อมรินทร์กรุ๊ปเปิดตัวซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” ถอดบทเรียนล้ำค่าจากชีวิตและผลงาน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล อมรินทร์ทีวีพร้อมส่งต่อต้นแบบความดี ตอนแรก ธันวาคมนี้
อมรินทร์กรุ๊ปโดย บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด และบริษัท เอเอ็มอี อิมเมจิเนทีฟ จำกัด เปิดตัวซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” ถ่ายทอดเรื่องราวและบทเรียนชีวประวัติของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา บันทึกชีวิต 7 รอบนักษัตรตั้งแต่วัยเยาว์จวบจนปัจจุบัน จากตัวหนังสือสู่ซีรีส์บนจอโทรทัศน์ที่จะพาผู้ชมซึมซับบรรยากาศย้อนวันวานและสถานที่จริง จำนวน 7 ตอน พร้อมออนแอร์ให้ชมทางช่อง Amarin TV HD ช่อง 34 โดยได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ร่วมงานและเสวนา “สรุปบทเรียนผ่านประสบการณ์ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล”
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด เล็งเห็นว่าหนังสือ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” ชีวประวัติชีวิตจริงของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นหนังสือที่ดีและมีคุณค่า ควรเผยแพร่ให้ผู้ชมได้รับชมผ่านทางโทรทัศน์ ด้วยเนื้อหาที่ชวนให้ติดตามและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชม จึงเป็นจุดเริ่มต้นและแรงบันดาลใจในการทำซีรีส์เรื่องนี้ โดยเนื้อหาจะเล่าเรื่องของท่านตั้งแต่วัยเยาว์จนกระทั่งปัจจุบัน ตลอด 7 รอบนักษัตรตามเรื่องราวในหนังสือ ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตมากมายหลากหลายด้าน ที่เป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตให้กับผู้คนในยุคสมัยนี้ได้อย่างน่าสนใจ ผู้ชมจะได้แง่คิดเรื่องการยอมรับความจริงของชีวิต ที่มีทั้งช่วงเวลาที่ดีและร้าย ทั้งสุขและทุกข์ ที่หากพิจารณาดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นถูกกำหนดเอาไว้แล้ว รวมถึงการเลือกใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และไม่ยอมแพ้ เพราะสิ่งสำคัญคือการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในทุกสถานการณ์ของชีวิต ไม่เพียงเท่านี้ ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้ถอดบทเรียนอันล้ำค่าและแบบอย่างที่ดี ที่จะส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และค้นพบความหมายของคำว่า…ชะตาชีวิต
ภายในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน และร่วมเสวนา “ถอดความคิดและความภาคภูมิใจจาก “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” โดยเหล่าพิธีกรในซีรีส์เรื่องนี้ ประกอบด้วย สุทธิชัย หยุ่น, อุ๋ย – นที เอกวิจิตร, อังคนางค์ ใหม่มงคล และปาณิสรา สุทธิกาญจนวงศ์ ต่อด้วยการเสวนา “สรุปบทเรียนผ่านประสบการณ์ของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล” โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
ซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” แบ่งเนื้อหาออกเป็น 7 ตอน ตามแต่ละรอบนักษัตร ซึ่งแต่ละตอนจะสะท้อนประสบการณ์และเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตของท่าน รวมถึงบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการถวายงานรับใช้ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังอาจไม่เคยทราบมาก่อน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 รอบนักษัตรที่ 1 (พ.ศ. 2482 – 2494) วัยเยาว์รสหวานปนขม: ช่วงชีวิตในวัยเด็กที่ต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยและปัญหาครอบครัว
ตอนที่ 2 รอบนักษัตรที่ 2 (พ.ศ. 2494 – 2506) เปิดประตูสู่โลกกว้าง: กล่าวถึงช่วงชีวิตวัยเรียนที่ต้องเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศเนื่องจากภัยสงคราม
ตอนที่ 3 รอบนักษัตรที่ 3 (พ.ศ. 2506 – 2518) กลับสู่มาตุภูมิ: เริ่มต้นชีวิตการทำงานในประเทศไทยที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานภาคสนาม
ตอนที่ 4 รอบนักษัตรที่ 4 (พ.ศ. 2518 – 2530) รอนแรมในสมรภูมิ: เล่าถึงการทำงานที่ต้องวางแผนรับมือสงครามและปฏิบัติงานในสนามรบ รวมถึงการเริ่มต้นเข้าถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9
ตอนที่ 5 รอบนักษัตรที่ 5 (พ.ศ. 2530 – 2542) ถวายงานด้านการพัฒนา: เป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุเมธ เป็นเลขาธิการมูลนิธิ
ตอนที่ 6 รอบนักษัตรที่ 6 (พ.ศ. 2542 – 2554) รางวัลแห่งชีวิต: เป็นช่วงที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง
ตอนที่ 7 รอบนักษัตรที่ 7 (พ.ศ. 2554 – 2566) ฝากไว้ให้สานต่อ: เล่าถึงการเข้าเฝ้าฯ ถวายรายงานครั้งสุดท้ายและรับพระราชดำรัสว่า “สุเมธ งานยังไม่เสร็จนะ”
ซีรีส์ “ชีวิตนี้ชะตาลิขิต” พร้อมออนแอร์ตอนแรกธันวาคมนี้ ทางช่อง Amarin TV HD ช่อง 34 และช่องทางออนไลน์ที่ Facebook : Amarin TV และ Youtube : Amarin TV