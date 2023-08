เรียนรู้วิธีการทำงาน เพื่อให้ถึงผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

SHARE ON

ใครๆ ก็คงอยากทำงานให้เสร็จทันเวลา ยิ่งไปกว่านั้นงานที่เสร็จต้องเป็นงานที่มีคุณภาพตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ แต่จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยให้เราก้าวไปถึงผลลัพธ์หรือจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าไว้ มาหาคำตอบไปพร้อมกัน

Growth Mindset ที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ Carol S. Dweck นักจิตวิทยาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Stanford University ได้ศึกษาการพัฒนาตนเองและเขียนหนังสือชื่อ Mindset: The New Psychology of Success ในปี ค.ศ.2006 ได้อธิบายถึงเรื่อง Growth Mindset

ก้าวแรกของการสร้าง Growth Mindset คือการเตรียมตัว ค้นคว้าหาข้อมูลเป็นอย่างดี ก่อนที่จะลงมีทำอะไรใหม่ๆ หรือก่อนที่จะเริ่มโปรเจคงานใหม่ทุกครั้ง ถึงแม้ว่าสิ่งนี้อาจไม่ใช่ตัวบ่งบอกถึงผลลัพธ์ หรือไม่ได้การันตีว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาด แต่การเตรียมตัว การหาข้อมูลจะช่วยลดอัตราความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้น้อยลง

ซึ่งการมี Growth Mindset ที่ดีในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่า จะไม่เกิดข้อผิดพลาดในงาน หรือเป็นเพียงแค่คาดหวังผลลัพธ์ในทางด้านดีอย่างเดียว แต่หมายถึงการตั้งใจฝึกฝน และเรียนรู้ที่จะนำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาปรับปรุง และต่อยอดในเรื่องการทำงานต่อไป

รู้จัก “ตัวเอง” ให้มากขึ้น

ก่อนจะทำงานทุกชิ้นให้ถึงผลลัพธ์ เราควรจะรู้จักการตัวเอง เพื่อประเมินความสามารถของตัวเองให้ถูก อย่างเช่น เราได้รับงานมาหนึ่งชิ้น ก่อนอื่นต้องประเมินว่างานมีความยากง่ายแค่ไหน ใช้เวลาแค่ไหนในการทำ แล้วค่อยดำเนินการไปตามแผน หากไม่กำหนดระยะเวลา และคิดแต่จะให้งานเสร็จไว สุดท้ายแล้วถ้างานเสร็จไม่ทัน ผลลัพธ์ที่ตามมาคงหนีไม่พ้นความเครียด ยังไม่รวมถึงที่จะทำให้งานอื่นๆ มีความล่าช้าลงไปอีก

นอกจากนี้ควรรู้เป้าหมายว่าเราทำสิ่งนั้นไปเพื่ออะไร ทำงานชิ้นนี้ไปเพื่อใคร ตอบโจทย์กับอะไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้เราเกิดแรงจูงใจในการทำงาน และสร้างสรรค์ผลงงานออกมาได้ดี ที่สำคัญเราจะได้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ให้สำเร็จอีกด้วย

สุดท้ายแล้ว คือการรู้จักพัก และรู้จักลิมิตของตัวเอง การที่เราหักโหมงาน โดยไม่รู้จักลิมิตของตัวเอง นอกจากจะทำให้เรารู้สึกเครียดแล้ว ยังทำให้ประสิทธิภาพที่มีของงานลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพนั่นเอง

ควรมีภาวะผู้นำอยู่ในตัวเสมอ

Nick Papadopoulos รองประธานฝ่ายขายบริษัท CultureIQ และคอลัมนิสต์ประจำเว็บไซต์ Entrepreneur Asia Pacific ได้บอกว่าจากประสบการณ์ของตัวเขาเองที่เคยเป็นผู้บริหาร และเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆ บริษัท พบว่ากลุ่มบริษัทที่จะประสบความสำเร็จ มีแนวคิดเหมือนกันคือให้พนักงานฝึกการมีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เพียงแค่ระดับผู้บริหารเท่านั้น แต่เป็นพนักงานทุกคนที่อยู่ในบริษัทนั้น

สำหรับแนวคิดนี้ เขาให้เหตุผลเพิ่มเติมว่า ถ้าคนเรามีภาวะผู้นำอยู่ในตัว คนนั้นจะสามารถพาตัวเองไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ ไม่เพียงเฉพาะแค่เรื่องการใช้ชีวิต แต่ยังรวมไปถึงเรื่องวิธีการทำงาน นอกจากนี้คนๆ นั้นจะมีการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ถึงผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

นอกจากนี้การมีภาวะผู้นำ ยังทำให้เราได้ฝึกทักษะการทำงานอีกหลายอย่างเช่น การตั้งคำถามต่องานที่เกิดขึ้น การคิดวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆ รวมถึงฝึกทักษะการสังเกตให้มากขึ้น รวมไปถึงการพรีเซนงาน กล้าจะเสนอไอเดีย และกล้าจะพูดคุยในเรื่องข้อผิดพลาดในเนื้องานมากขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงพื้นฐาน หรือวิธีการทำงานเริ่มต้นเพื่อให้เราเข้าถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ลงนำข้อมูลที่เราให้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในงานที่ทำ แล้วจะเห็นที่ถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ที่มา : thaihealthacademy

