีเซียม ทั้งยังช่วยลำเลียงธาตุเหล็กได้ดีเยี่ยม

จากงานวิจัยในวารสารการแพทย์ของ The New England พบว่า การบริโภคเม็ดมะม่วงหิมพานต์นั้นมีความเชื่อมโยงกับการชะลอวัยในมนุษย์อีกด้วย

แมคคาเดเมีย

เป็นถั่วอีกหนึ่งชนิดที่มักไปปรากฏในเมนูของหวาน แต่ก็เป็นส่วนผสมที่มีประโยชน์นะ เพราะให้พลังงานประมาณ 200 แคลอรี่ต่อ 1 เสิร์ฟ และยังอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว รวมไปถึงไทอามินและแมงกานีส

จากการศึกษามากมายพบว่าแมคคาเดเมียยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงด้วย

นี่ล่ะ ตัวช่วยอายุยืนที่หาได้ตามท้องตลาด กินง่าย ประยุกต์ได้หลายเมนู เพียงกิน ถั่ว วันละ 1 กำมือก็ช่วยชะลอวัย ไกลโรคชัวร์

