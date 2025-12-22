37690
December 22, 2025
มาแล้ว! แจกสูตรตาราง เมนูอาหารลดน้ำหนัก ใน 1 เดือน อยากสวย สุขภาพดี คลิกเลย! – A Cuisine

ใครกำลังกลุ้มอก กลุ้มใจเรื่องน้ำหนัก อยากควบคุมน้ำหนักให้ได้ดั่งใจ วันนี้มีตาราง เมนูอาหารลดน้ำหนัก ภายใน 1 เดือน มาแจกให้แบบฟรีๆไปเลย

แล้วยังแถมสูตรแกงส้มผักรวม เมนูอาหารลดน้ำหนัก ที่ช่วยควบคุมน้ำหนักได้ แถมให้ด้วยน้า เอ้า!! โหลดตารางเก็บไว้เลยค่า

แจกสูตรตาราง เมนูอาหารลดน้ำหนัก ใน 1 เดือน

เมนูอาหารลดน้ำหนัก
ตารางอาหารลดน้ำหนัก week 1
เมนูอาหารลดน้ำหนัก
ตารางอาหารลดน้ำหนัก week 2
เมนูอาหารลดน้ำหนัก
เมนูอาหารลดน้ำหนัก week 3
เมนูอาหารลดน้ำหนัก
ตารางลดน้ำหนัก week 4

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ จัดเต็มไปเลยใช่ไหมคะ กับตารางเมนูอาหารลดน้ำหนัก ได้ตารางแล้วก็อย่าลืมไปลองทานอาหารตามตารางกันด้วยน้า

แจกสูตร แกงส้มผักรวม เมนูควบคุมน้ำหนัก

ขั้นตอนการทำ แกงส้มผักรวม

ส่วนผสม (สำหรับ 2-3 ที่)

กุ้งสดขนาดใหญ่แกะเปลือกผ่าหลัง ชักเส้นดำออก10 ตัว
กะหล่ำปลีหั่นชิ้นพอคำ1 ถ้วย
ถั่วฝักยาวหั่นท่อน½  ถ้วย
หัวไช้เท้าหั่นชิ้นพอคำ1 ถ้วย
ผักกาดขาวหั่นชิ้นพอคำ1 ถ้วย
เนื้อกุ้งต้มสุกบดละเอียด¼  ถ้วย
น้ำพริกแกงส้ม¼ ถ้วย
น้ำตาลปี๊บ2 ช้อนโต๊ะ
น้ำมะขามเปียก¼  ถ้วย
น้ำปลา4 ช้อนโต๊ะ
น้ำมะนาว2 ช้อนโต๊ะ
น้ำเปล่า3 ถ้วย

♦ วิธีทำ แกงส้มผักรวม

  1. โขลกน้ำพริกแกงส้มกับเนื้อกุ้งต้มสุกให้เป็นเนื้อเดียวกัน พักไว้
  2. ละลายน้ำพริกแกงที่เตรียมไว้ในข้อแรกกับน้ำ แล้วยกขึ้นตั้งไฟให้เดือด
  3. ใส่หัวไช้เท้าลงต้มจนสุก จากนั้นใส่กุ้งสด ตามด้วยกะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว และผักกาดขาว ต้มจนผักสุก
  4. ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ น้ำมะขามเปียก น้ำปลา ยกลง แล้วเติมน้ำมะนาว คนให้เข้ากัน ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟได้ทันที

ข้อมูลสูตรจาก : เมนูอร่อย สุขภาพดี
สำนักพิมพ์ Amarin Cuisine 

