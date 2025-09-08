การจะมีสุขภาพที่ดีได้ ไม่ใช่แค่การทำชั่วประเดี๋ยว ประด๋าว แต่ต้องการความสม่ำเสมอ รวมถึงการดูแลอย่างองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นการกิน การพักผ่อน รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน วันนี้แอดชวนมาส่อง 2 ไลฟสไตล์สุขภาพดี จาก คุณอรชุมา ดุรงค์เดช ตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ ที่ทั้งสวมบทบาทผู้บริหารสาว พร้อมทั้งการเป็นคุณแม่ของลูก และ คุณอรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ดาราที่เราคุ้นหน้าคุ้นตามานาน แต่มีข่าวที่ชวนให้ตกใจกับการเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งทั้ง 2 ท่านจะมี เคล็ดลับดูแลสุขภาพ อย่างไร วันนี้แอดจะชวนไปดูกันค่ะ
Good Health & Well-being อยู่ดี กินดี อย่างลึกซึ้งและประณีต สไตล์ คุณเฟย์ – อรชุมา ดุรงค์เดช
Good Health & Well-being คือ 1 ใน 17 เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งหมายถึงการสร้างสุขภาพดีและสุขภาวะที่ดีของคนทุกวัย และหากขยายความคำว่าสุขภาพ พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 นิยาม “สุขภาพ” ว่าคือ”ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล”
อ่านแล้วรู้สึกว่าหลักการเหล่านี้เข้าถึงยาก จับต้องเป็นรูปธรรมไม่ได้ แต่อยากจะบอกคุณผู้อ่านว่าโลกใบนี้มีมนุษย์หลากหลายวัย หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายสถานะ ดำเนินชีวิตภายใต้แนวคิดนี้อยู่มากบ้าง น้อยบ้างตามจริตของแต่ละคนฉบับนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณเฟย์ – อรชุมา ดรงค์เดช Managing Director แห่ง Iceland Spring Thailand มาคุยเรื่องราวของการอยู่ดีกินดีอย่างลึกซึ้งและประณีต ซึ่งจะทำให้เราทุกคนเข้าใจนิยามของคำว่า Good Health & Wellbeing
ทำไมโลกยุคใหม่ทำให้มนุษย์ ไม่ Good Health & Well-being
คุณเฟย์สะท้อนมุมมองการใช้ชีวิตของคนทุกวันนี้ว่า “วันนี้เราอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) คนเดินทางติดต่อกันง่ายขึ้น ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและตลอดเวลา มีสิ่งเร้ากระทบเราตลอดเวลา ทำให้ชีวิตไม่ได้พักผ่อนเลย คือสิ่งแรกที่เฟย์เห็น รวมถึงอาหารการกิน มีร้านอาหารให้เราทดลองกินเต็มไปหมด น้อยจะได้กินอาหารโฮมคุกมีล น้อยคนที่ไม่กินอาหารแปรรูปขั้นสูง (Ultra-Processed Food) และน้อยคนที่ดื่มน้ำเปล่า ต้องกินเร็วแข่งกับเวลา ยิ่งต้องเดินทางบ่อยเผชิญทั้งเชื้อโรคและมลพิษ ฉะนั้นภูมิคุ้มกันจึงตกล้มป่วยง่าย
“สำหรับเฟย์ Well-being คือการสร้างสุขภาพที่ต้องใส่ใจและให้คุณค่าทุกองค์ประกอบของชีวิต เพื่อให้ชีวิตเกิดความบาลานซ์”
ไลฟ์สไตล์…สร้างสุขภาพกายแข็งแรง
คุณเฟย์เผย เคล็ดลับดูแลสุขภาพ ที่ทำเป็นประจำซึ่งส่งผลต่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนว่า “การกินเฟย์จะเลือกอาหารสดใหม่ ไม่กิน Ultra-Processed Food หรืออาหารแปรรูปขั้นสูง และกินให้เสร็จก่อนเวลาห้าหรือหกโมงเย็นเพราะจะเข้านอนตอนสี่ทุ่ม ร่างกายต้องใช้เวลาในการย่อยอาหารหลายชั่วโมง ถ้ากินข้าวเย็นดึกหรือใกล้เวลานอน อาหารจะย่อยไม่ดี ทำให้เกิดภาวะกรดไหลย้อน
“เฟย์ยังให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย แพลนไว้เลยว่าต้องออกกำลังกายวันไหน แบ่งประเภทออกกำลังกายทั้งการสร้างกล้ามเนื้อ การยึดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) และคาร์ดิโอ
“ให้คุณค่ากับการนอนหลับมาก ต้องนอนให้ครบ 8 ชั่วโมง ถ้านอนน้อยกว่า 7 ชั่วโมง สำหรับคนอายุ 45 ขึ้นไปจะไม่ดีต่อสมอง ก่อนนอนเฟย์จะตั้งสติทบทวนกับตัวเองว่าวันนี้มีเรื่องดีๆ อะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้าง ชื่นชมสิ่งดีๆ ที่เราทำมาทั้งวัน สิ่งไม่ดีก็วางไว้ ค่อยแก้ไขในวันพรุ่งนี้ พอตื่นนอนก็ตั้งสติ ให้กำลังใจตัวเองเป็นกระบวนการพูดคุยทางจิตวิญญาณกับตัวเอง
“ใส่ใจเรื่องการดื่มน้ำ จะไม่ปล่อยให้ตัวเองหิว จะดื่มน้ำบ่อยๆ ตลอดทั้งวัน คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าต้องดื่มน้ำวันละ 8 แก้วหรือ 2 ลิตรก็เพียงพอ ซึ่งเป็นแค่เบสิก แต่ถ้าเรากินอาหารรสจัด คือหวาน มัน เค็ม เปรี้ยว ก็ต้องเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม ไม่เช่นนั้นร่างกายจะไม่สมดุล หรือถ้าเป็นคนออกกำลังกายหนัก ก็จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณน้ำดื่มเช่นกัน
“คนที่ดื่มซาและกาแฟควรเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม รวมถึงผู้ที่อยู่ในสภาวะต่างๆ เช่น ผู้หญิงตั้งครรภ์ ให้นมบุตร ได้รับยารักษาโรค ก็ควรเพิ่มปริมาณน้ำดื่ม อย่าปล่อยให้รู้สึกกระหาย เพราะการกระหายน้ำแสดงว่าร่างกายอยู่ในภาวะขาดน้ำแล้ว
“เฟย์จะดื่มน้ำอุณหภูมิห้อง ไม่ดื่มน้ำเย็น เพราะถ้าเป็นน้ำเย็นร่างกายต้องใช้พลังชีวิตในการปรับอุณหภูมิของน้ำเย็นให้มีค่าเท่ากับอุณหภูมิของร่างกายเพื่อที่จะดูดซึมไปสู่อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ดื่มน้ำตอนเช้าก่อนแปรงฟัน โดยเฉพาะน้ำแร่ธรรมชาติที่มีค่าความเป็นด่าง เช่น ไอซ์แลนด์ สบริง มีค่า pH8.88 เฟย์ดื่มมาตลอด”
Healthy Mind จิตใจดี เริ่มที่รู้จักพักผ่อนและฝึกสติ
ร่างกายและจิตใจทำงานสัมพันธ์กัน การพักจริงๆ คือทำให้จิตใจได้ผ่อนคลายให้ถึงที่สุด คุณเฟย์มีวิธีผ่อนคลายที่อยากบอกต่อ “ถ้าร่างกายดี แต่จิตใจพัง ก็อาจเกิดภาวะซึมเศร้าได้ จึงต้องกลับมาดูแลจิตใจด้วย ทุกวันชีวิตต้องเจอปัญหา
ความเครียดเป็นเรื่องปกติ เฟย์ต้องตั้งสติตลอดเวลา เพราะไม่อยากสาดอารมณ์กับคนรอบข้าง ทุกครั้งที่โกรธ หรืออารมณ์ไม่ดี ร่างกายจะผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ ที่สำคัญร่างกายต้องใช้เวลาขับฮอร์โมนเครียดชนิดนี้ 8 ชั่วโมง ถ้าวันหนึ่งเรkโกรธ 3 ครั้ง เท่ากับต้องใช้เวลาในการขับฮอร์โมนเครียด 24 ชั่วโมง ซึ่งร่างกายขับไม่ทันจะกลายเป็นพิษสะสม ดังนั้นการฝึกสมาธิ (Meditation) จึงเป็นเรื่องดีต่อจิตใจ”
“สมาธิสำหรับเฟย์ไม่ใช่ให้ทุกคนมานั่งสมาธิเท่านั้น ถ้าทำในรูปแบบนั้นได้ เฟย์ก็อยากทำ แต่ด้วยอยู่ในสังคมที่ต้องใช้ชีวิตการทำงาน เราก็ฝึกการหายใจ การไม่ต้องคิด จะทำให้สมองได้พัก และการฝึกรับรู้อารมณ์ตัวเอง เฟย์ฝึกบ่อยๆจนใช้ฝึกกับลูกอายุ 5 ขวบทุกครั้งที่เขามีอารมณ์ไม่ได้ดั่งใจ เฟย์จะนั่งหลับตาหายใจเข้า หายใจออก 10 – 15 นาที และสอนเขาด้วยว่า หนูรู้ใช่ไหมว่าอะไรที่ฆ่าความโกรธ และวิธีไหนที่หนูต้องทำ’ เขาก็ตอบว่า “หายใจเข้า หายใจออก นับ
1-10′ แต่ถ้านับแล้วไม่หาย ให้นับ 1-50 พอเขานับถึง 50 อารมณ์โกรธก็หายไป แล้วเฟย์ก็มาคุยกับลูกต่อว่า ทำไมจึงมีอารมณ์โกรธ และลูกก็จะรู้ว่าสิ่งที่ฆ่าความโกรธก็คือความเมตตา
“เฟย์สอนให้ลูกเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมักมีสิ่งตรงข้ามเสมอ แต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่อยู่ตรงข้ามไม่ดีเสมอไป สิ่งที่พยายามสอนลูกคือฝึกให้สังเกตอารมณ์ตัวเอง สุข เศร้า เหงา โกรธ เรื่องนี้สำคัญมาก ไม่ต้องกดอารมณ์นั้น เพราะถ้าเก็บไว้ วันหนึ่งอาจระเบิดออกมา เสียใจ ร้องไห้เป็นเรื่องปกติ แต่ต้องรู้ว่าร้องเพราะอะไร เรื่องอะไร เพราะเป้าหมายในการเลี้ยงลูกของเฟย์คือต้องการให้เขาใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุข ต้องรู้จักรับมือกับ ความทุกข์ถึงแม้ไม่มีเฟย์อยู่ด้วย
“อีกสิ่งที่เฟย์สอนลูกคือการเป็นผู้ให้และเป็นผู้รับทั้งจากสิ่งที่เฟย์ทำคือการทำบุญ การช่วยเหลือสังคม เฟย์อยากให้ลูกได้เรียนรู้จากเรา”
ใช้ชีวิตด้วยสติปัญญา และการลงมือทำ
ด้วยภาระหน้าที่ทั้งผู้บริหาร นักกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และคุณแม่ของลูกน้อยทั้งสอง อะไรทำให้คุณเฟย์สามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างลงตัว
“เฟย์คิดว่าเราไม่สามารถรอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทำได้ ถ้าตั้งใจจะทำอะไรจะลงมือทำทันที แต่ต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ วันแรกยังไม่มีอะไรสมบูรณ์หรอก แต่ถ้าวันแรกทำให้ดี ย่อมดีกว่าเดิมแน่นอน และวันหน้าจะเห็นผล
“สมองของเราจะสะสมความสำเร็จเล็กๆน้อยๆไว้โดยที่เราไม่รู้ตัว แล้วจะต่อยอดต่อไปเรื่อยๆ ยกตัวอย่าง เฟย์ตั้งใจว่าจะทำสังฆทานทำบุญทุกเดือน ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะไหวไหม เฟย์เริ่มจากกางปฏิทินวางแผนเลยแล้วทำ หลังจากนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังทำอยู่ทุกเดือน หรือสวดมนต์ไหว้พระทุกวันพระ ตอนนี้ก็ทำได้ทุกครั้ง เนื่องจากสมองใช้เวลา 21 วัน เพื่อปรับ
ความเคยชินให้กลายเป็นนิสัย
“เช่นเดียวกับการทำบุญ ทำโปรเจ็กต์ต่างๆ เพื่อช่วยทุกๆ ปี และส่วนตัวถ้าเราเชื่อในพระพุทธศาสนา การสังคม ทำให้เรามีเป้าหมายว่าต้องลงมือทำ และต้องทำตั้งใจทำสิ่งดี ๆ เป็นพลังหนุนนำให้เราเติบโตทางจิตวิญญาณ และยังดึงดูดพลังดีมาช่วยให้เราได้ทำความดีอย่างที่ตั้งใจ
และทำให้เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต ชีวิตไม่ได้มีความสุขตลอดเวลา มีทุกข์ผ่านเข้ามาด้วยเสมอ และต้องรับให้ได้ ฉะนั้นเวลาเจอทุกข์ก็บอกตัวเองว่ามันก็แค่ทุกข์ แค่นี้เอง ทุกคนต้องพบเจอเหมือนกัน เป็นการเตือนสติ สร้างปัญญา ทำให้เราอยู่กับความทุกข์ได้ดีขึ้น”
เส้นทางน้ำแร่จากประเทศไอซ์แลนด์ สู่เมืองไทย
อย่างที่ทราบกันว่าคุณเฟย์เป็นผู้บริหารแบรนด์ น้ำแร่ธรรมชาติไอซ์แลนด์ สปริง (Iceland Spring) ซึ่งเป็นน้ำดื่มคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากคนรักสุขภาพทั่วโลก
“ที่บ้านเฟย์ทำธุรกิจเกี่ยวกับระบน้ำและเครื่องกรองน้ำ บริษัท Mazuma (Thailand) และพี่ชายซึ่งเป็นภูมิแพ้เดินทางไปดูแหล่งการผลิตน้ำแร่ที่ประเทศไอซ์แลนด์ และมีโอกาสพูดคุยกับชีอีโอของไอซ์แลนด์สปริง ก็เกิดความประทับใจ และหลังจากนั้น 1 ปี ระหว่างที่ดื่มน้ำแร่ธรรมชาติ อาการภูมิแพ้ของพี่ชายก็ดีขึ้น
“คุณพ่อมีไอเดียว่าทำไมไม่นำเข้ามาขาย เผื่อจะได้แชร์ประสบการณ์ของพี่ชายให้คนอื่นๆ ทราบ เขาน่าจะมีโอกาสเข้าถึงน้ำดื่มคุณภาพแบบนี้ เพราะคนไทยปัจจุบันตั้งแต่เจนเอกซ์ วาย ซี ล้วนเป็นโรคภูมิแพ้ชนิดต่างๆ
และโรคเรื้อรัง เช่น ไขมันสูง กรดไหลย้อน อ้วนลงพุง เกิดจากร่างกายไม่สมดุลจากการกินการอยู่
“และพี่ชายเห็นว่าเฟย์รักและสนใจเรื่องสุขภาพ จึงให้เฟย์เป็นผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติไอซ์แลนด์ สปริง ประเทศไทย ที่บ้านจึงส่งเฟย์ไปดูแหล่งน้ำถึงประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งอยู่บริเวณเขตป่าสงวนของเมืองเรคยาวิก ที่ไม่สามารถเข้าไปได้หากไม่ได้รับอนุญาต และบริเวณนี้ทั้งหมดจะมีรั้วล้อมรอบ 3 ชั้นเพื่อป้องกันสัตว์ ทำให้ มั่นใจได้ว่าน้ำที่นี่มีความสะอาดและบริสุทธิ์มากที่สุด
“นอกจากนี้น้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริงยังมีคุณสมบัติพิเศษคือค่าความเป็นด่างธรรมชาติที่สูงถึง pH8.88 เพราะมีต้นกำเนิดจากฝนและหิมะที่ตกลงมาเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อน รวมตัวเป็นธารน้ำแข็งหรือกลาเชียร์ละลายไหลผ่านชั้นหินลาวาพิเศษที่เรียกว่า “Basaltic Lava Rock” โดยใช้เวลาเกือบ 40 ปีในการกรองแบบธรรมชาติ แล้วผุดขึ้นมาเป็นน้ำพุร้อน ค่า pH ที่สูงนี้มีส่วนช่วยปรับสมดุล พร้อมขับกรดเกินออกจากร่างกาย ทั้งที่มาจากอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อ หรือแม้กระทั่งกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวัน สามารถดื่มได้ทุกวัน โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีสารตกค้างในร่างกาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ดื่มวันละ 2 ลิตร อย่างน้อย 4 เดือนจะเห็นความแตกต่างจากภายในสู่ภายนอก”
จากผู้บริหารน้ำแร่ธรรมชาติ สู่ Water Sommelier
ปัจจุบันน้ำแร่ธรรมชาติไอซ์แลนด์ สปริงเป็นที่ยอมรับของคนรักสุขภาพในทุกวงการ ด้วยคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม การสร้างการรับรู้คุณค่าของน้ำแร่ธรรรมชาติอย่างถูกต้อง แต่ถึงอย่างนั้นคุณเฟย์ก็ยังเติมเต็มประสบการณ์ในสายงานสุขภาพ โดยการลงหลักสูตรนักชิมน้ำหรือ Water Sommelier ซึ่งทำให้ความรู้เรื่องน้ำของเธอลึกซึ้งและมีเสน่ห์ยิ่งขึ้น
“สำหรับคอร์ส Water Sommelier มีเนื้อหาที่ลึกมาก เราได้รู้ที่มาของน้ำว่าเป็นอย่างไร มีกี่ประเภท น้ำมีความสำคัญอย่างไรต่อร่างกาย ควรจะดื่มน้ำอย่างไร น้ำมีรสชาติอย่างไร เรียนลึกลงไปถึงโครงสร้างการรับรส ต้องทำความรู้จักกับลิ้น ยกตัวอย่าง ลิ้นของเรามีจุดรับรส หวาน ขม เค็ม เปรี้ยว ลิ้นมีจุดรับรสขมเพื่อป้องกัน ท็อกชิก (Toxic) เช่น สารเคมีหรือสารพิษต่างๆ ซึ่งมักจะมีรสขม ถ้าต่อมรับรสขมทำงานไม่ได้ หากเรากินสีเคมีหรือพลาสติกต่างๆ เข้าไป ร่างกายจะเป็นอันตรายได้
“รสหวานเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายรับรู้ว่าคือสารอาหารแห่งพลังงาน เพราะคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นความหวาน
ที่จะส่งตรงไปเซลล์สมองของเรา ส่วนรสเปรี้ยวจะกระตุ้นการหลั่งน้ำลายเพื่อเร่งกระบวนการย่อย เป็นต้น
“นอกจากนี้ต้องเข้าใจประเภทของน้ำแต่ละชนิดมีสารอะไรบ้าง วิธีการเทสต์น้ำแต่ละชนิดต้องไม่หิว ไม่อิ่ม ต้องไม่สูบบุหรี่ น้ำต้องอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม เพราะถ้าน้ำเย็นก็กระทบต่อการรับรสของลิ้น คอร์สนี้มีรายละเอียดลึกมาก
“เมื่อจบหลักสูตรนี้สามารถไปต่อยอดทำอาชีพ!หลากหลายมาก เช่น ออกแบบเครื่องดื่มให้เหมาะกับอาหาร ควรเสิร์ฟน้ำชนิดไหนเพื่อให้สอดคล้องกับรสชาติอาหาร เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำดื่มสุขภาพ เช่น น้ำเติมวิตามิน น้ำสุขภาพ หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและการดื่มน้ำ”
คุณเฟย์นำหลักสูตร Water Sommelier มาไช้ในชีวิตประจำวันและให้คำแนะนำผู้บริโภคเช่นกัน “เฟย์นำความรู้เกี่ยวกับน้ำมาใช้เพื่อส่งเสริมการดื่มน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง ให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถดื่มได้ทุกวันตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน รวมถึงตามฤดูกาลที่ผันเปลี่ยนไป นอกจากนี้เฟย์ยังได้อยู่ในกลุ่มของ Water Sommelier ทั่วโลก จะมีอัพเดตข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ กันตลอด”
ไอซ์แลนด์ สปริง ให้คุณค่าแก่ชีวิต
คุณเฟย์เล่าถึงความภูมิใจในฐานะคนที่ปลุกปั้นแบรนด์น้ำแร่ธรรมชาติไอซ์แลนด์ สปริง ประเทศไทยว่า “ปกติเฟย์ใส่ใจสุขภาพอยู่แล้ว รักสวยรักงาม ชอบออกกำลังกาย แต่เมื่อศึกษาเรื่องน้ำและสุขภาพอย่างลึกซึ้ง ก็มาปรับใช้ในชีวิตจริง
ผลลัพธ์ที่เกิดกับตัวเอง คือคนชมว่าเราผิวสวย เราก็เพิ่งรู้ว่าผิวเราสวยได้ถึงเบอร์นี้เลย ร่างกาย ของมนุษย์ฉลาดมากนะคะ ผิวเป็นสิ่งสุดท้ายที่ร่างกายให้ความสำคัญ ถ้าระบบภายในผิดปกติ ร่างกายจะซ่อมแชมเป็นอันดับแรก แต่ยังไม่
ซ่อมผิว
“ดังนั้นผู้ที่ผิวสวยเป็นการสะท้อนว่าอวัยวะหรือระบบภายในของเราต้องแข็งแรงก่อน เฟย์จึงดีใจมากที่เราดูแลตัวเองและดื่มน้ำแร่ไอซ์แลนด์สปริงมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ซึ่งสะท้อนผ่านสุขภาพภายในสู่ผิวพรรณภายนอก
“และสมมุติว่าเรามีอายุยืนยาวถึง 100 ปี เฟย์คิดว่าเฟย์จะมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นผู้ป่วยที่อายุยืน เพราะเฟย์เริ่มต้นดูแลตัวเองสะสมไว้ตั้งแต่อายุ 30 ปี และเฟย์ก็ยืนหยัดที่จะแบ่งปันประสบการณ์เหล่านี้ให้ลูกค้าทุกคน
“เฟย์จะดีใจมากเมื่อได้ยินคนกลับมาพูดว่าดื่มน้ำแร่ไอซ์แลนด์ สปริง แล้วอาการภูมิแพ้ของลูกดีขึ้น พ่อแม่ของเด็กดีใจมาก เด็กๆ ก็สามารถใช้ชีวิตของเขา มันเป็นความฟินอยู่ข้างใน ธุรกิจก็ส่วนหนึ่ง แต่การช่วยเหลือคนได้จริงๆ ความรู้สึกนี้อิ่มใจมากกว่า”
อ่านถึงบรรทัดนี้แล้ว ชีวจิตเชื่อว่าคุณผู้อ่านหลายท่านคงเห็นแนวคิดในการใช้ชีวิตตามคอนเซ็ปต์ Good Health & Well-being ของคุณเฟย์แล้วนะคะว่าไม่ใช่แค่รักสุขภาพกายและใจตัวเองเท่านั้น ที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งสมบูรณ์แบบ แต่หมายถึงเมตตา แบ่งปัน และมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้น เริ่มวันนี้เพื่อการกินดี อยู่ดี มีความสุขอย่างลึกซึ้งและประณีตของพวกเราทุกคนค่ะ
