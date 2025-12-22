ใครกำลังกลุ้มอก กลุ้มใจเรื่องน้ำหนัก อยากควบคุมน้ำหนักให้ได้ดั่งใจ วันนี้มีตาราง เมนูอาหารลดน้ำหนัก ภายใน 1 เดือน มาแจกให้แบบฟรีๆไปเลย
แล้วยังแถมสูตรแกงส้มผักรวม เมนูอาหารลดน้ำหนัก ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ แถมให้ด้วยน้า เอ้า!! โหลดตารางเก็บไว้เลยค่า
แจกสูตรตาราง เมนูอาหารลดน้ำหนัก ใน 1 เดือน
เป็นอย่างไรกันบ้างคะ จัดเต็มไปเลยใช่ไหมคะ กับตารางเมนูอาหารลดน้ำหนัก ได้ตารางแล้วก็อย่าลืมไปลองทานอาหารตามตารางกันด้วยน้า
แจกสูตร แกงส้มผักรวม เมนูควบคุมน้ำหนัก
ขั้นตอนการทำ แกงส้มผักรวม
♦ ส่วนผสม (สำหรับ 2-3 ที่)
|กุ้งสดขนาดใหญ่แกะเปลือกผ่าหลัง ชักเส้นดำออก
|10 ตัว
|กะหล่ำปลีหั่นชิ้นพอคำ
|1 ถ้วย
|ถั่วฝักยาวหั่นท่อน
|½ ถ้วย
|หัวไช้เท้าหั่นชิ้นพอคำ
|1 ถ้วย
|ผักกาดขาวหั่นชิ้นพอคำ
|1 ถ้วย
|เนื้อกุ้งต้มสุกบดละเอียด
|¼ ถ้วย
|น้ำพริกแกงส้ม
|¼ ถ้วย
|น้ำตาลปี๊บ
|2 ช้อนโต๊ะ
|น้ำมะขามเปียก
|¼ ถ้วย
|น้ำปลา
|4 ช้อนโต๊ะ
|น้ำมะนาว
|2 ช้อนโต๊ะ
|น้ำเปล่า
|3 ถ้วย
♦ วิธีทำ แกงส้มผักรวม
- โขลกน้ำพริกแกงส้มกับเนื้อกุ้งต้มสุกให้เป็นเนื้อเดียวกัน พักไว้
- ละลายน้ำพริกแกงที่เตรียมไว้ในข้อแรกกับน้ำ แล้วยกขึ้นตั้งไฟให้เดือด
- ใส่หัวไช้เท้าลงต้มจนสุก จากนั้นใส่กุ้งสด ตามด้วยกะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว และผักกาดขาว ต้มจนผักสุก
- ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียก น้ำปลา ยกลง แล้วเติมน้ำมะนาว คนให้เข้ากัน ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้ทันที
ข้อมูลสูตรจาก : เมนูอร่อย สุขภาพดี
สำนักพิมพ์ Amarin Cuisine
