October 05, 2025
“ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” ถอดบทเรียนล้ำค่าจากชีวิตและผลงาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

อมรินทร์กรุ๊ปเปิดตัวซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” ถอดบทเรียนล้ำค่าจากชีวิตและผลงาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อมรินทร์ทีวีพร้อมส่งต่อต้นแบบความดี ตอนแรก ธันวาคมนี้

อมรินทร์กรุ๊ปโดย บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด เปิดตัวซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” ถ่ายทอดเรื่องราวและบทเรียนชีวประวัติของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกชีวิต 7 รอบนักษัตรตั้งแต่วัยเยาว์จวบจนปัจจุบัน จากตัวหนังสือสู่ซีรีส์บนจอโทรทัศน์ที่จะพาผู้ชมซึมซับบรรยากาศย้อนวันวานและสถานที่จริง จำนวน 7 ตอน พร้อมออนแอร์ให้ชมทางช่อง Amarin TV HD ช่อง 34 โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมงานและเสวนา “สรุปบทเรียนผ่านประสบการณ์ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล”

 

บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เล็งเห็นว่าหนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” ชีวประวัติชีวิตจริงของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นหนังสือที่ดีและมีคุณค่า ควรเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับชมผ่านทางโทรทัศน์ ด้วยเนื้อหาที่ชวนให้ติดตามและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม จึงเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำซีรีส์เรื่องนี้ โดยเนื้อหาจะเล่าเรื่องของท่านตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งปัจจุบัน ตลอด 7 รอบนักษัตรตามเรื่องราวในหนังสือ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตมากมายหลากหลายด้าน ที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตให้กับผู้คนในยุคสมัยนี้ได้อย่างน่าสนใจ ผู้ชมจะได้แง่คิดเรื่องการยอมรับความจริงของชีวิต ที่มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้าย ทั้งสุขและทุกข์ ที่หากพิจารณาดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้ว รวมถึงการเลือกใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่ยอมแพ้ เพราะสิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ของชีวิต ไม่เพียงเท่านี้ ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้ถอดบทเรียนอันล้ำค่าและแบบอย่างที่ดี ที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และค้นพบความหมายของคำว่า…ชะตาชีวิต

ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน และร่วมเสวนา “ถอดความคิดและความภาคภูมิใจจาก “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” โดยเหล่าพิธีกรในซีรีส์เรื่องนี้ ประกอบด้วย สุทธิชัย หยุ่น, อุ๋ย – นที เอกวิจิตร, อังคนางค์ ใหม่มงคล และปาณิสรา สุทธิกาญจนวงศ์ ต่อด้วยการเสวนา “สรุปบทเรียนผ่านประสบการณ์ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

ซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ตอน ตามแต่ละรอบนักษัตร ซึ่งแต่ละตอนจะสะท้อนประสบการณ์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตของท่าน รวมถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังอาจไม่เคยทราบมาก่อน ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 รอบนักษัตรที่ 1 (พ.ศ. 2482 – 2494) วัยเยาว์รสหวานปนขม: ช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและปัญหาครอบครัว
ตอนที่ 2 รอบนักษัตรที่ 2 (พ.ศ. 2494 – 2506) เปิดประตูสู่โลกกว้าง: กล่าวถึงช่วงชีวิตวัยเรียนที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากภัยสงคราม
ตอนที่ 3 รอบนักษัตรที่ 3 (พ.ศ. 2506 – 2518) กลับสู่มาตุภูมิ: เริ่มต้นชีวิตการทำงานในประเทศไทยที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานภาคสนาม
ตอนที่ 4 รอบนักษัตรที่ 4 (พ.ศ. 2518 – 2530) รอนแรมในสมรภูมิ: เล่าถึงการทำงานที่ต้องวางแผนรับมือสงครามและปฏิบัติงานในสนามรบ รวมถึงการเริ่มต้นเข้าถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9
ตอนที่ 5 รอบนักษัตรที่ 5 (พ.ศ. 2530 – 2542) ถวายงานด้านการพัฒนา: เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุเมธ เป็นเลขาธิการมูลนิธิ
ตอนที่ 6 รอบนักษัตรที่ 6 (พ.ศ. 2542 – 2554) รางวัลแห่งชีวิต: เป็นช่วงที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง
ตอนที่ 7 รอบนักษัตรที่ 7 (พ.ศ. 2554 – 2566) ฝากไว้ให้สานต่อ: เล่าถึงการเข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานครั้งสุดท้ายและรับพระราชดำรัสว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จนะ”

ซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” พร้อมออนแอร์ตอนแรกธันวาคมนี้ ทางช่อง Amarin TV HD ช่อง 34 และช่องทางออนไลน์ที่ Facebook : Amarin TV และ Youtube : Amarin TV

