ล้างพิษ 9 วัน ทำได้ง่าย สำหรับคนวัยทำงาน

วันนี้ ชีวจิตจึงขอเสนอ โปรแกรม 9 วัน ล้างพิษ สำหรับคนวัยทำงาน เพื่อเป็นทางออกให้กับทุกคน เพราะเดี๋ยวนี้คนวัยทำงานส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอย่างไม่ค่อยสมดุล ทั้งเรื่องงานที่หนักอึ้ง แต่เรื่องการกิน-นอน-พักผ่อน และออกกำลังกายกลับไม่ค่อยได้รับความสนใจ โดยเฉพาะพฤติกรรมเคยชินในเรื่องกิน เช่น ติดน้ำตาล กาแฟ สุรา บุหรี่จนมีการสะสม “พิษ” หรือท็อกซินไว้ในร่างกาย และทำให้มีปัญหาสุขภาพตามมา

วิธีที่แนะนำนี้ คิดค้นโดย ดร.คริสตินา สก๊อต มอนคริฟฟ์ (Dr. Christina Scott-Moncrieff) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการล้างพิษ เจ้าของผลงานหนังสือคู่มือดีท๊อกซ์ระดับเบสต์เซลเลอร์เช่น Complete Detox Workbook และ Detox: Cleanse and Recharge Your Mind, Body and Soulและเป็นสมาชิกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิแพ้ สิ่งแวดล้อม และโภชนาการทางคลินิกแห่งสหราชอาณาจักร (The British Society for Allergy, Environmental and Nutritional Medicine) เพื่อเป็นทางเลือกให้กับคนวัยทำงานผู้สนใจดูแลสุขภาพได้นำไปปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและตารางการใช้เวลาของตนเอง

โปรแกรม 9 วัน ล้างพิษสำหรับคนวัยทำงาน

โปรแกรม 9 วัน

ดร.คริสตินา อธิบายว่า โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เคยทำโปรแกรมล้างพิษมาแล้ว และ ผู้ได้คะแนนจากแบบทดสอบที่ 2 ในกลุ่ม 30-60 คะแนน กลุ่ม 60-100 คะแนน และกลุ่ม 100 คะแนนขึ้นไป

ผู้ที่ทำโปรแกรมนี้ ควรเลือกระยะเวลาที่ไม่ต้องไปทำงาน หรือ อย่างน้อยใน 2 วันแรกของโปรแกรมต้องเป็นวันที่ไม่มีภารกิจอื่นๆ เลยเธอจึงแนะนำให้เริ่มโปรแกรมนี้ในวันเสาร์

How – to

Diary : 9 Days program

เริ่มต้นโปรแกรมด้วยการกินเฉพาะซุปผักหรือผลไม้ ส่วนวันที่ 9 จะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเพื่อช่วยปรับร่างกายก่อนออกจากโปรแกรมไปกินอาหารตามปกติ หากกระหายน้ำสามารถจิบน้ำมะนาวอุ่นๆ น้ำเปล่า หรือ ชาสมุนไพรได้ตลอดทั้งวัน สุดท้าย ควรเข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่ม มีรายละเอียดแต่ละวันดังนี้

วันที่ 1

กินซุปผัก หรือผลไม้ตลอดทั้งวัน

หากคุณเลือกซุปผัก ให้กินซุปผัก 1 ถ้วยตวง ทุกๆ 2 ชั่วโมง โดยซุปผักนั้นทำจากผัก 5 ชนิดขึ้นไป เช่น แครอท เซอลารี หัวไชเท้า ฟัก กะหล่ำปลี หอมหัวใหญ่ ฯลฯ ชนิดละ ประมาณ 1.5 กิโลกรัม โดยหั่นเป็นท่อน ต้มในน้ำเปล่า 2 ลิตร เคี่ยวไฟอ่อน นานเวลา 30 นาที โดยงดเติมเกลือหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆ

หากคุณเลือกผลไม้ ควรกินผลไม้ เช่น แอ๊ปเปิ้ล มะละกอ ฝรั่ง แก้วมังกร 1 ถ้วยตวง (ราว 3-4 ชิ้น) ทุกๆ 1 ชั่วโมง

วันที่ 2

ดื่มน้ำผักผลไม้ในมื้อเช้า 2 แก้ว และสามารถจิบน้ำผลไม้ตลอดครึ่งวันเช้าได้ในช่วงที่หิว น้ำผักผลไม้ที่แนะนำได้แก่ แครอทกับบร็อคโคลี่ มะเขือเทศกับพาสลีย์ แครอทกับเซอลารี บีทรูทกับอัลฟาฟา เซอลารีกับวอเตอร์เครส แครอท บีทรูท กับผักโขม มะเขือเทศ บีทรูท เซอลารี กับแตงกวา

มื้อกลางวันและมื้อเย็น กินผักนึ่ง หรือ สลัดผักสดที่ประกอบด้วยผัก 4 ชนิดขึ้นไป ปรุงด้วยน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอก น้ำมะนาว และกระเทียม โดยมีผลไม้เป็นของว่างระหว่างวันและปิดท้ายมื้อเย็นไม่เกิน 1 ถ้วยตวง (ราว 3-4 ชิ้น)

สำหรับวันที่ 3-8

หลังตื่นนอน ให้ดื่มน้ำอุ่น 1 แก้วที่ผสมน้ำมะนาว 1 ช้อนชา จำนวน 1-2 แก้ว

มื้อเช้า กินผลไม้สด 2 ถ้วยตวง เน้นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและรสไม่หวานจัด เช่น กีวี่ ฝรั่ง เบอร์รี่ต่างๆ ลูกหม่อน ส้ม มะนาว ฝรั่ง ชมพู แก้วมังกร และมะละกอ

เสริมโปรตีนไขมันที่มีประโยชน์ และวิตามินอี ด้วยถั่วอบชนิดต่างๆ เช่น อัลมอนด์ วอลนัท ถั่วลิสง เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และเมล็ดทานตะวัน โดยงดการโรยเกลือและจำกัดปริมาณไม่เกินวันละ 1 ถ้วยตวง

มื้อเที่ยงและเย็น กินผักนึ่ง หรือ สลัดผักสดที่ประกอบด้วยผัก 4 ชนิดขึ้นไป ปรุงด้วยน้ำสลัดที่ทำจากน้ำมันมะกอก น้ำมะนาว และกระเทียม โดยมีผลไม้เป็นของว่างระหว่างวันและปิดท้ายมื้อเย็นไม่เกิน 1 ถ้วยตวง (ราว 3-4 ชิ้น)

ต่อด้วยวันที่ 9

มื้อเช้ากินข้าวโอ๊ต มูสลี คู่กับโยเกิร์ตหรือน้ำเต้าหู้

มื้อกลางวันนอกจากผักนึ่งหรือสลัดผักแล้ว ให้เพิ่มคาร์โบไฮเดรตไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง หรือ ขนมปังโฮลวีต ไม่เกิน 100 กรัม ส่วนโปรตีน เพิ่มปลาทะเลหรือถั่ว ไม่เกิน 50 กรัม

มื้อเย็น ผักนึ่ง 1 จาน หรือ สลัดผักสด 1 จาน หรือ ผลไม้รสไม่หวานจัด 2 ถ้วยตวง

ทดลองทำกันดูนะคะ มั่นใจว่าทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น

ข้อมูลจาก : นิตยสารชีวจิต ฉบับที่ 418

บทความอื่นที่น่าสนใจ

การแช่เท้าด้วยยาจีนช่วย แก้ปวดประจำเดือน

17 วิธีตรวจ เนื้องอก ด้วยตัวเอง ฉบับสาวทำงาน

ลดน้ำหนักแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำง่าย ได้ผลชัวร์

สวยอ่อนเยาว์ ด้วยอาหารเกาหลี

ชาสมุนไพร ชีวจิต ยอดฮิตไม่ตกเทรนด์

ติดตามชีวจิตได้ที่

Instagram Cheewajitmedia

Facebook นิตยสารชีวจิต