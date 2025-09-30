เจาะลึก 5 นิทรรศการ SX 2025 เพื่อเรา เพื่อโลก

หากพูดถึงความยั่งยืนของโลกใบนี้ หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัว คนตัวเล็กๆ อย่างเรา จะทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกได้ขนาดนั้นเลยหรอ แอดเลยอยากจะชวนทุกคนมาเที่ยวงาน SX 2025 หรือ Sustainability Expo 2025 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ งานที่จะทำให้รู้ว่า เราได้รับความรักจากโลกมากมายขนาดไหน และคนตัวเล็กๆ อย่างเรา ทำอะไรเพื่อโลกได้บ้าง ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องเล็กๆ ใกล้ตัว ที่ใครก็ทำได้
งาน Sustainability Expo 2025 ( SX 2025 ) เป็นมหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (“Sufficiency for Sustainability”) ปีนี้มุ่งเน้นเรื่อง “การปรับตัว และร่วมมือ เพื่อทางรอดยุคโลกรวน” (ADAPTATION & COLLABORATION) มาเป็นสาระสำคัญในการจัดงาน เพราะทุกการกระทำ นำทางไปสู่อนาคตที่เปี่ยมไปด้วยโอกาส ร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าด้วยความร่วมมือ และนวัตกรรมความยั่งยืนทุกมิติ ผ่านการรวมพลังทุกภาคส่วนที่มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมสร้างการตระหนักรู้สู่คนรุ่นใหม่ ตอกย้ำแนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (Sufficiency for Sustainability)
สำหรับ 5 นิทรรศการหลักจัดขึ้นที่ชั้น G ฮอลล์ 2 และ 3 ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมดีๆ มากมายให้เล่น และได้เรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ และต่อยอดในชีวิตจริง
SEP INSPIRATION
แลนด์มาร์คขนาดใหญ่ของงาน SX 2025 ที่ใครมาก็ห้ามพลาด ต้องเข้าชมให้ได้ กับ Immersive พาเราท่องไปทั่วโลก ด่ำดิ่งสู่ห้วงทะเลลึก และทะยานขึ้นสู่ฟ้ากว้าง พาไปชมว่าโลกรักและมอบของขวัญสุดยิ่งใหญ่เพียงไหนให้กับมนุษย์โลก ก่อนพาไปพบกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่กำลังจะพรากของขวัญสุดพิเศษเหล่านี้ไปจากเรา ไม่ใช่ในอนาคต แต่เป็นปัจจุบันที่หลายสิ่งทะยอยจากไป และจะหายไปมากขึ้น หากเรายังไม่ปรับตัวเพื่อโลก
ตรงนี้ไม่เพียงแค่มอบประสบการณ์เสมือนจริงให้กับเราเท่านั้น แต่สำหรับสายคอนเทนต์แล้ว นึ่คือจุดที่ห้ามพลาด! เพราะถ่ายรูป ถ่ายคลิปออกมา ยังไงก็สวย
BETTER COMMUNITY
เริ่มต้นที่นิทรรศการแรก ที่แสดงให้เห็นถึงพลังชุมชนที่ขับเคลื่อนเมืองใหญ่ให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ในจุดนี้เราจะได้เห็นว่าเครือข่ายเล็กๆ แต่เหนียวแน่น คอยเชื่อมประสานผู้คน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน จนเกิดเป็นบรรยากาศที่เอื้อสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เห็นโครงการต่างๆ มายมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องกับคน และสิ่งแวดล้อม เช่น มูลนิธิกระจกเงา ที่คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีรายได้ จส.100 ที่คอยรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และประสานกับหน่วยงานและผู้คนมากมายเพื่อให้การช่วยเหลือ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้เห็นว่า สองมือเล็กๆ ของเรา เมื่อรวมพลังกันแล้ว ก็สร้างการเปลี่ยนแปลง และพลังที่ยิ่งใหญ่ได้
BETTER LIVING
ทุกวันนี้ทั่วโลกเกิดมหัตภัยขึ้นมากมาย ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยเรา ที่คำว่าภัยพิบัติไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากที่วนมาสร้างการสูญเสีย และความเสียหายขึ้นทุกปี หรือไฟป่า ที่แต่ละปีผ่านไปมีแต่จะยิ่งทวีความรุนแรง ขยายพื้นที่มากยิ่งขึ้น หรือแม้แต่แผ่นดินไหวในระดับที่สร้างความเสียหายและความสูญเสียครั้งใหญ่ ก็เกิดขึ้นมาแล้วในรอบปีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้คือสัญญาณเตือนจากโลกหรือไม่ว่า เราได้ทำร้ายธรรมชาติมากเพียงไหน ทั้งที่ตั้งใจ และทำไปโดยไม่รู้ตัว
BETTER LIVING จะพาทุกคนไปพบประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงโลกแบบสมจริง 4D ที่ว่า หากโลกร้อนขึ้นอีกนิดเราจะรู้สึกยังไง ท่ามกลางควันไฟการหายใจมันแย่และยากขนาดไหน และทั้งหมดมาพร้อมเหตุผลที่ว่าเพราะอะไรจึงเกิดขึ้น เราควรเตรียมตัวป้องกัน และรับมืออย่างไร รวมถึง ควรทำอย่างไรเพื่อไม่ให้โลกไปถึงจุดที่เลวร้ายตรงนั้น
เมื่อดูแลโลกแล้ว ก็ต้องไม่ลืมดูแลสุขภาพ เพราะสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเท่าไหร่ ก็ยิ่งต้องใช้ทรัพยากรในการดูแลมากขึ้นเท่านั้น ในโซนนี้จึงมุ่นเน้นให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพด้วยการลงมือทำ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการ ที่นับได้ว่าเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทย นอกจากนั้นยังมาพร้อมการออกกำลังกาย ซึ่งมีให้เลือกตากมช่วงวัย และอีกหนึ่งไฮไลต์คือเทคโนโลยีทางการแพทย์แบบแม่นยำ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์การดูแลสุขภาพในปัจจุบัน ที่ทำให้เหมาะกับแต่ละตัวบุคคลมากยิ่งขึ้น
BETTER WORLD
ดูแลกาย ดูแลโลกมาแล้ว ก็ต้องไม่ลืมดูแลใจ ด้วยอีกศาสตร์ที่ทำให้โลกใบนี้สวยงามและน่าอยู่ด้วยสีสันและความหลากหลาย ของ ศิลปะ ที่ช่วยจรรโลงโลกของเรา พบกับการถ่ายทอดความสวยงามของธรรมชาติ ผ่านสายตาของศิลปินในหลายๆ แขนง
นอกจาก 5 นิทรรศการที่ห้ามพลาดนี้แล้ว ยังมีอีกโซนเด็ดที่รอให้มาเยือน คือ
- SX FOOD FESTIVAL รวมอาหารนานาชาติจากเชฟชื่อดัง
- SX KIDS ZONE โซนที่เปลี่ยนการเรียนรู้ให้เป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กๆ
- SX MARKETPLACE พบกับผลิตภัณฑ์มากมาย เพื่อความยั่งยืนของโลก และชุมชน
แล้วมาพบเรื่องราวดีๆ เหล่านี้ได้ที่ งาน Sustainability Expo 2025 (SX 2025) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2568