อาการไตอ่อนแอ ดูแลยังไง
ตามความเข้าใจของคนทั่วไป การกินเค็มย่อมทำให้เกิดโรคไตตามมาได้ เช่นเดียวกับแพทย์แผนจีนที่ไม่แนะนำให้กินอาหารรสเค็ม เพราะทำให้เกิด อาการไตอ่อนแอ มาดูที่แพทย์จีนนภษร แสงศิวะฤทธิ์ แนะนำกันเลยค่ะ
เช็กลิสต์อาการไตอ่อนแอ
ไตอ่อนแอ มีอาการอย่างไร ลองมาดูเช็กลิสต์อาการเบื้องต้นกันก่อนดีไหมคะ ดังนี้
- ปวดเอว เมื่อยหลังบ่อยๆ
- ปัสสาวะบ่อย
- กลั้นปัสสาวะไม่อยู่
- เมื่อยขา ปวดส้นเท้า
- หูอื้อ มีเสียงในหู
- สมรรถภาพทางเพศลดลง
อาการเหล่านี้คืออาการทั่วไปที่บ่งบอกว่าคุณมีภาวะไตอ่อนแอ แต่เมื่อเจาะลึกลงไป เราสามารถแบ่งภาวะโรคของไตออกได้เป็น 3 ภาวะ คือ
1.ไตหยินพร่อง จะมีอาการคอแห้ง ร้อนใน ถ่ายแข็ง ท้องผูก เหงื่อออกมาก
2.ไตหยางพร่อง จะมีอาการกลัวหนาว ปัสสาวะบ่อย มือเย็น-เท้าเย็น ถ่ายเหลว
3.ไตชี่พร่อง อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ปวดเอว เมื่อยหลัง ปวดส้นเท้า สมรรถภาพทางเพศลดลง
เมื่อแพทย์จีนวินิจฉัยว่ามีภาวะโรคแบบไหนแล้ว ก็จะสามารถให้การรักษาได้อย่างถูกต้อง
ดูแลตัวเองอย่างไร
สำหรับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆ เมื่อพบว่าตัวเองมีภาวะไตอ่อนแอจากเช็กลิสต์แล้ว นั่นคือการกินอาหารที่ช่วยบำรุงไต ซึ่งมีอยู่หลายชนิด แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่
ผักผลไม้ เช่น กุยช่าย เห็ดหูหนูดำ สาหร่าย ซานเย่า เก๋ากี้ มัลเบอร์รี่
ธัญพืชและถั่ว เช่น งาดำ ถั่วดำ วอลนัท เกาลัด ข้าวเหนียวดำ ข้าวฟ่าง
เนื้อสัตว์ เช่น ปลิงทะเล ปลากะพง
เกี่ยวกับผู้เขียน : แพทย์จีนนภษร แสงศิวะฤทธิ์
จบการศึกษาปริญญาโทสาขาการฝังเข็มรมยาและทุยหนาจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน (มหาบัณฑิตดีเด่น) ปี ค.ศ. 2014 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมกระเกียรติ
บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ
เทคนิคดูแลไต ขับพิษไต ที่ใครๆ ก็ทำได้เอง ป้องกันโรคถามหา
เปิดคัมภีร์สุขภาพ “กินฟื้นพลังไต”
ทำไมกิน “น้ำตาล” มากๆ ก็ทำให้เป็นโรคไตได้ คำอธิบายของ เบาหวานลงไต
กิน อาหารตามสั่ง อย่างไร ไม่เสี่ยงโรคไต โรคความดัน โรคเบาหวาน
เป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ทั้งๆที่ชอบกินผัก
ติดตามชีวจิตได้ที่