ชีวจิต x โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ เปิดเส้นทาง 12 ร้านอาหารเพื่อสุขภาพย่านบางรัก ร่วมงาน Bangkok Design Week 2026
คลิกดูรายละเอียดร้านได้ที่แผนที่เลยค่ะ
ชีวจิต ร่วมกับ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ในงาน Bangkok Design Week แนะนำ 12 ร้านอาหารเพื่อสุขภาพย่านบางรัก ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตอักหลากหลายของผู้คนในชุมชนมาอย่างยาวนาน นำเสนอผ่านเส้นทางแผนที่วัฒนธรรม (Cultural Mapping) ให้ผู้ชมจะได้รู้จักบางรักผ่าน รสชาติ ความทรงจำ ประสบการณ์ที่มีชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพผ่านวัฒนธรรมทางอาหารของหลากหลายที่มา เปรียบเป็น “ประตูสู่การสำรวจ” มากกว่าเป็น “ปลายทาง” เพียงอย่างเดียว
12 ร้านอาหารเพื่อสุขภาพย่านบางรัก
Little Dragon Restaurant
โบ๊ยเกี๊ยเจ๊เนี๊ยว
หว่าโถ่ว น้ำขม บางรัก
จี๊หม่าหวู งาดำ
หอมรัญจวน
เผือกระเบิด บ้านบางรัก
เก๋ากลางกรุง
Well Hub
Suananda Vegetarian garden cafe
เฮียแก้ว ซุปตุ๋นยาจีนโบราณ
Yoonique House
REN Café Good
มัทฉะคาเฟ่ที่เน้นบรรยากาศสบายๆ แต่พิถีพิถันและจริงจังในทุกเมนู เพื่อหวังให้ทุกคนที่ได้ลิ้มลองต้องกลับมาดื่มด่ำกับชาอีกหลายๆ ครั้ง ไม่ว่าจะเป็นมัทฉะ หรือโฮจิชา ล้วนต่างก็นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น โดยเลือกใบชาของแต่ละจังหวัด ที่มีรสชาติแตกต่างกันมารังสรรค์ให้ลงตัวเข้ากับแต่ละเมนู ที่มีทั้งเครื่องดื่ม และของหวาน
ไม่เพียงมัทฉะหลากหลายที่มา แต่ด้วยบรรยากาศที่ชวนผ่อนคลาย จึงเหมาะกับวันสบายๆ ที่อยากหาความสงบเพื่อหย่อนใจ ก่อนจะไปดื่มด่ำกับความหลากหลายในย่านบางรัก
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/dPCtowSZyQdbxLCG9
เปิดบริการ : อังคาร – ศุกร์ 08.00 – 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ 09.00 – 18.00
เบอร์โทรศัพท์ : 080-121-2612
Little Dragon Restaurant – ลิตเติ้ล ดราก้อน ติ่มซำและภัตตาคาร
ไม่ต้องบุกไปถึงฮ่องกง เพราะที่บางรักก็มีติ่มซำสไตล์ฮ่องกงแท้ ๆ ให้ได้ลิ้มลอง เริ่มต้นความอร่อยด้วยการใส่ใจเลือกวัตถุดิบสด ๆ ไปจนถึงสรรหาเครื่องปรุงที่ชั้นดี ที่จะผสมผสานทำให้ติ่มซำแต่และจานมีความแตกต่างและลงตัว
นอกจากติ่มซำแล้ว ที่นี่ยังมีเมนูผัดหมี่ฮ่องกงที่เชฟคุมไฟเก่งระดับเซียน จึงทำให้หอมกระทะทุกเส้น เข้มข้นทุกคำ และอย่าลืมซื้อบ๊ะจ่างติดไม้ติดมือก่อนกลับบ้านด้วย เพราะเป็นสูตรเก่าแก่ 80 ปี ที่ได้จากอากง ของดีระดับภัตตาคารในราคาที่เอื้อมถึง
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/xAgidhYEPmbpkbPL9
เปิดบริการ : 10.30 – 22.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 098-556-2082
โบ๊ยเกี๊ยเจ๊เนี๊ยว
อากาศเมืองไทย ย่อมต้องคู่กับของหวานเย็นชื่นใจ และอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำ คือ โบ๊ยเกี๊ยเจ๊เนี๊ยว ตำนานที่อยู่คู่ย่านบางรักมานานกว่า 90 ปี ด้วยสูตรต้นตำรับจากไหหลำ
ของหวานเส้นหนึบที่มีทั้งแบบเส้นกลม และเส้นยาว และที่ไม่ควรพลาดคือเส้นหมี่เหลือง ทานคู่กับเครื่องมากมายให้เลือกกว่า 10 อย่าง ที่สำคัญคือน้ำราดสูตรดั้งเดิม ที่หอมหวานชื่นใจดับร้อนได้ดีทีเดียว
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/7DzWiXFMAJ9P9vxV6
เปิดบริการ : เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 20.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 089-774-9144
หว่าโถ่ว น้ำขม บางรัก
ร้านขายของชำสไตล์จีนกวางตุ้ง สู่ร้านเครื่องดื่มสมุนไพรจีน อายุกว่า 90 ปี ที่มีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอย่าง น้ำขม น้ำใบบัวบก น้ำเก๊กฮวย น้ำรางบัว ช่วยแก้ร้อนใน ลดอาการอักเสบตามหลักแพทย์แผนจีนคอยให้บริการ
และอีกหนึ่งความพิเศษของร้านนี้คือ ยังคงกลิ่นอายวิถีดั้งเดิม เป็นห้องแถวขนาดเล็กแบบคลาสสิก ที่ทุกคนสามารถยืนดื่มน้ำหน้าร้าน หรือจะซื้อใส่ขวดกลับบ้านก็ได้
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/yPQqdKazv8VMn7Ko7
เวลาเปิด-ปิด 08:00 – 20:00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 092-823-6295
จี๊หม่าหวู
ของว่างจากกวางตุ้ง ที่อุดมด้วยสารอาหารแบบล้นเหลือ เพราะทั้งชามคืองาดำคั่วบดละเอียดจนได้เป็นซุปงาดำเนื้อเนียนนุ่มละเอียด พร้อมหอมกลิ่นงาดำอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ข้อสำคัญคือ ไม่หวาน จึงทำให้ชามนี้กลายเป็นของว่างสุขภาพดีแบบเต็มร้อย ด้วยคุณประโยชน์ของงาดำ ที่อุดมด้วยแคลเซียม และวิตามินต่างๆ มากมาย
แต่ถ้าใครไม่ถนัดงาดำ ก็ยังมี ห่งเต๋าโจ๊ก ซุปถั่วแดงที่เนื้อเนียนไม่แพ้กัน หรือสำหรับสายผสม ก็สามารถทานแบบผสมกัน ได้ประโยชน์ x2
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/C2xfRdddYNAcXX3N9
เปิดบริการ : อังคาร – อาทิตย์ 11.30 – 16.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 081-329-3037
หอมรัญจวน อาหารไทย-เวียดนาม
อาหารเวียดนามคุณภาพดีในบรรยากาศสบาย ๆ ที่รวบรวมสุดยอดเมนูเด็ดจากทุกภูมิภาคของเวียดนามเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย เฝอ และบู๊นจ๋า ทุกจานถูกปรับรสให้เหมาะกับลิ้นคนไทย และเสิร์ฟในสไตล์ใหม่ที่ทำให้ทุกคำ กินง่าย ไม่เลอะเทอะ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับอาหารเวียดนามที่เหมาะจะพาทุกคนในครอบครัวมาจอยกัน
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/kjTdWnVLrgLQdd3ZA
เวลาเปิด-ปิด 11:00 – 22:30 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 062-156-6555
เผือกระเบิด บ้านบางรัก
ตำนานเผือกทอดย่านบางรัก ด้วยสูตรของป๊าม๊าจากกวางตุ้ง เนื้อสัมผัสของเผือกที่เนียนนุ่มเคลือบด้านนอกด้วยความกรอบ คือความอร่อยที่การันตีความยาวตั้งแต่ปี พ.ศ 2519 ด้วยรสชาติหวานจากเนื้อเผือก ผนวกกับไส้ด้านในที่ยังคงชุ่มฉ่ำ โดยเฉพาะไส้กะหล่ำปลีเห็ดหอม ที่ได้รสชาติจากผัก และเท็กซ์เจอร์จากเห็ดหอม หรือจะเป็นไส้เผือกหวานก็อร่อยล้ำได้รสเผือกเต็มๆ คำ ความอร่อยนี้ในราคาเพียง 25 บาท เท่านั้น
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/tKWVGhYK73r4y7uE6
เปิดบริการ : จันทร์ – เสาร์ 14.00 – 17.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ 083-235-5166
“เก๋ากลางกรุง” ข้าวต้มปลาตรอกซุง
“เก๋ากลางกรุง” ข้าวต้มปลารสเด็ดแห่งตรอกซุก ตั้งต้นด้วยความพิถีพิถัน เลือกวัตถุดิบชั้นดี ปลาทุกตัวที่ใช้เป็นปลาจากธรรมชาติ เนื้อจึงสะอาด เมือกน้อย ไม่มีกลิ่นคาว หวาน สด นุ่ม เด้ง กินคู่กับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวสูตรลับของครอบครัว อบอุ่นท้อง เหมาะเป็นมื้อเย็นที่อยากแนะนำให้ไปลอง เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับ “ความพอดี” ของอาหาร ไม่ว่าจะขนาดร้าน ปริมาณ และรสชาติที่กลมกล่อม ไม่จัดจ้านเกินไป ร้านเล็ก ๆ กลางเมือง ที่สะท้อนแนวคิดการกินดี อยู่ดี ได้อย่างลงตัว
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/NSowRHKKjZKSrPvX7
เวลาเปิด-ปิด 11:00 – 21:00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 083-514-0995
Well Hub Coffee
คาเฟ่สายวัยรุ่นที่เน้นนั่งสบายๆ เปิดวิวโล่งให้มองเห็นความเป็นไปภายในตรอกซุง ตรอกเล็กๆ ที่คลาสสิกของย่านบางรัก
ส่วนเมนูแนะนำ เป็นเมนูที่นำเครื่องดื่มแก้วคุ้นเคยอย่าง ชามะนาว มาาปรับโฉมใหม่ให้สุขภาพดียิ่งกว่าที่เคย จนกลายเป็น “ชาส้ม” ชาจากใบชาดำสูตรของร้าน ท็อปด้วยน้ำส้มคั้นสดที่เบลด์น้ำส้มจากหลายสายพันธ์เข้าด้วยกัน กลายเป็นเครื่องดื่มที่สร้างรสชาติกลมกล่อมได้โดยไม่ต้องเติมน้ำตาล เหมาะสำหรับรีเฟรชความสดชื่นในวันร้อนๆ
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/advmqMoFkh2DgULm9
เปิดบริการ : จันทร์ – เสาร์ 07.00 – 19.00 น. อาทิตย์ 12.30 – 19.00
เบอร์โทรศัพท์ 080-292-8380
Suananda Vegetarian Garden & Ayurveda
สวนแห่งความสุขที่เสิร์ฟอาหารมังสวิรัติสดใหม่และดีต่อร่างกาย ด้วยวิธีการปรุงตามหลักอายุรเวท (Ayurveda) หรือการแพทย์แผนโบราณของอินเดียที่มีอายุกว่า 3,000-5,000 ปี จึงทำให้ทุกเมนูมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และที่สำคัญครบด้วยรสหวาน เปรี้ยว เค็ม เผ็ด ขม และฝาด อร่อยทุกจาน แถมยังช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายได้เป็นอย่างดี
นอกจากอาหารแล้ว สวนนี้ยังมีคลาสสอนทำอาหาร คลาสเต้นบอลลีวูด และคลาสทำสมาธิอีกด้วย
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/2ngQ4K4cCZMcmWNg6
เวลาเปิด-ปิด 11:00 – 21:30 น. ปิดทุกวันอังคาร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-238-1733
เฮียแก้ว ซุปตุ๋นยาจีนโบราณ
ร้านเล็กๆ อีกหนึ่งหมุดหมายของบางรัก สำหรับคนรักน้ำซุปยาจีน กับร้าน “เฮียแก้ว ซุปตุ๋นยาจีน” ที่กลายเป็นตำนานของตลาดละลายทรัยพ์ ที่อยู่คู่กันมายาวนานกว่า 30 จีน ด้วยความหลากหลายของน้ำซุป ถึง 15 น้ำซุป เช่น ซุปเยื่อไผ่ ต้มซุปผักกาดดอง ซุปดอกไม้จีน หรือแม้แต่ซุปที่หาทานได้ยาก อย่าง ซุปไชเท้าตุ๋นยาจีนใส่ปลาหมึกแห้ง ที่ให้รสชาติที่กลมกล่อม หวานเค็มจากวัตถุดิบ ทำให้ถูกใจใครต่อใครที่แวะเวียนผ่านมา
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/CRCSst2yT2B4gHPS6
เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ 06.00 – 13.30
เบอร์โทรศัพท์ 081-643-9526
Yoonique House
จะดีแค่ไหนถ้าสกินแคร์ไม่ได้มาในรูปแบบครีมกระปุก แต่เป็นจานอาหารสุขภาพแสนอร่อย ที่กินได้ทุกมื้อ ทุกวัน
Yoonique House คาเฟ่อาหารและไลฟ์สไตล์แนว K-BEAUTY และ WELLNESS เอาใจคนรักสุขภาพด้วยประโยชน์ที่หลากหลากในทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็น Green Goddess Salad สลัดผักเนื้อสัมผัสกรุบกรอบเด่นด้านสารต้านอนุมูลอิสระ และอีกเมนูต้องลอง อย่าง Tomato Kimchi กิมจิมะเขือเทศเพิ่มความสดชื่นพร้อมด้วยโปรไบโอติก
พิกัด : https://maps.app.goo.gl/ckabJAJgzEv4MrZDA
เวลาเปิด-ปิด จ – ศ 07:00 – 17:00 น. ส – อ 08.00 – 18.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ : 082-162-2130
พบกับความอร่อยจากย่านบางรัก และงาน “Bangkok Design Week” เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ
29 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2569